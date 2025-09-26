Jeder kann ein Leben retten: Online-Vortrag zum Thema Wiederbelebung am Mittwoch (1.) um 19 Uhr

Kontakt
Der plötzliche Herztod ist eine der häufigsten Todesursachen in Deutschland. Doch die Quote von durch Ersthelfende durchgeführten Wiederbelebungsversuchen ist im internationalen Vergleich alarmierend gering. Dabei sind die Maßnahmen zur Wiederbelebung eines Menschen einfach. Man kann nichts falsch machen. Was zu tun ist, erklärt der Notfallmediziner Dr. Jens Rothermel vom Klinikum Darmstadt am Mittwoch (1. Oktober) um 19 Uhr in einem Online-Vortrag. „Es lohnt sich, seine Fähigkeiten aufzufrischen, denn Reanimation ist einfacher als viele glauben. Alle können es! Und ohne Maßnahmen durch Anwesende ist es beim Eintreffen des Rettungsdienstes und Notarztes oft bereits nicht mehr möglich, das Leben der betroffenen Person zu retten.“

Interessierte erwartet ein spannender und verständlicher Vortrag rund um Wiederbelebungsmaßnahmen, der die Zuhörenden in die Lage versetzt, anschließend Leben retten zu können. Denn die meisten Fälle von plötzlichem Herzstillstand ereignen sich zu Hause bzw. im Freundeskreis. Dabei steht die sich leicht zu merkende Botschaft der Reanimation im Vordergrund: „Prüfen. Rufen. Drücken!“  Der kostenlose Vortrag wird ausschließlich online über das Videokonferenztool WebEx stattfinden. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Veranstaltungslink: www.klinikum-darmstadt.de/...

Sie finden den Link auch in der Ankündigung auf www.klinikum-darmstadt.de. Die Veranstaltung dauert inklusive der Beantwortung von Fragen etwa eine Stunde.

