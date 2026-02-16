„Winter mit Herz“ und jede Menge Trösterchen für Kleine Herzen

Anfang Februar fuhren zwei große VW-Transporter bei der Kinderklinik vor. An Bord waren neun Auszubildende und sehr viele Pakete voller Trösterchen: Kuscheltiere für die kleinen Patienten der Klinik. Die Jugend- und Auszubildendenvertretung bei Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) in Hannover führt jedes Jahr zum Jahresende das Projekt „Winter mit Herz“ durch. „Dabei möchten wir gemeinsam mit Auszubildenden und Mitarbeitenden Gutes für unsere Region tun. In diesem Jahr wollten wir Kinder in Krankenhäusern ein wenig aufmuntern und den Alltag bunter gestalten, so wurden wir auf die „Kleinen Herzen“ aufmerksam“, sagte Selenay Yildiz, Schriftführerin der Jugend- und Auszubildendenvertretung bei VWN: „Die Kuscheltierspenden kamen von der gesamten Belegschaft von Volkswagen Nutzfahrzeuge, das sind derzeit etwa 14.000 Mitarbeitende.“



Zur Spendenübergabe hatte die Vereinsvorsitzende Ira Thorsting das VWN-Team in die Kinderherzklinik der Medizinischen Hochschule Hannover eingeladen. Professor Dr. Philipp Beerbaum, Klinikdirektor der Pädiatrischen Kardiologie und Pädiatrischen Intensivmedizin der MHH und der leitende Oberarzt Dr. Michael Sasse hatten sich auch die Zeit genommen, bei der Übergabe der Spenden dabei zu sein. Und so lief jeder der zehn Auszubildenden mit Eisbären, Krokodilen, Dinos, Teddys und Einhörnern auf dem Arm bei einem anderthalbstündigen Rundgang durch das Klinikum. Jedes Kind, das ihnen unterwegs begegnete, durfte sich ein Kuscheltier aussuchen.



Ira Thorsting stellte bei dem Rundgang die zahlreichen unterschiedlichen Vereinsprojekte vor. Wie wichtig die Arbeit des Vereins ist, erläuterte Professor Beerbaum: "Ohne die enorme Unterstützung seit vielen Jahren durch die „Kleinen Herzen“ mit den innovativen Projekten hätten wir viele wichtige Umbau-Maßnahmen nicht umsetzen können. Für die Familien herzkranker Kinder ist die Herz-OP mit dem anschließenden Aufenthalt auf der Kinderherzstation immer eine große Herausforderung. Doch diese besondere Situation soll für alle kein Trauma werden. Die Kuscheltiere werden den Kindern in Notsituationen zur Seite stehen und helfen, Traumata vorzubeugen.“



Ira Thorsting ergänzte noch: „Wir haben uns riesig über den Besuch in der MHH-Kinderklinik gefreut und bedanken uns für das großartige Engagement des gesamten Teams! Diese zauberhaften Plüschtier-Trösterchen werden viele kranke Kinder in der MHH-Kinderklinik erfreuen. Selenay Yildiz bedankte sich für die herzliche Begrüßung bei der MHH und die „tolle Rundführung! Wir haben uns sehr darüber gefreut, einen Einblick in Ihre Arbeit zu bekommen und auch ein paar Kinder vor Ort besuchen zu dürfen.“Bildunterschrift beim Gruppenbild von links nach rechts:

Nilay Benli, Seda Özyurt, Selenay Yildiz, Berkay Celik, Marios Sachpeloglou, Leitender Oberarzt Dr. Michael Sasse, Vereinsvorsitzende Ira Thorsting, Professor Dr. Philipp Beerbaum, Adil Ömer Buyruk, Muhammed Said Nur Karakurt, Emirhan Kökpinar und Wasti Gisela Serwaa Owusu-Mensah vor über 100 gut verpackten Kuscheltieren im Foyer der Kinderklinik.





