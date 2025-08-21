Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1033165

Klinikum Darmstadt GmbH Grafenstraße 9 64283 Darmstadt, Deutschland http://www.klinikum-darmstadt.de
Ansprechpartner:in Frau Eva Bredow-Cordier +49 6151 1076709
Logo der Firma Klinikum Darmstadt GmbH

Kindernotfälle: Infoabend für Eltern von Neugeborenen und Säuglingen

Team der Neonatologie informiert und beantwortet Fragen am 27. August im Klinikum Darmstadt

(lifePR) (Darmstadt, )
Wenn Kinder anfangen, die Welt zu erkunden, passieren manchmal Unfälle. Ein Sturz vom Baum, Verbrühungen mit heißen Getränken oder verschluckte Spielfiguren. Doch auch Säuglingen drohen Risiken – zum Beispiel auf der Wickelauflage. Wenn es zu einem Notfall kommt, ist es wichtig, ruhig und richtig zu reagieren.

Das Ärzteteam um den Neonatologen und Kinderarzt Dr. Georg Frey zeigt Eltern, was sie im Umgang mit kleinen Kindern und Säuglingen beachten müssen. Am kommenden Mittwoch (27.) informieren die Fachärzt*innen über die häufigsten Notfälle, zeigen potenzielle Gefahren im Alltag auf und erklären wie man diese vermeiden kann. Gerne beantworten sie auch mitgebrachte Fragen.

Der Infoabend startet um 18 Uhr im Vortragsraum des Klinikums Darmstadt, Grafenstraße 9 (rechts auf dem Vorplatz). Die nächsten Termine sind am 22. Oktober und am 17. Dezember. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Herzlich willkommen sind auch Großeltern und alle weiteren Interessierten.

Die Klinik für Neonatologie gehört zu den Darmstädter Kinderkliniken Prinzessin Margaret. Sie befindet sich im Klinikum Darmstadt. Die Neugeborenen-Intensivstation und eine -Überwachungsstation bilden mit der Geburtshilfe der Frauenklinik zusammen das Perinatalzentrum Südhessen Level I. In diesem für Südhessen einzigartigen Zentrum stehen rund um die Uhr erfahrene, speziell weitergebildete Ärzt*innen, Pflegekräfte, Geburtshelfer und Hebammen zur Verfügung, falls unvorhergesehene oder auch absehbare Probleme auftreten. Die Teams versorgen Frauen und ihre Kinder ab der 23. Schwangerschaftswoche.

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.