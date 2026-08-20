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Störte-Bäcker in der „Plattenkiste“

Die "Smutjes" sind am 22. August um 12 Uhr zu Gast im NDR1-Hörfunk bei Moderatorin Martina Gilica

(lifePR) (Wennigsen-Degersen, )
Besonders beliebt in Niedersachsen und weit über die Landesgrenzen hinaus ist bei vielen Hörern der NDR1. Am kommenden Samstag werden viele maritime Lieder in der „Plattenkiste“ über den Äther gehen, denn zu Gast bei der bekannten NDR1-Moderatorin Martina Gilica ist dieses Mal der Störte-Bäcker-Shanty-Chor aus Hannover. Ein wenig Medienerfahrung hatte dieser sangeskräftige Shanty-Chor schon, denn er war bereits 1983 mit dem damaligen Männerchor der Bäckerinnung dort im Studio.

Dieses Mal sind die beiden Vorsitzenden vom Störte-Bäcker-Shantychor, Harald Luther und Dirk Elmenthaler, mit der Chorleiterin Monika Meier-Dutz dabei. In 45 Minuten Sendezeit erzählen sie die spannende Geschichten mit Rückblicke aus dem Jahr 1878 und zum Start des heutigen Shantychors im Jahr 1981. Chorleiterin Monika Meier-Dutz berichtet über die vielen Probenarbeiten in der St. Paulus Kirche in Langenhagen und über einige Auftritte. Dirk Elmenthalter berichtet über seine Arbeit im Kreischorverbandes Hannover, deren Vorsitzender er ist und über das persönliche Wohlbefinden beim Chorgesang. 

“Wir hoffen mit unserer Sendung vor allem ein positives Echo für den Laiengesang zu erreichen und vielleicht den einen oder anderen Zuhörer für unseren Shantychor zu gewinnen“, betont Harald Luther. Und weiter: „Vor allem möchten wir gern mit modernen seemännischen Liedern jüngere Sänger für uns gewinnen, um die seit Jahrhunderten bestehende Sangestradition der Männerchöre in Hannover weiter zu pflegen.“

„Seit vielen Jahren engagieren sich die Störte-Bäcker auch für einige Vereine aus der Region. Und besonders liegt ihnen der gemeinnützige Verein ‚Kleine Herzen Hannover‘ am Herzen“, freut sich Ira Thorsting. Sie hatte 2006 durch einen Zufallsgewinn die „Kleinen Herzen“ gegründet und mit dem Umbau von 15 Eltern-Kind-Zimmern in der Kinderherzklinik der Medizinischen Hochschule Hannover gestartet. „Viele weitere und sehr teure Projekte folgten seitdem, und ohne solche großen Herzen könnten wir diese nicht umsetzen“, betont Thorsting. „Harald Luther ist zudem ein wichtiges Ehrenmitglied in unserem Verein und unterstützt uns immer wieder mit ganz viel Herz“, so die Vereinsvorsitzende.

Weitere Informationen über die StörteBäcker: https://lnkd.in/eZNygPvd und https://lnkd.in/dNCEWGPh
Video-Rückblicke mit dem StörteBäcker Shanty-Chor auf dem Maschseefest 2025: https://lnkd.in/dDb6J4Zz und https://lnkd.in/eDuCG_PQ und https://lnkd.in/dCQggZXr und https://www.youtube.com/shorts/jJwXXlBwFG4

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