„Kleine Herzen“ mit sehr viel Her(t)z on Air
Am 26. Juli 2026 geht um 15 Uhr der Verein „Kleine Herzen Hannovers“ beim Bürgerradio Leibniz.fm, UKW 106,5 auf Sendung mit interessanten Interviews und Einblicke über Vereinsaktionen
Interview mit Harald Luther vom StörteBäcker-Shanty-Chor
„Bereits seit 20 Jahren unterstützt uns Harald Luther immer wieder mit wunderbaren Spendenaktionen oder ist sogar im Redaktionsteam „Kleine Herzen on Air“, unsere Radiosendung, die jeden 4. Sonntag im Monat unter Leibniz.fm gesendet wird“, freut sich Ira Thorsting, die Gründerin und Vorsitzende von „Kleine Herzen Hannover e.V.“.
Weitere Informationen über die StörteBäcker: https://chorstadt-hannover.com/.../die-stoerte-baecker und www.facebook.com/Stoertebaecker
Video-Rückblicke mit dem StörteBäcker Shanty-Chor auf dem Maschseefest 2025: https://youtu.be/9y6zewPa2EI und https://youtu.be/ZbROiH3QXmE und https://youtu.be/ibL-gZ9H5bc
Segeln für die Seele
Seit 2025 bietet der Verein „Kleine Herzen“ entspannte Stunden auf dem Maschsee für alle Kinder und ihre Familien, für Pflegekräfte, Ärzte und für alle, die im medizinischen Dienst in der Medizinischen Hochschule Hannover arbeiten, an. In der Sendung ist es ein Interview mit dem Organisator Serkan Tekin zu hören. Er ist leidenschaftlicher Segler und unterstützt das maritime Vereinsprojekt gemeinsam mit Johanna Ahrens von der Yachtschule Hannover. Moderator Felix ist ein sogenanntes Herzkind und 10 Jahre alt. In dieser Sendung interviewt er seinen Vater Denis Lang zum Vereinsprojekt „Segeln für die Seele“.
Der Film über „Segeln für die Seele“ ist hier zu sehen mit dem Song vom bekannten hannoverschen Musiker Christian Fahrenheit: https://youtu.be/fzwg1yPK61g
Haus Schutzengel
Helga Nolte ist die Leiterin und erklärt im Interview, warum dieses Haus Schutzengel so besonders wichtig für die Familien ist, deren Kinder manchmal tage-, wochen- oder monatelang in der Kinderklinik der MHH bleiben müssen. „Kleine Herzen“ unterstützen jährlich diese wichtige Einrichtung mit mindestens 15.000 Euro aus Spendenmitteln.
Video: https://youtu.be/2gRtBY7sMO8
Was bedeutet es für die gesamte Familie, wenn die Diagnose „schwerer Herzfehler“ bei einem Baby festgestellt wird? Oftmals heißt es: Rettung in höchster Not! Wie wurde dem Herzkind Felix geholfen? Wo gibt es in Deutschland seit einigen Jahren diese Kinderherz-Zentren, in denen Hochleistungsmedizin in Herzchirurgie und in der Kinderkardiologie angeboten wird? Die Medizinische Hochschule Hannover gehört zu den führenden Zentren in Deutschland, denn der Kinderkardiologie Prof. Dr. Hanns Carlo Kallfelz hatte gemeinsam mit zwei weiteren Ärzten diese lebensnotwendige Behandlung und Operation für unsere Herzkinder in Deutschland vor über 50 Jahren eingeführt. Ihm verdanken viele tausend Kinder ihr Leben.
Weitere Sendetermine in 2026 von „Kleine Herzen on Air“
Weitere Sendungen der „Kleinen Herzen Hannover“ folgen im Bürgerradio „Leibniz.fm - immer am vierten Sonntag im Monat. Die Sendungen produziert der Verein in Eigenregie, unterstützt vom Evangelischen Kirchenfunk Niedersachsen/Bremen. Start war am 22. März 2026. Anschließend findet man die Sendung in der Mediathek. Nächster Termin: 23.08.2026. Auf UKW 106,5, DAB+ und im Stream.