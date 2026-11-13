63,5 Millionen Euro für die Südhessen Kliniken
Gesundheitsministerin Diana Stolz übergibt Fördermittel aus dem Krankenhausstrukturfonds II
Die Südhessen Kliniken entstehen aus dem Zusammenschluss des Klinikum Darmstadt und des AGAPLESION ELISABETHENSTIFT. Die Fördergelder der Hessischen Landesregierung unterstützen die bauliche Umgestaltung der zwei Häuser, sodass ein leistungsstarkes medizinisches Konzept für die Bürgerinnen und Bürger in Südhessen umgesetzt werden kann. Dafür sind Verlagerungen und die Bündelung einzelner Fachbereiche notwendig, um die medizinischen Bereiche zu stärken und im Rahmen der Leistungsgruppenzuteilung die fachmedizinischen Bereiche in Darmstadt weiterzuentwickeln
„Diese Kooperation ist wegweisend für die Gesundheitsversorgung in Südhessen – deshalb haben wir uns bereits Anfang 2024 auf den Weg gemacht, eine in dieser Größenordnung bisher einzigartige Fusion in Darmstadt umzusetzen“, betont der Klinikdezernent der Wissenschaftsstadt Darmstadt, André Schellenberg. „Die Fördermittelübergabe heute erfüllt mich mit großem Stolz und sehr großer Freude. Mein Dank gilt besonders der Hessischen Gesundheitsministerin sowie allen Projektbeteiligten, die mit Ausdauer und Mut das Projekt vorangetrieben haben. Jetzt können wir in die Umsetzung gehen und die beiden Standorte nachhaltig zukunftsfähig zusammenführen und ausstatten – das ist heute ein starkes und positives Signal für die Gesundheitsversorgung in Südhessen.“
„Wir wollen die Gesundheitsversorgung nicht nur sichern, sondern aktiv gestalten“, sagen Dr. Markus Horneber, Vorstandsvorsitzender der AGAPLESION gAG sowie der stellvertretende Vorstandsvorsitzende, Jörg Marx: „Dafür übernehmen wir in Darmstadt gemeinsam Verantwortung – als diakonischer und kommunaler Träger. Aus zwei traditionsreichen Krankenhäusern wächst ein gemeinsames Haus an zwei Standorten. Die Förderung des Landes Hessen gibt uns den notwendigen finanziellen Rückenwind, die Zusammenführung weiter voranzubringen. Dabei ist für uns entscheidend, dass die Menschen in der Region Südhessen profitieren – durch eine starke medizinische Versorgung, die die Kompetenzen beider Häuser zusammenführt und zukunftsfähig aufstellt.“
„Wir freuen uns sehr über die Zusage der Fördermittel“, sagen Sven Axt, Vorsitzender der Geschäftsführung der Südhessen Kliniken, Dr. Jörg Noetzel, Medizinischer Geschäftsführer und Michele Tarquinio, Pflegerischer Geschäftsführer. „Sie zeigt die Unterstützung des Ministeriums für den von uns eingeschlagenen Weg. Mit den Mitteln aus dem Krankenhausstrukturfonds können wir das medizinische Konzept nun auch baulich Wirklichkeit werden lassen und die Pflegebedingungen und die Infrastruktur verbessern. Wir werden die Notfallmedizin stärken und unsere medizinischen Angebote bündeln. Hier setzen wir auf zwei Hebel in unserer Medizinstrategie: Jeder Standort schärft durch Spezialisierung sein Profil und doppelt erbrachte Leistungen führen wir zusammen. Die Verteilung der Leistungsgruppen hat bereits unseren strategischen Kurs bestätigt, jetzt gehen wir mit einer großen Planungssicherheit in die Umsetzung. Für beides sind wir sehr dankbar.“
Das Medizinische Konzept der Südhessen Kliniken sieht vor, dass es am Campus Woog (AGAPLESION ELISABETHENSTIFT) hauptsächlich eine elektive somatische Versorgung geben wird, zudem ziehen die Haut- und die Augenklinik aus dem Klinikum in die Landgraf-Georg-Straße. Die Psychosomatik des Klinikums Darmstadt zieht bereits Anfang Dezember an den Campus Woog. Der Campus Mitte (Klinikum Darmstadt) soll weiter als Maximalversorger gestärkt werden. Hierhin wechseln die Teile der Inneren Medizin sowie die stationäre Viszeral- und Unfallchirurgie. Ein Bauvorhaben ist der Neubau einer größeren Intensivstation und die Modernisierung der Liegendeinfahrt am Campus Mitte. Mit rund 1.200 Planbetten werden die Südhessen Kliniken das zweitgrößte Krankenhaus in Hessen.
