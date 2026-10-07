Tarmo Peltokoski & Hong Kong Philharmonic Orchestra erstmalig zu Gast in Hannover
Ein aussergewöhnliches Konzert. Eine echte Herzensangelegenheit.
Das Hong Kong Philharmonic Orchestra, ausgezeichnet mit dem Gramophone Orchestra of the Year Award 2019, ist bekannt für die Zusammenarbeit mit weltweit herausragenden Solisten sowie internationale Konzerttourneen. Mit dem preisgekrönten Berliner Pianisten Martin Helmchen konzertiert das HKPO unter der musikalischen Leitung von Tarmo Peltokoski am 25. November 2026 im Kuppelsaal Hannover.
Das unter der Schirmherrschaft des niedersächsischen Ministerpräsidenten Olaf Lies stehende Charity-Konzert verbindet musikalische Exzellenz mit einem guten Zweck: 50 Prozent der Einnahmen aus dem Kartenverkauf kommen dem Projektverein „Kleine Herzen Hannover e.V. - Hilfe für kranke Kinderherzen“ zugute, der seit über 20 Jahren mit oftmals bundesweit einmaligen Ideen die Kinderherzklinik in der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) unterstützt, die bereits bundesweit mehrfach ausgezeichnet wurden. Diese bedeuten auch immer „Hilfe zur Selbsthilfe“ und dienen deutschlandweit als Vorbild für alle Kinderkliniken in Deutschland.
Bei Interviewanfragen wenden Sie sich bitte an Celina von der Lancken, nisha pr&management, mail@nisha-pr.de oder an Nadine Bernhard bernhardt@dornmusic.com.
Wann: 25. November 2026 um 19:30 Uhr
Wo: Kuppelsaal Hannover, Theodor-Heuss-Platz 1, 30175 Hannover
Programm:
W. A. MOZART: Piano Concerto No. 24 in C minor, K. 491
ANTON BRUCKNER: Symphony No. 4 in E-flat major
Veranstalter:
Dorn Music GmbH & Co KG
Tanja Dorn | Owner & President
Phone: +49 (0) 511 13 222 475
Email: dorn@dornmusic.com
Scheidestraße 9, 30625 Hannover, Germany
Phone: +49 (0) 511 13 222 470
Fax: +49 (0) 511 13 222 477
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Kurzbiografie Tarmo Peltokoski
Ab der Saison 2026/27 wird der finnische Dirigent Tarmo Peltokoski Musikdirektor des Hong Kong Philharmonic Orchestra, nachdem er in der vorangegangenen Saison bereits als designierter Musikdirektor tätig war. Darüber hinaus ist er Musikdirektor des Orchestre National du Capitole de Toulouse sowie Principal Guest Conductor des Rotterdams Philharmonisch Orkest. Seine dreijährige Residenz als „Exklusivkünstler“ am Konzerthaus Dortmund, die in der Saison 2025/26 begann, setzt er ebenfalls fort.
Peltokoskis internationale Karriere entwickelte sich ab 2022 rasant. Im Januar 2022 wurde er zum Principal Guest Conductor der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen ernannt und ist damit der erste Dirigent, der diese Position in der Geschichte des Orchesters innehat. Im Mai desselben Jahres wurde er zum musikalischen und künstlerischen Leiter des Lettischen Nationalen Sinfonieorchesters berufen. Seine Tätigkeit begann mit der Saison 2022/23; nach drei Jahren wurde er zum Ehrendirigenten („Conductor Laureate“) des Orchesters bestimmt.
Zu den Höhepunkten der Saison 2026/27 zählen sein mit Spannung erwartetes Debüt bei den Bayreuther Festspielen mit einer Neuproduktion von Lohengrin (Juli/August 2027) sowie eine Neuproduktion von Mozarts Die Zauberflöte, mit der die Saison 2026/27 an der Oper Zürich eröffnet wird.
