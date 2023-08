„Bürger fragen, Ärzte antworten!“ - Klinikum Bielefeld informiert über Schmerztherapie bei Tumorschmerzen

Das Klinikum Bielefeld lädt zur Veranstaltung in Präsenz "Bürger fragen, Ärzte antworten!" zum Thema „Wenn Tumorschmerzen alle Lebensqualität nehmen“ ein. Die Informationsveranstaltung findet am Mittwoch, den 30. August 2023, ab 18 Uhr am Klinikum Bielefeld Mitte im Seminarraum 2 statt.Im Rahmen der beliebten Veranstaltungsreihe wird Dr. med. Stephan Probst, Oberarzt der Klinik für Hämatologie, Onkologie, Palliativmedizin und Stammzelltherapie am Klinikum Bielefeld – Mitte, komplexe medizinische Sachverhalte für die Bürger*innen verständlich machen. Als Leiter der Palliativstation des Klinikums Bielefeld bietet er wertvolle Einblicke in die Schmerztherapie bei Tumorerkrankungen und beantwortet Fragen rund um die Thematik.Die Palliativmedizin ist ein zentraler Schwerpunkt der Klinik und zielt darauf ab, Patienten mit fortgeschrittenen, unheilbaren Erkrankungen umfassend zu betreuen und zu unterstützen. Dabei steht die Linderung von krankheitsbedingten Symptomen wie Schmerzen oder Luftnot sowie die Berücksichtigung von psychologischen, sozialen und spirituellen Aspekten im Vordergrund.Diese Veranstaltung bietet Betroffenen und Interessierten die einmalige Möglichkeit, von einem Facharzt mehr über die Schmerztherapie bei Tumorerkrankungen zu erfahren und individuelle Fragen zu stellen. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos. Aufgrund der begrenzten Platzkapazitäten wird um Anmeldung gebeten. Interessenten können sich per E-Mail an info@klinikumbielefeld.de oder telefonisch unter 0521/5812081 anmelden.Über das Klinikum Bielefeld:Das Klinikum Bielefeld ist ein Akutkrankenhaus mit mehreren Standorten in der Region Bielefeld. Mit einem interdisziplinären Ansatz und einer Vielzahl von Fachabteilungen bietet es eine umfassende Versorgung für die Patienten. Die Klinik für Hämatologie, Onkologie, Palliativmedizin und Stammzelltherapie ist ein wichtiger Teil des Gesundheitsnetzwerks und engagiert sich insbesondere in der Betreuung von Patienten mit schweren und fortschreitenden Erkrankungen.