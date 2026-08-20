„Kleine Herzen“ mit sehr viel Her(t)z on Air
Sendung am 23. August 2026 um 15 Uhr auf Leibniz.fm
Ira Thorsting im Interview mit Dario Pietsch über das Benefizkonzert „Hallynover“ von Studenten von der SAE, School of Audio Engineering Hannover:
„Hallyunover“ unterstützt Wasserspender für die „Kleinen Herzen“
Vier Studenten des SAE Institute Hannover haben mit „Hallyunover" eine Korean Pop-Veranstaltung im Rahmen eines Semesterprojektes organisiert. Die Party fand am 26. Juni im Kulturzentrum Faust statt. Mit dem Gewinn unterstützen sie den Verein „Kleine Herzen Hannover e.V.“
Knapp einen Monat später fand die Scheckübergabe statt. Die Vereinsvorsitzende Ira Thorsting nahm den Scheck über 190 Euro entgegen: „Damit werden wir einen Monat lang den Wasserspender im Patientenwartebereich der Kinderklinik der Medizinischen Hochschule (MHH) finanzieren, den die „Kleinen Herzen“ im Rahmen des vom Verein finanzierten Umbau des Wartebereichs aufgestellt haben. Denn unsere vielen Herzkinder und ihre Familien müssen natürlich auch während der oftmals längeren Wartezeiten auch etwas trinken können.“
Hallyunover war eine Studenten-Clubparty. „Hallyu“ bedeutet „Koreanische Welle“. Dieser Begriff steht für den kometenhaften Aufstieg und die globale Verbreitung der südkoreanischen Popkultur. Gebündelt wird diese Musik mit Show-Elementen aus elektronischen Musikveranstaltungen sowie lokalem Flair der niedersächsischen Landeshauptstadt.
Doch die Veranstaltung hielt einige Hürden für die Studierenden bereit. Extremhitze, eine fehlende Klimaanlage sowie ein eng getaktetes Semester mit Parallelveranstaltungen führten dazu, dass der Ticketverkauf eher verhalten lief. Ira Thorsting freut sich trotzdem: “Für uns sind auch kleinere Spenden enorm wichtig und wir sind dankbar für das soziale Engagement der Jungs.“
Und auch die Besucher waren nach Auswertung einer Umfrage mit einer Gesamtwertung von 4 von 5 sehr zufrieden mit dem Programm der Veranstaltung, trotz widriger Umstände. Dazu soll die Geschichte schon bald weitergehen, worin sich auch wieder eine Charity verstecken wird.
Moderatorin Pia Osterloh interviewt Prof. Dr. Philipp Beerbaum, Klinikdirektor der Päd. Kardiologie und Päd. Intensivmedizin der Medizinischen Hochschule Hannover: Wie wichtig sind die „Kleinen Herzen“ für die Medizinische Hochschule Hannover und welche Projekte hat dieser Verein mit enormen Spendenmitteln in der MHH-Kinderklinik umgesetzt und was wünscht er diesem Verein?
Moderator Henning Lühr im Interview mit Dr. Michael Sasse, Leitender Oberarzt der Päd. Intensivmedizin der Medizinischen Hochschule Hannover.
Moderator Felix Lang im Interview mit Finn Borchers, Geschäftsführer der Alera-App. Diese App dient der Angstliederung und Entspannung und erhalten alle, die an dem kostenfreien „Weiterbildungsprogramm zur Krisenbegleitung“ teilnehmen, vom Verein „Kleine Herzen Hannover“ für ein Jahr kostenlos. Weitere Infos: ?Alera: Anxiety & Stress Relief?App – App Store
Moderator Felix Lang weist auf den morgigen Termin für das neue Projekt „Segeln für die Seele“ auf dem Maschsee Hannover hin.
Der Film über „Segeln für die Seele“ ist hier zu sehen mit dem Song vom bekannten hannoverschen Musiker Christian Fahrenheit: https://youtu.be/fzwg1yPK61g
Vorschau auf weitere Sendetermine von „Kleine Herzen on Air“
Weitere Sendungen der „Kleinen Herzen Hannover“ folgen im Bürgerradio Leibniz.fm - immer am vierten Sonntag im Monat. Die Sendungen produziert der Verein in Eigenregie, unterstützt vom Evangelischen Kirchenfunk Niedersachsen/Bremen. Start war am 22. März 2026. Anschließend findet man die Sendung in der Mediathek. Nächste Termine jeweils von 15 bis 16 Uhr: 27.09.2026, 25.10.2026, 22.11.2026, 27.12.2026, 24.01.2027, 28.02.2027, 28.03.2027, 25.04.2027, 23.05.2027, 27.06.2027, 25.07.2027, 22.08.2027.
Auf UKW 106,5, DAB+ und im Stream.