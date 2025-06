Innovation durch Telemedizin und moderne Technologie

Mehr als 100 Teilnehmende verfolgten kürzlich live chirurgische Eingriffe aus 10 Operationssälen in 8 verschiedenen Krankenhäusern. Mit dabei war auch das Klinikum Darmstadt: Prof. Dr. Werner Kneist, Direktor der Chirurgischen Klinik I – Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchirurgie, führte robotergestützt eine Rektumresektion durch. Der OP-Tag stand unter der Schirmherrschaft der Deutschen Gesellschaft für Allgemein- und Viszeralchirurgie. Möglich gemacht hat die Veranstaltung der RoboClub 2025.



„Die Initiative setzte mit ihrer Veranstaltung zur roboterassistierten Chirurgie neue Maßstäbe in der medizinischen Weiterbildung“, sagt der Klinikdirektor. Die Veranstaltung demonstrierte, wie vernetzte Assistenzsysteme und telemedizinische Plattformen die chirurgische Praxis revolutionieren.



Dank erfolgreich eingeworbener Fördermittel von der Europäischen Union (NextGenerationEU) und aus dem Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG) konnte das Klinikum Darmstadt seine technologische Infrastruktur weiter ausbauen. „Die zielgerichtete Investition in Telekommunikationstechnologie trägt bereits Früchte und ermöglicht uns, chirurgische Expertise in Echtzeit zu teilen und so werden wir den digitalen Transformationsweg auch weitergehen“, betont Gerhard Ertl (CIO), Leiter der Informations-, Medizin- und Telekommunikationstechnik.



Professor Kneist hebt hervor, dass die gebündelte Live-Beobachtung von OP-Abläufen und Schlüsselszenen eine neue Dimension in der Facharztweiterbildung darstellt. „Dabei ist die Arbeitsbelastung für uns Chirurginnen und Chirurgen sowohl vor Ort als auch im Remotemodus gering, wie unsere eigenen Studien zur Telemedizin zeigen“, so Kneist. Die Ergebnisse werden im Herbst auf dem Amerikanischen Chirurgenkongress in Chicago präsentiert.



Perfekte Organisation für maximalen Lerneffekt



Erfahrene Bauchchirurgen übernahmen von einem Hamburger Studio aus Moderation und Regie der live Streams, während On-Screen-Wiedergabefunktionen gezielte Wiederholungen markierter OP-Schritte ermöglichten. „Diese Form der digitalen OP-Lehre ist ein Meilenstein und erfüllt höchste Standards für die Akkreditierung durch Landesärztekammern“, erklärte Dr. Jörg Noetzel, Medizinischer Geschäftsführer des Klinikum Darmstadt.



Ausblick: Digitalisierung als Schlüssel zum Erfolg



Die Telemedizin ist ein zentraler Bestandteil der medizinstrategischen Ausrichtung des Klinikums Darmstadt. „Wir verbinden Innovation mit Aus-, Fort- und Weiterbildung – das ist essenziell für die Zukunft der Medizin“, so Noetzel abschließend.

