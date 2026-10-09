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Ankündigung Vortrag über Kopfschmerzen

(lifePR) (Darmstadt, )
Lange Zeit galt der Begriff „Pseudotumor cerebri“ als medizinische Erklärung für bestimmte Formen von Kopfschmerzen, Sehstörungen und Druckgefühl im Kopf. Wörtlich übersetzt bedeutet er „falscher Hirntumor“. Doch mit einem Tumor hat die Erkrankung nichts zu tun. Über diese Erkrankung und wie Betroffenen geholfen werden kann,  klärt Prof. Dr. med. Marius Hartmann, Direktor des Instituts für Radiologie, Neuroradiologie und Nuklearmedizin in diesem Vortrag im Rahmen der Reihe Medizin aktuell am Mittwoch (14.) um 18 Uhr auf. Veranstaltungsort ist der Vortragsraum Grafenstraße im Klinikum.

 

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