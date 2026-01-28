Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1049598

Klinikum Darmstadt GmbH Grafenstraße 9 64283 Darmstadt, Deutschland http://www.klinikum-darmstadt.de
Ansprechpartner:in Frau Ariane Steinmetz +49 6151 1076746
Logo der Firma Klinikum Darmstadt GmbH

Christoph Wurst wird neuer Personalleiter am Klinikum Darmstadt

(lifePR) (Darmstadt, )
Christoph Wurst übernimmt zum 1. März die Leitung der Abteilung Personal und Allgemeine Verwaltung im Klinikum Darmstadt. Der 47-Jährige kommt von den Helios Kliniken, wo er zuletzt als HR Business Partner für die Helios Region Süd (ca. 30 Kliniken) sowie für die Ressorts „CEO“ und „Medical Management“ tätig war. Bei Helios tätig war er seit 2022. Zuvor arbeitete Christoph Wurst sieben Jahre lang als Bereichsleiter Personal bei den Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg.

„Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Christoph Wurst und darüber einen so erfahrenen Personalleiter für das Klinikum gewonnen zu haben, der uns in dieser spannenden Zeit gut unterstützen kann“, sagt Sven Axt, kaufmännischer Geschäftsführer im Klinikum Darmstadt.

Christoph Wurst kennt Darmstadt, die Region sowie das Klinikum sehr gut. Er hat die Entwicklung des Hauses über viele Jahre hinweg von außen mit Interesse beobachtet. Insbesondere die Gründung der Holding mit dem Agaplesion Elisabethenstift verfolgt er seit Beginn und sieht darin eine äußerst spannende Aufgabe für seine neue Funktion.

„Ich freue mich sehr darauf, einerseits mit einem guten Team im operativen Geschäft wieder den direkten Kontakt zu den Mitarbeitenden zu haben und andererseits die strategische Ausrichtung aktiv mitgestalten zu dürfen“, sagt der Diplom-Betriebswirt. Bei Helios war er zuvor für rund 24.000 Mitarbeitende auf einer strategischen und funktionalen Ebene verantwortlich.

Website Promotion

Website Promotion

Klinikum Darmstadt GmbH

Das Klinikum Darmstadt ist der kommunale Maximalversorger in Südhessen und das einzige Krankenhaus der umfassenden Notfallversorgung (höchste Versorgungsstufe). Zum 1.1. 2026 gründen die Wissenschaftsstadt Darmstadt und die AGAPLESION gAG eine neue Holding unter deren Dach der Zusammenschluss des Klinikums Darmstadt und des AGAPLESION Elisabethenstift zum 1. Januar 2027 umgesetzt wird.

In einem Zentralen Neubau mitten in der City stehen 1000 moderne Betten in komfortablen Stationen bereit. Das Krankenhaus zeichnet sich durch eine moderne Medizintechnik, weitgehende Digitalisierung, ein umfassendes Qualitätsmanagement, zahlreiche Zertifizierungen – wie etwa als Onkologisches Zentrum – und eine breit aufgestellte hervorragende Krankenhaushygiene aus. Vier Intensivstationen, eine IMC, 21 OP-Säle, 22 Kliniken und Institute, von der Augenheilkunde bis zur Zentralen Notaufnahme: Bei speziellen diagnostischen und therapeutischen Verfahren hat das Klinikum Darmstadt für die Region Alleinstellungsmerkmale.

Es ist Akademisches Lehrkrankenhaus der Universitäten Frankfurt und Mannheim/Heidelberg und für Pflege in Kooperation mit der FOM Hochschule. Zur GmbH, die der größte kommunale Arbeitgeber ist, gehören 3.350 Mitarbeitende. Ein MVZ sowie ein Altenpflege- und ein Wohnheim und Servicegesellschaften komplettieren den Gesundheitsdienstleister.

Das Klinikum Darmstadt bietet allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vielfältige Arbeits-, Fortbildungsmöglichkeiten und Karrierechancen: für Ärzt*innen, für PJ-Studierende, für Pflegekräfte und Pflegefachpersonen und viele Berufe mehr. Tariflohn ist für uns eine Selbstverständlichkeit - auch in unseren Alten- und Pflegeheimen.

www.karriere.klinikum-darmstadt.de

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.