Jeder kann ein Leben retten: Online-Vortrag zum Thema Wiederbelebung am Mittwoch (1.) um 19 Uhr
Interessierte erwartet ein spannender und verständlicher Vortrag rund um Wiederbelebungsmaßnahmen, der die Zuhörenden in die Lage versetzt, anschließend Leben retten zu können. Denn die meisten Fälle von plötzlichem Herzstillstand ereignen sich zu Hause bzw. im Freundeskreis. Dabei steht die sich leicht zu merkende Botschaft der Reanimation im Vordergrund: „Prüfen. Rufen. Drücken!“ Der kostenlose Vortrag wird ausschließlich online über das Videokonferenztool WebEx stattfinden. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Veranstaltungslink: www.klinikum-darmstadt.de/...
Sie finden den Link auch in der Ankündigung auf www.klinikum-darmstadt.de. Die Veranstaltung dauert inklusive der Beantwortung von Fragen etwa eine Stunde.