Neues Vereinsprojekt "Haus Schutzengel" startet in 2025
Großartige Unterstützung durch Antenne Niedersachsen
"An dieser Stelle bedanken wir uns beim Antenne-Niedersachsen-Team für den diesjährigen Spendenmarathon", betont Ira Thorsting, Gründerin und Vorsitzende von "Kleine Herzen Hannover. "Ohne diese grandiose Spendenaktion könnten wir auch dieses wichtige Projekt nicht mit den jährlichen 15.000 Euro an Unterstützungsbeitrag seitens Kleine Herzen umsetzen."
Ausstattung Haus Schutzengel: großzügig eingerichteter Wohn- und Küchenbereich (mit PC, Fernseher, DVD-Player und Musikanlage), voll ausgestattete Küche (Selbstversorgung möglich), Frühstück, inklusive Gemeinschaftsterrasse, Garten, Außen- und Treppenlift (weitestgehend barrierefrei), Waschmaschine und Trockner zwei Fahrräder, die geliehen werden können, Parkplätze auf dem Gelände und an der Straße, verfügbar Einkaufsmöglichkeiten befinden sich im Umkreis von 15 Gehminuten.
Zimmerausstattung: Ein Zimmer im Haus Schutzengel mit Bett, roter Wand, orangenem Sessel, Leselampe und Fensterfront. Im Haus Schutzengel stehen je drei Einzel- und drei Doppelzimmer (mit eigenem Bad) sowie ein Apartment mit Küchenzeile, Wohnbereich und Bad zur Verfügung. Alle Zimmer verfügen über: Telefon Fernseher Internetzugang per WLAN Bettwäsche Handtücher Fön Ein Kinder-, bzw. Gästebett kann bei Bedarf gestellt werden.
Fragen zu sozialrechtliche Hilfestellungen und weitere Informationen über das "Haus Schutzengel" unter www.muko.info/was-wir-tun/haus-schutzengel