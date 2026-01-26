Kontakt
KLINIK ÖSCHELBRONN GEMEINNÜTZIGE GMBH
Ansprechpartner:in Frau Maren Schmidt-Fischer
Großzügige Spende für die Klinik Öschelbronn – Familie Stepper setzt Zeichen der Verbundenheit

(lifePR) (Niefern-Öschelbronn, )
Die Fritz Stepper GmbH & Co. KG hat der Klinik Öschelbronn einen Spendenscheck in Höhe von 25.000 Euro überreicht und damit erneut ihre enge Verbundenheit mit der Region und dem Gesundheitswesen unter Beweis gestellt. Zur feierlichen Übergabe empfingen Michael und Meike Stepper am Firmensitz in Büchenbronn den Vorsitzenden des Klinikvereins Öschelbronn e.V. Dietmar Walter sowie den Chefarzt PD Dr. Deniz Gencer und den Pflegedirektor Tobias Malok der Klinik Öschelbronn, Fachklinik für Integrative Onkologie, Schmerz-, Palliativ- und Innere Medizin.

Im Rahmen des Besuchs stellte Michael Stepper das traditionsreiche Unternehmen vor, das seit vielen Jahren fest in der Region verwurzelt ist und für Innovationskraft sowie unternehmerische Verantwortung steht. In einem offenen und wertschätzenden Austausch berichteten der Vereinsvorstand und die Klinikleitung über aktuelle Entwicklungen, Herausforderungen und Zukunftsperspektiven der Klinik Öschelbronn. Dabei wurde deutlich, welch zentrale Rolle die Klinik für die medizinische und pflegerische Versorgung der Bevölkerung auch weit über die Region hinaus spielt.

Die Spendensumme von 25.000 Euro soll gezielt zur Unterstützung des medizinischen und pflegerischen Bereichs eingesetzt werden. „Gerade in Zeiten steigender Anforderungen im Gesundheitswesen ist diese Unterstützung von unschätzbarem Wert“, betonte Dietmar Walter und bedankte sich im Namen der gesamten Klinik herzlich bei der Familie Stepper für ihr Engagement.

Die aktuelle Spende knüpft an frühere Unterstützungsleistungen an: Bereits in der Vergangenheit hatte die Familie Stepper ein Kunstwerk des renommierten Künstlers Rolf Escher für den Neubau der Klinik gespendet. Dieses Kunstwerk trägt bis heute zu einer angenehmen und inspirierenden Atmosphäre für Patientinnen und Patienten sowie Mitarbeitende bei und unterstreicht den ganzheitlichen Ansatz der Familie Stepper, der medizinische Versorgung und kulturelle Aspekte miteinander verbindet.

Chefarzt PD Dr. Deniz Gencer und Pflegedirektor Tobias Malok hoben hervor, dass die Spende nicht nur finanziell, sondern auch ideell ein starkes Zeichen der Anerkennung für die tägliche Arbeit der Mitarbeitenden in Medizin und Pflege sei. „Solche Gesten zeigen, dass unser Engagement gesehen und wertgeschätzt wird“, so Malok.

Mit der erneuten Unterstützung setzt die Fritz Stepper GmbH & Co. KG ein deutliches Zeichen für gesellschaftliche Verantwortung, regionale Verbundenheit und nachhaltige Förderung des Gesundheitswesens. Die Klinik Öschelbronn blickt dankbar auf diese Partnerschaft und sieht der weiteren Zusammenarbeit mit großer Zuversicht entgegen.

KLINIK ÖSCHELBRONN GEMEINNÜTZIGE GMBH

Die Klinik Öschelbronn ist ein gemeinnütziges Fachkrankenhaus, das sich auf der Grundlage der Anthroposophischen Medizin zu einem anerkannten und mehrfach ausgezeichneten Centrum für integrative Onkologie, Schmerz- und Palliativmedizin entwickelt hat.

Bei akuten oder chronischen Erkrankungen, bietet Sie Patientinnen und Patienten diagnostische und therapeutische Möglichkeiten der leitlinienorientierten Medizin. Zugleich profitieren diese von den vielfältigen integrativen Angeboten.

Die Klinik steht Patientinnen und Patienten aller gesetzlichen und privaten Krankenversicherungen sowie Beihilfeberechtigten und Selbstzahlern offen.

In der Klinik Öschelbronn werden Menschen als ganzheitliches, individuelles Wesen behandelt. Neben der Therapie einer Erkrankung steht das Unterstützen von Gesundungspotenzialen eines jeden Menschen ebenfalls im Fokus. Sie können selbst aktiv zu Ihrer Genesung beitragen. Auch informieren wir Sie nicht nur umfassend, sondern binden Sie selbstverständlich in alle medizinischen Entscheidungen mit ein.

