Christoph Wurst wird neuer Personalleiter am Klinikum Darmstadt

Christoph Wurst übernimmt zum 1. März die Leitung der Abteilung Personal und Allgemeine Verwaltung im Klinikum Darmstadt. Der 47-Jährige kommt von den Helios Kliniken, wo er zuletzt als HR Business Partner für die Helios Region Süd (ca. 30 Kliniken) sowie für die Ressorts „CEO“ und „Medical Management“ tätig war. Bei Helios tätig war er seit 2022. Zuvor arbeitete Christoph Wurst sieben Jahre lang als Bereichsleiter Personal bei den Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg.



„Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Christoph Wurst und darüber einen so erfahrenen Personalleiter für das Klinikum gewonnen zu haben, der uns in dieser spannenden Zeit gut unterstützen kann“, sagt Sven Axt, kaufmännischer Geschäftsführer im Klinikum Darmstadt.



Christoph Wurst kennt Darmstadt, die Region sowie das Klinikum sehr gut. Er hat die Entwicklung des Hauses über viele Jahre hinweg von außen mit Interesse beobachtet. Insbesondere die Gründung der Holding mit dem Agaplesion Elisabethenstift verfolgt er seit Beginn und sieht darin eine äußerst spannende Aufgabe für seine neue Funktion.



„Ich freue mich sehr darauf, einerseits mit einem guten Team im operativen Geschäft wieder den direkten Kontakt zu den Mitarbeitenden zu haben und andererseits die strategische Ausrichtung aktiv mitgestalten zu dürfen“, sagt der Diplom-Betriebswirt. Bei Helios war er zuvor für rund 24.000 Mitarbeitende auf einer strategischen und funktionalen Ebene verantwortlich.

