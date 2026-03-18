„Kleine Herzen“ mit sehr viel Herz On Air
In den nächsten Monaten folgen weitere Sendungen – immer am vierten Sonntag im Monat. Die Sendungen produziert der Verein in Eigenregie, unterstützt vom Evangelischen Kirchenfunk Niedersachsen/Bremen.
„Alles fing mit einer ganz normalen Anfrage an“, erläutert Ira Thorsting, Vorsitzende des Vereins: „Ich wurde im letzten Herbst von Henning Lühr vom „Evangelischen Kirchenfunk Niedersachsen/Bremen“ angefragt, ob sie sich einmal die MHH-Kinderklinik anschauen können. Sie wollten einen Beitrag über den Verein „Kleine Herzen“ für das Bürgerradio „Leibniz.fm“ machen.“
Verein mit viel Power für viele Projekte in MHH-Kinderklinik
Lühr war beeindruckt von dem Rundgang durch die Kinderklinik, machte mit Thorsting ein Interview und schlug vor, regelmäßig eine Sendung zu produzieren: “Ein Verein, der so viel Power hat, das ist etwas für eine Stundensendung. Alles für einen guten Zweck und alles ehrenamtlich, das ist schon eine Seltenheit. Also haben wir uns zusammengesetzt und ich meinte: „Ira, trommle mal ein paar Leute zusammen: Wir machen Radio“.
Interviews mit prominenten Unterstützern
Das ließ sich Ira Thorsting nicht zweimal sagen, und so entstand an einem Wochenende Anfang März im ekn-Studio die erste Sendung: „Unter Henning Lührs einfühlsamer Anleitung lernte unser „Kleine-Herzen-Radioteam“ Programmplanung, Sendeplan, Moderation, Aufnahme, Audioschnitt und viel mehr. In unserer ersten Sendung bekommt der Hörer jede Menge Informationen über die Herzkinder auf die Ohren; über den Verein, die aktuellsten Projekte und prominente Unterstützer kommen zu Wort. Dazu gibt es Herzens-Musik. Mehr sei noch nicht verraten“, so Ira Thorsting.
Engagiertes Redaktionsteam
Rund um die Vereinsvorsitzende Ira Thorsting engagieren sich für diese neue Hörfunksendung die Vereinsmitglieder Jenny und Felix Lang und Xenia Seeger. Auch der Vorsitzende vom Störte-Bäcker-Chanty Chor, Harald Luther ist dabei, denn er unterstützt und kennt die „Kleinen Herzen“ seit 20 Jahren. „Für mich ist das eine wichtige Herzsache“, betont Luther, der zudem als Bäckermeister immer wieder für köstliche Nahrung während der Hörfunkproduktionen sorgt. Zu den Moderatoren der Sendung gehört auch der hannoversche Musiker Christian Fahrenheit, und um die technische Begleitung kümmert sich der Fotograf und Videokünstler Martin Tönnies.
Zukünftig regelmäßige Hörfunksendungen
Mit Leibniz.fm wurde man sich schnell handelseinig, die „Kleinen Herzen Hannover“ bekommen monatlich jeden vierten Sonntag im Monat von 15 bis 16 Uhr eine Stunde Sendeplatz, Start ist am 22. März 2026. Anschließend findet man die Sendung in der Mediathek. Weitere Termine: 26.04.2026, 24.05.2026, 28.06.2026, 26.07.2026, 23.08.2026. Auf UKW 106,5, DAB+ und im Stream.
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