„Ich will Menschen helfen, die um ihr Leben kämpfen“

Bei einem Besuch der Vereinsvorsitzenden Ira Thorsting in seinem Wahlkreisbüro erklärte sich Adis Ahmetović, MdB, bereit, die Schirmherrschaft für das Dolmetscherprojekt zu übernehmen, das vom Verein „Kleine Herzen Hannover“ initiiert wurde.



Notaufnahme der Kinderklinik der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH): Der einjährige Farhad und seine Eltern sind vor dem Taliban-Regime in Afghanistan geflohen. Farhad schwitzt ständig, nimmt nicht zu und trinkt zu wenig. Die diensthabende Ärztin vermutet einen Herzfehler, spricht aber kein Dari. Sie benötigt jedoch dringend weitere Informationen, und auch die Eltern haben Fragen. Die Ärztin weiß sich zu helfen. Sie ruft beim Ethno-Medizinischen Zentrum e.V. (EMZ) in Hannover an.



Es ist exakt 15 Jahre her, 2011, als das Dolmetscher-Projekt an der Kinderklinik der MHH ins Leben gerufen wurde. Ira Thorsting hat damals das Problem erkannt und für Abhilfe gesorgt. Sie sammelte Spendengelder, um die Finanzierung der Dolmetscher-Einsätze sicherzustellen. Und sie nahm Kontakt zum EMZ auf. Sie hatte schon für das Zentrum als freie Journalistin gearbeitet und kannte den Geschäftsführer Ramazan Salman. Beide starteten das Dolmetscher Projekt für die MHH, das EMZ übernahm die Organisation, die „Kleinen Herzen“ die Finanzierung. „Ursprünglich haben wir 40.000 Euro im Jahr bereitgehalten, seitdem die Krankenkassen die Kosten übernehmen, hält der Verein jedes Jahr 10.000 bereit, falls doch mal wieder gespart werden muss“, erläutert Thorsting.



„Für mich ist es eine große Ehre die „Kleinen Herzen“ bei dem Dolmetscherprojekt zu unterstützen“, so Ahmetović. „Und es passt auch zu meiner Geschichte. Wenn wir nicht miteinander reden können, kann man auch nur schwer gesund werden. Gern helfe ich Menschen und ihren Angehörigen, die um ihr Leben kämpfen, egal ob es Krebs ist oder kranke Kinderherzen.“ Ahmetović unterstützt z. B. im Kleinen auch den Bau des Elternhauses für den „Verein krebskranke Kinder Hannover“, vor Kurzem, im März 2026, war der erste Spatenstich.



Ira Thorsting ist begeistert darüber, dass Adis Ahmetović die Schirmherrschaft für das Dolmetscherprojekt übernimmt: „Wir brauchen immer wieder Menschen, die uns unterstützen, nicht nur finanziell, sondern auch ideell, zum Beispiel indem sie Patenschaften übernehmen.“ Und Ahmetovic ergänzt: „Ich gebe gerne meinen Namen und mein Netzwerk dafür. Gleichzeitig können wir überlegen, wie wir das Projekt weiterentwickeln können.“



Das Dolmetscher-Projekt in Zahlen

Der Bedarf an Übersetzungen steigt ständig. Die häufigsten Übersetzungen finden derzeit in arabischer Sprache statt. Für das Projekt "Kleine Herzen" waren im Jahr 2025 insgesamt 57 Dolmetscher für 148 Einsätze tätig. Dabei wurde in insgesamt 18 Sprachen gedolmetscht. Die im Jahr 2025 abgedeckten Sprachen waren: Arabisch, Bulgarisch, Dari, Farsi, Französisch, Italienisch, Kurdisch-Kurmanji, Kurdisch-Sorani, Mazedonisch, Paschtu, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Serbisch, Spanisch, Türkisch und Ukrainisch.

(lifePR) (