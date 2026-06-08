Gesundheit erleben – heute und morgen
Klinikum Darmstadt und AGAPLESION Elisabethenstift präsentieren erstmals die Südhessen Kliniken beim Tag der Stadtwirtschaft
Im Mittelpunkt steht das Thema „Demenzsensibles Krankenhaus“: Besucher*innen können sich über Behandlungsangebote informieren und an einer Mitmachstation selbst erleben, welchen Herausforderungen Menschen mit Demenz im Alltag begegnen. Die Teams der Psychiatrie, des Hospiz, des Ambulanten Palliativteams und der Förderverein stellen ihre Angebote vor. Recruiting-Teams informieren über Ausbildungswege und berufliche Perspektiven im Gesundheitswesen.
Mit unserem Da Vinci-Vorführgerät können Besucher und Besucherinnen selbst an einer Konsole Platz nehmen und einen Eindruck vom Da Vinci-System gewinnen. Das hochentwickelte, roboterassistierte Operationssystem ermöglicht besonders präzise und schonende Eingriffe durch die Steuerung feinster Instrumente über Roboterarme. Eine spannende Gelegenheit, innovative Technik aus der modernen Chirurgie kennenzulernen. Erleben Sie modernste Medizintechnik hautnah!
Auch für Familien gibt es ein besonderes Angebot: In der Teddyklinik kümmern sich Auszubildende und Medizinische Fachangestellte (MFA) um kranke Kuscheltiere. Bringt gerne eure Teddybären, Puppen und andere Lieblingskuscheltiere mit!
Was es sonst noch beim Tag der Stadtwirtschaft gibt, erfahren Sie hier: https://www.darmstadtimherzen.de/...