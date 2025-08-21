Kindernotfälle: Infoabend für Eltern von Neugeborenen und Säuglingen

Wenn Kinder anfangen, die Welt zu erkunden, passieren manchmal Unfälle. Ein Sturz vom Baum, Verbrühungen mit heißen Getränken oder verschluckte Spielfiguren. Doch auch Säuglingen drohen Risiken – zum Beispiel auf der Wickelauflage. Wenn es zu einem Notfall kommt, ist es wichtig, ruhig und richtig zu reagieren.



Das Ärzteteam um den Neonatologen und Kinderarzt Dr. Georg Frey zeigt Eltern, was sie im Umgang mit kleinen Kindern und Säuglingen beachten müssen. Am kommenden Mittwoch (27.) informieren die Fachärzt*innen über die häufigsten Notfälle, zeigen potenzielle Gefahren im Alltag auf und erklären wie man diese vermeiden kann. Gerne beantworten sie auch mitgebrachte Fragen.



Der Infoabend startet um 18 Uhr im Vortragsraum des Klinikums Darmstadt, Grafenstraße 9 (rechts auf dem Vorplatz). Die nächsten Termine sind am 22. Oktober und am 17. Dezember. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Herzlich willkommen sind auch Großeltern und alle weiteren Interessierten.



Die Klinik für Neonatologie gehört zu den Darmstädter Kinderkliniken Prinzessin Margaret. Sie befindet sich im Klinikum Darmstadt. Die Neugeborenen-Intensivstation und eine -Überwachungsstation bilden mit der Geburtshilfe der Frauenklinik zusammen das Perinatalzentrum Südhessen Level I. In diesem für Südhessen einzigartigen Zentrum stehen rund um die Uhr erfahrene, speziell weitergebildete Ärzt*innen, Pflegekräfte, Geburtshelfer und Hebammen zur Verfügung, falls unvorhergesehene oder auch absehbare Probleme auftreten. Die Teams versorgen Frauen und ihre Kinder ab der 23. Schwangerschaftswoche.

(lifePR) (