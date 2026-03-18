Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1054756

Kleine Herzen Hannover e.V. c/o Ira Thorsting Lendorfstraße 16 30974 Wennigsen-Degersen, Deutschland http://www.kleineherzen.de
Ansprechpartner:in Frau Ira Thorsting +49 179 5097103
Logo der Firma Kleine Herzen Hannover e.V. c/o Ira Thorsting

„Kleine Herzen“ mit sehr viel Herz On Air

(lifePR) (Hannover/Wennigsen, )
Am 22. März 2026 geht der Verein „Kleine Herzen Hannover“ erstmals beim Bürgerradio Leibniz.fm, UKW 106,5 auf Sendung. Berichtet wird über die Aktivitäten und Projekte des Vereins an der Kinderklinik der MHH.

In den nächsten Monaten folgen weitere Sendungen – immer am vierten Sonntag im Monat. Die Sendungen produziert der Verein in Eigenregie, unterstützt vom Evangelischen Kirchenfunk Niedersachsen/Bremen.

„Alles fing mit einer ganz normalen Anfrage an“, erläutert Ira Thorsting, Vorsitzende des Vereins: „Ich wurde im letzten Herbst von Henning Lühr vom „Evangelischen Kirchenfunk Niedersachsen/Bremen“ angefragt, ob sie sich einmal die MHH-Kinderklinik anschauen können. Sie wollten einen Beitrag über den Verein „Kleine Herzen“ für das Bürgerradio „Leibniz.fm“ machen.“

Verein mit viel Power für viele Projekte in MHH-Kinderklinik

Lühr war beeindruckt von dem Rundgang durch die Kinderklinik, machte mit Thorsting ein Interview und schlug vor, regelmäßig eine Sendung zu produzieren: “Ein Verein, der so viel Power hat, das ist etwas für eine Stundensendung. Alles für einen guten Zweck und alles ehrenamtlich, das ist schon eine Seltenheit. Also haben wir uns zusammengesetzt und ich meinte: „Ira, trommle mal ein paar Leute zusammen: Wir machen Radio“.

Interviews mit prominenten Unterstützern

Das ließ sich Ira Thorsting nicht zweimal sagen, und so entstand an einem Wochenende Anfang März im ekn-Studio die erste Sendung: „Unter Henning Lührs einfühlsamer Anleitung lernte unser „Kleine-Herzen-Radioteam“ Programmplanung, Sendeplan, Moderation, Aufnahme, Audioschnitt und viel mehr. In unserer ersten Sendung bekommt der Hörer jede Menge Informationen über die Herzkinder auf die Ohren; über den Verein, die aktuellsten Projekte und prominente Unterstützer kommen zu Wort. Dazu gibt es Herzens-Musik. Mehr sei noch nicht verraten“, so Ira Thorsting.

Engagiertes Redaktionsteam


Rund um die Vereinsvorsitzende Ira Thorsting engagieren sich für diese neue Hörfunksendung die Vereinsmitglieder Jenny und Felix Lang und Xenia Seeger. Auch der Vorsitzende vom Störte-Bäcker-Chanty Chor, Harald Luther ist dabei, denn er unterstützt und kennt die „Kleinen Herzen“ seit 20 Jahren. „Für mich ist das eine wichtige Herzsache“, betont Luther, der zudem als Bäckermeister immer wieder für köstliche Nahrung während der Hörfunkproduktionen sorgt. Zu den Moderatoren der Sendung gehört auch der hannoversche Musiker Christian Fahrenheit, und um die technische Begleitung kümmert sich der Fotograf und Videokünstler Martin Tönnies.

Zukünftig regelmäßige Hörfunksendungen

Mit Leibniz.fm wurde man sich schnell handelseinig, die „Kleinen Herzen Hannover“ bekommen monatlich jeden vierten Sonntag im Monat von 15 bis 16 Uhr eine Stunde Sendeplatz, Start ist am 22. März 2026. Anschließend findet man die Sendung in der Mediathek. Weitere Termine: 26.04.2026, 24.05.2026, 28.06.2026, 26.07.2026, 23.08.2026. Auf UKW 106,5, DAB+ und im Stream.

Facebook: https://www.facebook.com/...
YouTube: https://www.youtube.com/... Instagram: https://www.instagram.com/...
LinkedIn: www.linkedin.com/...
www.kleineherzen.de

Website Promotion

Website Promotion

Kleine Herzen Hannover e.V. c/o Ira Thorsting

20 Jahre „Kleine Herzen Hannover“: Das ist ein gemeinnütziger Verein, der seit 2006 einmalige und bereits mehrfach bundesweit ausgezeichnete Projekte in der Kinderherzklinik der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) anbietet, die alle auch immer „Hilfe zur Selbsthilfe“ bedeuten. Denn: Jedes Jahr werden allein in Deutschland etwa 8.000 Kinder mit einem Herzfehler geboren. Den meisten kann mit modernsten medizinischen Mitteln geholfen werden. Die Forschung macht ständig Fortschritte. Deutsche Kinderkardiologen und Kinderherzchirurgen gehören zu den besten weltweit. Für die Familien der kleinen Patienten aber bleibt die Belastung, das Monate oder Jahre dauernde Bangen. Es tut weh, ein Kind in der Klinik allein lassen zu müssen, aber nicht alle Familien haben das Glück, dort zu wohnen, wo es ein Herzzentrum gibt. „Kleine Herzen Hannover“ ist ein kleiner Verein, der bewusst auf einen Verwaltungsapparat verzichtet. Darum wird jeder Spendencent in genau definierten Projekten umgesetzt.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.