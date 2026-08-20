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„Segeln für die Seele“

Angebot der Yachtschule Hannover an die MHH-Kinderklinik will Gemeinschaftsgefühl stärken

(lifePR) (Wennigsen-Degersen, )
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Wann: 24. August 2026 von 17 bis 19 Uhr
Wo: Yachtschule Hannover, Rudolf von Bennigsen Ufer 51, 30173 Hannover

Für die kleinen Patientinnen und Patienten aus der Kinderklinik der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) gibt es jetzt ein ganz besonderes Angebot. Die Yachtschule Hannover will die Jungen und Mädchen kostenlos an den Segelsport heranführen. „Segeln für die Seele“ nennt sich das ehrenamtliche Projekt, das von der MHH und dem gemeinnützigen Projektverein „Kleine Herzen Hannover“ unterstützt wird.

Mehrere Termine gibt es in 2026, und unser zweistündiger Segeltörn auf dem Maschsee startet am 24. August 2026 um 17 Uhr. Die Kinder sollen einmal Abstand vom Klinikalltag gewinnen und auf andere Gedanken kommen. „Segeln beruhigt die Seele, stärkt das Gemeinschaftsgefühl und fördert die Wahrnehmung der eigenen Umgebung“, schreibt die Yachtschule in der Einladung.

Das Angebot gilt aber nicht nur für die Kinder und ihre Eltern oder Angehörigen, sondern auch für Pflegekräfte, Ärzte und für alle, die in der MHH-Kinderklinik tätig sind. Denn: „Wir sind doch alle in einem Boot - besonders in der MHH-Kinderklinik“, betont der Verein „Kleine Herzen Hannover“.

Segellehrer der Yachtschule sorgen an Bord für Sicherheit und für ein tolles Segelerlebnis. Bei schlechtem Wetter oder zu viel Wind wird nicht gesegelt.

Weitere Termine 2026 für „Segeln für die Seele“ & Anmeldung
Für unseren letzten Termin in 2026 am 28. September von 17 bis 19 Uhr bitte hier anmelden: https://eveeno.com/segelnfuerdieseele2026

Rückblick 2025 mit dem Song vom Musiker Christian Fahrenheit begleitet dieses neue Projekt „Segeln für die Seele“: https://youtu.be/fzwg1yPK61g

Hörfunksendung berichtete am 28. Juni über „Segeln für die Seele“
Auch in der neuen Hörfunksendung „Kleine Herzen on Air“ im Bürgerradio „Leibniz.fm, jeweils jeden vierten Sonntag im Monat, berichten wir auch über unser „Segeln für die Seele“-Projekt. Die Sendungen produziert der Verein in Eigenregie, unterstützt vom Evangelischen Kirchenfunk Niedersachsen/Bremen. Start war am 22. März 2026. Anschließend findet man die Sendung in der Mediathek. Aktueller Termin ist am kommenden Sonntag, 23.08.2026. Auf UKW 106,5, DAB+ und im Stream.

Fotos & Grafiken: www.kleineherzen.de

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