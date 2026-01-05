Initiative „Schulpartner Deutschland": easyLEARN erweitert Angebot in Leipzig um Schulkooperationen und pädagogische Unterstützungsleistungen
Die Herausforderungen im Schulalltag haben sich in den vergangenen Jahren deutlich intensiviert. Inklusive Beschulung, die Integration von Kindern ohne Deutschkenntnisse, gezielte Förderung bei Lernschwierigkeiten sowie die Organisation von Ganztagsangeboten binden erhebliche Ressourcen. Genau hier setzt die VNN-Initiative an: Zertifizierte Bildungsdienstleister wie easyLEARN können Schulen gezielt unterstützen und somit Freiräume für die Kernaufgabe des Unterrichtens schaffen.
Der Leipziger Standort von easyLEARN bietet Schulen ein breites Portfolio an Unterstützungsleistungen: Von der Organisation und Durchführung des Ganztagsbetriebs über gezielte Lernförderung in sämtlichen Unterrichtsfächern bis hin zu speziellen Vorbereitungskursen für Prüfungen. Darüber hinaus berät das Team Schulen bei der Beantragung und Abwicklung von Mitteln aus dem Bildungs- und Teilhabepaket sowie bei der Implementierung des bundesweiten Startchancen-Programms. Auch pädagogische Projektwochen können gemeinsam konzipiert und umgesetzt werden.
„Unser Ziel ist es, Schulen spürbar zu entlasten und gleichzeitig die bestmögliche Förderung für alle Kinder zu gewährleisten", erklärt René Klickermann, der als Geschäftsführer von easyLEARN die Schulpartnerschaft in Leipzig verantwortet. „Wir möchten eng mit Lehrkräften und Schulleitungen zusammenarbeiten, um flexibel auf deren Bedürfnisse einzugehen und die Schülerinnen und Schüler nachhaltig zu unterstützen. Die Zusammenarbeit kann dabei sowohl direkt in der Schule als auch digital erfolgen, je nachdem, was für die jeweilige Einrichtung am besten passt."
Ein besonderer Vorteil: Die Förderangebote stehen das gesamte Jahr über zur Verfügung. Auch in den Ferienzeiten können Schulen auf die Expertise von easyLEARN zurückgreifen, etwa für Intensivkurse zur Aufarbeitung von Lernrückständen oder für Ferienprogramme. Das pädagogische Team entwickelt gemeinsam mit den Schulen passgenaue Konzepte, die sich an den konkreten Bedarfen der jeweiligen Einrichtung orientieren.
„Als Schulpartner übernehmen wir Aufgaben, die im hektischen Schulalltag häufig zusätzlich anfallen", betont Klickermann. „Unsere qualifizierten Pädagoginnen und Pädagogen setzen bedarfsgerechte Förderkonzepte um und ermöglichen individuelle Betreuung. So können sich Lehrkräfte wieder stärker auf ihren Kernauftrag konzentrieren."
Die Mitgliedschaft im VNN Bundesverband garantiert dabei die Einhaltung hoher Qualitätsstandards. Interessierte Schulen in Leipzig haben die Möglichkeit, sich direkt mit dem easyLEARN-Standort in Verbindung zu setzen, um individuelle Kooperationsmodelle zu entwickeln. Der Austausch erfolgt partnerschaftlich auf Augenhöhe, mit dem Ziel, gemeinsam die bestmöglichen Rahmenbedingungen für erfolgreiches Lernen zu schaffen.
Kontakt für Schulen und Bildungseinrichtungen:
easyLEARN
Grit Klickermann, Geschäftsführerin
Standort - Nachhilfe Leipzig
0160-97319937
g.klickermann@klickschool.de