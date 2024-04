Diagnose Schlaganfall – wie behandeln und wie verhindern?

Klinikum Darmstadt lädt zu sechs Infoabenden in den neuen Vortragsraum an der Grafenstraße ein In den nächsten Wochen gibt es insgesamt sechs Vorträge im Rahmen der „Medizin aktuell“-Informationsreihe für Interessierte. Klinikdirektoren und Ärztinnen und Ärzte der Kliniken informieren zu neuen Behandlungsmethoden und klären zu Erkrankungen auf. Wie immer ist ausreichend Zeit, Fragen zu stellen. Den Start macht Prof. Dr. Rainer Kollmar, Direktor der Klinik für Neurologie und Neurointensivmedizin, am Dienstag, den 7. Mai zum Thema „Schlaganfall erkennen, behandeln, vermeiden“. Die Infoabende finden im neuen Vortragsraum an der Grafenstraße 9, rechts neben dem Café Mathilda, statt. Beginn: 18 Uhr.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.



Diagnose Schlaganfall - wie behandeln, wie verhindern?



„Ein Schlaganfall ist eine bedrohliche Herz-Kreislauf-Erkrankung mit weitreichenden Folgen: Jährlich erleiden zirka 270.000 Menschen in Deutschland einen Schlaganfall“, so zitiert Prof. Dr. Kollmar, Direktor der Klinik für Neurologie und Intensivmedizin am Klinikum Darmstadt, die Stiftung Deutsche Schlaganfallhilfe. Statistisch gesehen erleidet jeder sechste Mensch im Laufe seines Lebens einen Schlaganfall. Ein Schlaganfall lässt sich häufig verhindern, wenn Risikofaktoren erkannt und wirksam behandelt werden. Falls allerdings Symptome eines Schlaganfalls auftreten, muss extrem schnell gehandelt werden und unverzüglich eine Vorstellung im Krankenhaus erfolgen. Wann sofort ein Rettungswagen angerufen werden sollte und warum die Behandlung dann in einem Krankenhaus mit einer speziellen Schlaganfalleinheit, einer sogenannten „Stroke-Unit“, starten sollte, das wird Prof. Dr. Kollmar darlegen. „Ein Schlaganfall kann lebensverändernd sein, aber mit rechtzeitiger Erkennung, schneller Behandlung und Präventionsmaßnahmen können viele Schlaganfälle verhindert oder ihre Auswirkungen minimiert werden“. Hierüber werden er und Dr. Julia Biesel, stellvertretende Leiterin der Stroke-Unit am Klinikum Darmstadt, berichten und dazu gerne Fragen von Interessierten beantworten.



Weitere Vorträge um 18 Uhr im Vortragsraum Grafenstraße sind:



Dienstag, 14. Mai: Kopfschmerzen: vom Spannungskopfschmerz zum Aneurysma, mit Dr. Lisa Mäder, Prof. Dr. Marius Hartmann, PD Dr. Karsten Geletneky



Donnerstag, 16. Mai: Hypertonietag – Bluthochdruck, mitProf. Dr. Bernd Krüger



Donnerstag, 23. Mai: Karotisstenose – medikamentöse, operative oder interventionelle Behandlung, mitAjaz Ganai, PD Dr. Farzin Adili, Prof. Dr. Marius Hartman



Dienstag, 28. Mai: High-Tech am Verdauungstrakt – update Chirurgie, mit Prof. Dr. Werner Kneist



Montag, 3. Juni: Cholesterin, mit Prof. Dr. Bernd Krüger

(lifePR) (