Die Aorta im Blick
Heute am 16. November ist internationaler Gefäßtag - Vortrag zur Gefäßmedizin am 9. Dezember
Eine Erweiterung der Bauchschlagader (Aorta) verursacht häufig lange keine Beschwerden. Sie kann zufällig entdeckt werden oder bei einer gezielten Ultraschalluntersuchung auffallen.
Die Aorta ist die größte Schlagader des Körpers. Sie führt vom Herzen durch den Brustkorb in den Bauch und verteilt das Blut über ihre Äste weiter. Eine krankhafte Erweiterung heißt Aneurysma. Ein Aneurysma der Bauchschlagader bleibt oft unbemerkt. Mit zunehmender Größe steigt die Gefahr eines Risses. Deshalb sind die rechtzeitige Diagnose und eine zum Befund passende Betreuung wichtig.
Gesetzlich versicherte Männer ab 65 Jahren können ihre Bauchschlagader einmalig per Ultraschall untersuchen lassen. Dabei wird ihr Durchmesser gemessen. Früherkennung kann das Risiko verringern, an einem gerissenen Bauchaortenaneurysma zu sterben. Sie kann aber auch Erweiterungen aufdecken, die lebenslang keine Beschwerden verursacht hätten. Ein solcher Befund kann Sorgen auslösen und Kontrollen nach sich ziehen. Die Entscheidung für die Untersuchung sollte deshalb gut informiert erfolgen. Die Hausarztpraxen informieren dazu.
Aortenerkrankungen können jedoch auch Frauen und jüngere Menschen betreffen. Wurde bei nahen Angehörigen ein Aneurysma oder eine Aortendissektion festgestellt, sollte dies mit dem Hausarzt besprochen werden.
Bei kleineren Erweiterungen genügt häufig zunächst eine regelmäßige Kontrolle. Welche Abstände sinnvoll sind, hängt vom Befund ab. Für die Entscheidung über einen Eingriff zählen unter anderem Durchmesser und Wachstum, Beschwerden, die Form und Lage des Aneurysmas sowie der allgemeine Gesundheitszustand.
Bei einem Eingriff wird der erweiterte Abschnitt entweder offen mit einer Gefäßprothese versorgt oder durch eine über die Gefäße eingebrachte Stentprothese vom Blutstrom ausgeschlossen. Beide Verfahren haben Vorteile und Risiken. Nicht jedes Verfahren passt zu jeder Gefäßanatomie. Auch nach einer Behandlung bleiben Nachkontrollen erforderlich.
Rauchen erhöht das Risiko für ein Bauchaortenaneurysma und beeinflusst seinen Verlauf. Ein Rauchstopp ist deshalb besonders wichtig. Zudem sollte der Blutdruck regelmäßig kontrolliert werden. Medikamente können ein Aneurysma nicht zuverlässig zurückbilden; sie können aber zur Behandlung begleitender Herz-Kreislauf-Risiken notwendig sein.
„Die Behandlung von Erweiterungen der Hauptschlagader im Brust- und Bauchraum gehört zum Leistungsspektrum unserer Klinik für Gefäßmedizin, Gefäßchirurgie und Endovaskuläre Chirurgie. Wir setzen offene und endovaskuläre Verfahren ein. In der Gefäßambulanz besprechen wir Untersuchungsbefunde und das weitere Vorgehen; nach Eingriffen betreuen wir auch die Nachsorge“, sagt Prof. Dr. Farzin Adili, Direktor der Klinik für Gefäßmedizin am Klinikum Darmstadt.
Am 9. Dezember um 17 Uhr referiert Prof. Farzin Adili gemeinsam mit PD Dr. Mathias Pfisterer zum Thema „Gefäßmedizin trifft Altersmedizin – Wie wir Durchblutung, Mobilität und Selbstständigkeit erhalten können“. Der Vortrag beginnt um 17 Uhr im Stiftssaal im AGAPLESION EILISABETHENSTIFT.
Weitere Infos gibt es auf www.klinikum-darmstadt.de
Zukunft gestalten – ab 2027 als Südhessen Kliniken
Ab 2027 werden das Klinikum Darmstadt und das AGAPLESION ELISABETHENSTIFT gemeinsam als Südhessen Kliniken die Gesundheitsversorgung in Darmstadt und Südhessen prägen. Aus zwei traditionsreichen Häusern entsteht ein gemeinsamer Maximalversorger an den Standorten Campus Mitte und Campus Woog. Mit rund 1.200 Planbetten werden die Südhessen Kliniken das zweitgrößte Krankenhaus Hessens. Die Zusammenführung schafft einen starken Gesundheitsverbund mit einem breiten Leistungsspektrum – von hochkomplexer Intensivmedizin über ambulante Eingriffe bis zu modernen Hybrid-Leistungen. Gleichzeitig investieren wir gezielt in Aus-, Fort- und Weiterbildung und schaffen neue Perspektiven für unsere Mitarbeitenden.
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