Von dem medizinischen Konzept konnte sich Ministerin Stolz im Rahmen eines Rundgangs durch die Südhessen Kliniken überzeugen. „Darmstadt zeigt beispielhaft, dass wir in Hessen nicht erst auf die Krankenhausreform des Bundes gewartet haben“, so Stolz: „Gemeinsam mit den Krankenhäusern haben wir uns schon frühzeitig auf den Weg gemacht, um notwendige Veränderungen anzustoßen. Wir wollen keine Reform um der Reform willen. Entscheidend ist, dass die Veränderungen bei den Menschen ankommen. Deshalb setzen wir auf starke Krankenhausstandorte, eine sinnvolle Bündelung von Leistungen und eine verlässliche Versorgung in allen Regionen Hessens.“
Infobox
Seit mehr als zwei Jahren wachsen unter dem Motto „Gesundheit. Neu Denken. Gemeinsam.“ die beiden Darmstädter Krankenhäuser unter diakonischer und öffentlicher Trägerschaft zusammen; seit dem 1. Januar 2026 befinden sich beide Häuser unter einer gemeinsamen Holding den Südhessen Kliniken.
Die Südhessen Kliniken gGmbH ist eine gemeinsame Krankenhausholding der Wissenschaftsstadt Darmstadt und der AGAPLESION gAG an der beide Träger jeweils 50 Prozent haben. Die Südhessen Kliniken gGmbH hält im Moment jeweils 60 Prozent der Gesellschaftsanzeige an den beiden Krankenhausbetrieben. Im nächsten Schritt werden die Gesellschaften fusioniert.
Es ist ein in dieser Größenordnung in Deutschland bisher einzigartige Zusammenschluss.
über AGAPLESION
Die AGAPLESION gemeinnützige Aktiengesellschaft wurde 2002 in Frankfurt am Main von christlichen Unternehmen gegründet, um vorwiegend christliche Gesundheits-einrichtungen in einer anspruchsvollen Wirtschafts- und Wettbewerbssituation zu stärken.
Zu AGAPLESION gehören bundesweit mehr als 100 Einrichtungen, darunter 20 Krankenhausstandorte mit 6.049 Betten, 41 Wohn- und Pflegeeinrichtungen mit 3.668 Pflegeplätzen, sieben Hospize, 32 Medizinische Versorgungszentren, sieben Ambulante Pflegedienste und eine Fortbildungsakademie sowie 14 Pflegeschulen.
AGAPLESION bietet vielseitige Ausbildungsmöglichkeiten in medizinischen, pflegerischen und administrativen Bereichen. Zudem bietet AGAPLESION als praktischer Träger überall Ausbildungen als Pflegefachperson und an einigen Standorten auch das Duale Pflegestudium an.
22.000 Mitarbeiter:innen sorgen für ganzheitliche Medizin und Pflege nach anerkannten Qualitätsstandards. Pro Jahr werden rund eine Million Patientinnen und Patienten versorgt. Die Umsatzerlöse aller Einrichtungen inklusive der Beteiligungen betragen 1,9 Milliarden Euro.
Die alleinigen Aktionäre der AGAPLESION gAG sind verschiedene traditionsreiche Diakoniewerke und Kirchen. Auch durch diese Aktionäre ist die AGAPLESION gAG fest in der Diakonie verwurzelt und setzt das Wohl ihrer Patientinnen und Patienten, Bewohner:innen sowie Mitarbeiter:innen als Maßstab für ihr Handeln.
Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.agaplesion.de.