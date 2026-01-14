„Ein Meilenstein für die Gesundheitsversorgung“

„Der heutige Tag ist ein Meilenstein für die moderne Gesundheitsversorgung in Darmstadt und in der gesamten Region Südhessen“, sagen der Darmstädter Oberbürgermeister Hanno Benz, der Vorstandsvorsitzende der AGAPLESION gAG, Dr. Markus Horneber und der Klinikdezernent, André Schellenberg. Nachdem die Stadtverordnetenversammlung der Wissenschaftsstadt Darmstadt und der Aufsichtsrat der AGAPLESION gAG bereits „Grünes Licht“ zur Zusammenführung des AGAPLESION ELISABETHENSTIFTS und des Klinikums Darmstadt gegeben haben, wurde am heutigen Mittwoch (14.) eine gemeinsame Gesundheits-Holding gegründet: „Mit den Vertragsunterzeichnungen kommt ein äußerst komplexer und von gegenseitigem Vertrauen geprägter Prozess zur Ausarbeitung der Zusammenarbeit zu einem konkreten Ergebnis. Gleichzeitig ist dies der Startschuss für das bisher deutschlandweit in dieser Größenordnung einzigartige Projekt zur Fusion eines diakonischen und eines öffentlichen Krankenhauses.“ Die jetzt gegründete Gesundheits-Holding gehört zu jeweils 50 Prozent der Stadt sowie AGAPLESION. In einem ersten Schritt werden die beiden Krankenhäuser zu je 60 Prozent in die Holding eingebracht.



„Die Wissenschaftsstadt Darmstadt ist mit nicht weniger als dem Ziel, die medizinische Versorgung der Bevölkerung zu sichern und die wirtschaftliche Stabilisierung des Klinikums Darmstadt zu erreichen, in dieses Projekt gestartet. Mit der Unterzeichnung der Verträge und damit der Gründung der Gesundheits-Holding befinden wir uns auf dem richtigen Weg, um die selbstgesteckten Ziele zu erreichen“, sagt der Darmstädter Oberbürgermeister Hanno Benz. „Was vor über zwei Jahren mit Gesprächen zu medizinischen Leistungen begann, hat nun zur Gründung der Gesundheits-Holding geführt. Mein Dank gilt den Projektbeteiligten, die mit größter Sorgfalt, Ausdauer und Mut das Projekt vorangetrieben haben“, sagt der Klinikdezernent, André Schellenberg. „Ein Erfolgsfaktor war sicher, dass alle Beteiligten im Gespräch geblieben sind, ob über Geschäftsführungssprechstunden oder Gesprächen mit der Arbeitnehmerseite hat die offene Kommunikationskultur zum Gelingen der Gründung und zum Vertrauen in das Projekt beigetragen.“



„Heute ist ein Tag zum Feiern“, betont Dr. Markus Horneber. Denn: „Die Zusammenführung des AGAPLESION ELISABETHENSTIFTS und des Klinikums Darmstadt ist ein Mammutprojekt – auf welches wir stolz sein können. Die Unterschrift unter dem gemeinsamen Konsortialvertrag zeigt, dass wir uns auf die wichtigen Eckpfeiler der Zusammenarbeit - kulturell, medizinisch und wirtschaftlich – einigen konnten.“ Dies wurde durch einen großen Vertrauensvorschuss auf allen Seiten und dem gemeinsamen Wunsch, die Gesundheitsversorgung in und um Darmstadt zukunftsfähig weiterzuentwickeln, ermöglicht: „Dieses Projekt und die Erstellung der Verträge erfordern viel Überzeugung, Weitblick und Kompetenz. Dies verdeutlicht einmal mehr die grandiose Leistung der einzelnen Beteiligten. Es ist bemerkenswert, denn was als mutige Idee begann, wird jetzt Realität. Die partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen Trägern dieser Größenordnung hat Vorbildcharakter. Heute können wir voller Vorfreude sagen: Wir stehen in den Startlöchern. Sobald alle externen Bedingungen erfüllt sind, legen wir los und gestalten die Zukunft der Versorgung in Südhessen.“



„Diese Kooperation ist wegweisend für die Gesundheitsversorgung in Südhessen. Mit der Fusion erfüllen wir den uns vom neuen Hessischen Landeskrankenhausplan zugewiesenen Versorgungsauftrag aktiver, stärker und qualitativ besser. Der Zusammenschluss macht uns nachhaltig zukunftsfähig und versetzt uns in die Lage, unserer herausgehobenen Verantwortung für mehr als zwei Millionen Menschen noch konsequenter gerecht zu werden. Mit Energie und klarem Ziel vor Augen starten wir in die nächste Phase der Realisierung: Jetzt geht es darum, die Idee in Umsetzung zu bringen“, sagt Sven Axt, Sprecher der Geschäftsführung der Klinikum Darmstadt GmbH.



„Die heutigen Vertragsunterzeichnungen sind ein entscheidender Schritt für die Zusammenführung der beiden Krankenhäuser“, sagt Michael Nowotny, Geschäftsführer des AGAPLESION ELISABETHENSTIFTS: „Hinter uns aber auch vor uns liegt eine spannende Zeit. Uns ist bewusst, dass dies auch für die Beschäftigten eine aufregende Zeit ist und wir versprechen, dass wir weiterhin über alle Schritte transparent und frühzeitig informieren werden.“



Nach Gründung der Holding soll das gemeinsame Medizinkonzept Schritt für Schritt umgesetzt werden, auf dessen Grundlage 2027 die ersten Baumaßnahmen beginnen. Bis dahin ändere sich im Jahr 2026 für Patientinnen und Patienten und überweisende Ärztinnen und Ärzte erstmal nichts. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in beiden Häusern biete man weiterhin verschiedene Gesprächsformate an, um sich gegenseitig kennenzulernen und Grundlagen für eine gemeinsame Zusammenarbeit zu schaffen.



AGAPLESION



Die AGAPLESION gemeinnützige Aktiengesellschaft wurde 2002 in Frankfurt am Main von christlichen Unternehmen gegründet, um vorwiegend christliche Gesundheits-einrichtungen in einer anspruchsvollen Wirtschafts- und Wettbewerbssituation zu stärken.

Zu AGAPLESION gehören bundesweit mehr als 100 Einrichtungen, darunter 20 Krankenhausstandorte mit 6.049 Betten, 41 Wohn- und Pflegeeinrichtungen mit 3.668 Pflegeplätzen, sieben Hospize, 32 Medizinische Versorgungszentren, sieben Ambulante Pflegedienste und eine Fortbildungsakademie sowie 14 Pflegeschulen.

AGAPLESION bietet vielseitige Ausbildungsmöglichkeiten in medizinischen, pflegerischen und administrativen Bereichen. Zudem bietet AGAPLESION als praktischer Träger überall Ausbildungen als Pflegefachperson und an einigen Standorten auch das Duale Pflegestudium an.

22.000 Mitarbeiter:innen sorgen für ganzheitliche Medizin und Pflege nach anerkannten Qualitätsstandards. Pro Jahr werden rund eine Million Patientinnen und Patienten versorgt. Die Umsatzerlöse aller Einrichtungen inklusive der Beteiligungen betragen 1,9 Milliarden Euro.

Die alleinigen Aktionäre der AGAPLESION gAG sind verschiedene traditionsreiche Diakoniewerke und Kirchen. Auch durch diese Aktionäre ist die AGAPLESION gAG fest in der Diakonie verwurzelt und setzt das Wohl ihrer Patientinnen und Patienten, Bewohner:innen sowie Mitarbeiter:innen als Maßstab für ihr Handeln.

