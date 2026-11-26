Weihnachtsbäume für einen guten Zweck
Spendenaktion zugunsten "Kleine Herzen Hannover"
Bereits im letzten Monat hatte EDEKA Wucherpfennig dem gemeinnützigen Verein "Kleine Herzen Hannover" eine Pfandspendensumme in Höhe von 27.000 Euro überreichen können, die von Januar bis Oktober 2026 von Kunden gespendet wurde. "Wir waren völlig überrascht über diese enorme Summe und haben uns natürlich riesig gefreut", betont Ira Thorsting, die vor über 20 Jahren durch einen Zufall auf dem Landespresseball im Kuppelsaal Hannover viel Geld gewonnen hatte. Dort gründete sie spontan auf der Bühne die "Initiative Kleine Herzen" und sammelte zunächst vier Jahre lang allein Spendengelder, um auf der Kinderherzstation in der Medizinischen Hochschule Hannover 15 Eltern-Kind-Zimmer mit jeweils einem behindertengerechten Duschbad umzubauen. In 2010 gründete sie mit Freunden dann daraus den gemeinnützigen Verein "Kleine Herzen Hannover e.V. - Hilfe für kranke Kinderherzen". Dazu kamen dann u.a. auch noch Spielzimmer, Elternruheraum, eine Patientenküche, ein Beratungsraum für eine Psychologin und die gesamte Funktionsseite konnte mit vielen Spendenmitteln und mit etwas Unterstützung seitens der Medizinischen Hochschule Hannover und mit einem weiteren Projektverein umgebaut werden.
Damit nicht genug: Es folgten der Umbau des Klinikeingangsbereiches, der gesamte Ambulanzbereich der Kinderkardiologie und der Bereich des Klinikdirektors sowie der große Umbau der größten Kinderintensivstation im deutschsprachigen Raum wurden mit auch umgebaut mit einem Elternruheraum und mit einem eigenen Abschiedszimmer. "Auch den Kinderklinikseminarraum haben wir mit über 25.000 Euro umgebaut und mit moderner Präsentationtechnik ausgestattet", so Thorsting. Und weiter: "Für uns arbeiten Honorarkräfte in der Mal- und Kunst- und in der Musiktherapie, und zudem gründeten wir vor vielen Jahren das wichtige Dolmetscher-Projekt in über 50 Sprachen." Und besonders auf diese Idee ist sie seht stolz, die seit über 13 Jahren erfolgreich angeboten wird: "Weiterbildung zur Krisenbegleitung" für alle, die in deutschen Kliniken arbeiten. "Sie sollen arbeitsfähig bleiben, und das vermitteln wir in diesen Kursen für die ich jährlich über 80.000 Euro an Spendenmitteln einwerbe", so Thorsting.
Viele weitere und sehr kostenintensive Projektideen ließ sich Ira Thorsting immer wieder einfallen, für die sie unermüdlich Spendengelder sammelt und bundesweit bereits mehrfach ausgezeichnet wurde. "Uns gehen die Idee nicht aus, und derzeit bauen wir für mehr als 50.000 Euro einen Küchen- und Bürobereich in der MHH-Kinderklinik um, damit dort die kleinen Klinikgäste mit den sehr engagierten Erzieherinnen gemeinsam Köstlichkeiten zubereiten können", so Thorsting.
"Wir sind unseren Sponsoren unendlich dankbar, denn ohne diese vielen großen Herzen könnten wir natürlich unsere neuen und auch sehr wichtigen Projektideen nicht umsetzen", betont die Vereinsvorsitzende. Und weiter: "Deshalb freuen wir uns auf diese schöne Spendenidee von Jan Kulke am 12. Dezember und auf viele kleine und große Gäste. Und bei kostenfreien kalten und heißen Getränken, die auch wiederum von EDEKA Wucherpfennig gespendet werden, kommen wir im Tannenwald auf dem Hof von Jan Kulke ins Gespräch."
"Wir wollen den Verein mit dieser vorweihnachtlichen Weihnachtsbaum-Verkaufsaktion unterstützen und bieten diese Tannen in den Größen von 125 bis 225 Zentimetern an. Auch den Lieferservice im Umkreis von fünf Kilometer für 10 Euro bieten wir an", betont der Gartenbautechniker Jan Kulke. Und weiter: "Dieser Erlös fließt nicht in die Spende mit ein, sondern deckt nur die Ausgabenseite für den Lieferservice".
Was: Weihnachtsbaum-Verkauf für den guten Zweck
Wann: 12. Dezember 2026 in der Zeit von 15 bis 21 Uhr
Wo: Eupener Straße 45 in 30519 Hannover
Weitere Informationen über Jan Kulke und sein Gartenbauunternehmen unter: https://jangarden.de