ILCO Südhessen – Gruppe Darmstadt trifft sich im Klinikum Darmstadt am 5. Juni ab 15 Uhr

Die ILCO Südhessen, Gruppe Darmstadt, lädt am Freitag, den 5. Juni 2026, herzlich zu einem offenen Gruppentreffen mit Fachvortrag in das Klinikum Darmstadt ein. Treffpunkt ist bereits ab 15:00 Uhr im Café Mathilda. Der Fachvortrag beginnt gegen 15:30 Uhr im Vortragsraum Grafenstraße des Klinikums Darmstadt.



Zu Gast ist Frau Franzen, unter der Leitung von Univ. Prof. Dr. med. Werner Kneist - Klinikdirektor der Chirurgischen Klinik I – Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchirurgie am Klinikum Darmstadt, die praxisnah über das Thema Inkontinenz bei Stoma-Anlagen im Bereich Darm und Blase informieren wird. Im Mittelpunkt stehen dabei sowohl medizinische Hintergründe und unterschiedliche Erkrankungsformen als auch der persönliche und alltägliche Umgang mit einem Stoma.



Viele Operationen kommen heute zwar ohne dauerhafte Stoma-Anlage aus, dennoch bestehen häufig vergleichbare Beschwerden oder Einschränkungen im Alltag. Deshalb richtet sich die Veranstaltung ausdrücklich nicht nur an Menschen mit einem Stoma, sondern ebenso an Angehörige chronisch erkrankter Menschen mit Ableitungsstörungen sowie an alle Interessierten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.



Im Anschluss an den Vortrag besteht ausreichend Gelegenheit zum persönlichen Austausch. Herr Falk Neumann, Gruppensprechen der der ILCO Südhessen in Darmstadt, sowie Hr. Jürgen Kahl, ebenfalls als Vertreter der ILCO, werden gemeinsam mit den Teilnehmenden Fragen des Alltags, der Versorgung und des Umgangs mit chronischen Erkrankungen in einer offenen Gesprächsrunde aufgreifen. Mitglieder der Selbsthilfegruppe stehen zudem für persönliche Gespräche und Erfahrungsberichte zur Verfügung.



Weitere Informationen:



Die ILCO Südhessen versteht sich als Anlaufstelle für Menschen mit Darmkrebs, Stoma oder chronischen Darmerkrankungen sowie deren Angehörige. Neue Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind jederzeit willkommen.



Die Gruppe Darmstadt trifft sich regelmäßig an jedem ersten Freitag eines Monats um 15:00 Uhr.



ILCO Südhessen – Region Südhessen



Die Deutsche ILCO e.V. ist eine bundesweit aktive Selbsthilfeorganisation und Mitglied zahlreicher Partnerorganisationen sowie des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes.

(lifePR) (