In den vergangenen Spielzeiten gab Peltokoski Debüts mit international bedeutenden Orchestern, wie u.a. dem Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Los Angeles Philharmonic, Orchestre Philharmonique de Radio France, Hong Kong Philharmonic Orchestra, Filarmonica della Scala und NHK Symphony Orchestra.
Im August 2022 vollendete er im Alter von 22 Jahren beim Eurajoki Bel Canto Festival erstmals seinen Ring-Zyklus von Richard Wagner. Zu weiteren bedeutenden Opern-Engagements der vergangenen Spielzeiten zählen Mozarts Don Giovanni und Wagners Siegfried, Götterdämmerung, Parsifal, Lohengrin sowie Der fliegende Holländer.
Im Oktober 2023 unterschrieb Tarmo Peltokoski einen Exklusivvertrag mit der Deutschen Grammophon. Sein Debütalbum erschien im Mai 2024 und im März 2026 veröffentlichte er gemeinsam mit dem Hong Kong Philharmonic Orchestra eine neue Aufnahme von Der Ring – An Orchestral Adventure.
Im Jahr 2022 erhielt er den Lotto-Preis beim Rheingau Musik Festival und 2023 den OPUS Klassik.
Kurzbiografie Martin Helmchen
Der deutsche Pianist Martin Helmchen konzertiert seit zwei Jahrzehnten auf den wichtigsten Podien der Welt und ist einer der gefragtesten Pianisten der heutigen Zeit. Insbesondere die Originalität und Intensität seiner Interpretationen, die er mit beeindruckender Klangsensibilität und technischer Raffinesse präsentiert, zeichnen ihn als Musiker aus. Im Jahr 2020 wurde Martin Helmchen mit dem Gramophone Classical Music Award ausgezeichnet.
Martin Helmchen hat mit einer Gesamteinspielung der Schubert-Sonaten begonnen; die erste Aufnahme erschien im Oktober 2025 und wurde von der internationalen Kritik begeistert aufgenommen.
Martin Helmchen konzertierte mit renommierten Orchestern wie den Wiener und Berliner Philharmonikern, dem Concertgebouworkest, dem Gewandhausorchester Leipzig, der Staatskapelle Dresden, dem Boston Symphony Orchestra und dem New York Philharmonic. Er arbeitet regelmäßig mit Dirigenten wie Herbert Blomstedt, Paavo Järvi, Klaus Mäkelä und Andris Nelsons.
Zu seinen kommenden Engagements zählen Konzerte mit dem Danish National Symphony Orchestra sowie eine Tournee mit dem Hong Kong Philharmonic Orchestra unter der Leitung von Tarmo Peltokoski. Darüber hinaus setzt er seine umfangreiche Duo- und Kammermusiktätigkeit mit Marie-Elisabeth Hecker fort.
Einen besonderen Stellenwert hat für ihn die Kammermusik. Zu seinen engen Kammermusikpartner gehören Marie-Elisabeth Hecker, Frank Peter Zimmermann, Julian Prégardien, Augustin Hadelich und Antje Weithaas. Gemeinsam mit Marie-Elisabeth Hecker ist er Mitbegründer und künstlerischer Co-Direktor des Internationalen Kammermusikfestivals Fliessen.
Martin Helmchen nimmt für das Label Alpha Classics auf. Seine Schubert-Einspielung wurde mit dem Preis der Deutschen Schallplattenkritik ausgezeichnet; seine Aufnahme der sechs Partiten von Johann Sebastian Bach (2024) erhielt einen „Critic’s Choice“ des Gramophone Magazine.
1982 in Berlin geboren, studierte er bei Galina Iwanzowa und Arie Vardi. Wichtige Stationen seiner Laufbahn waren der Gewinn des Concours Clara Haskil (2001) sowie des Credit Suisse Young Artist Award (2006). Seit 2010 ist Martin Helmchen Associate Professor für Kammermusik an der Kronberg Academy.