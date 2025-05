Herzlicher Besuch in der MHH-Spielose bringt Geschenke

Die Präventionspuppenbühne der Polizei spendet der Spieloase in der Medizinischen Hochschule Hannover wieder einmal viele Handpuppen und lädt alle kleinen und großen Gäste zu einem kleinen Kasperl-Theater-Präventionsstück ein. Dabei wird auch die neue Polizeipräsidenten der Polizeidirektion Hannover, Frau Gwendolin von der Osten, sein.Und damit noch nicht genug, denn die "Kleinen Herzen Hannover" werden zudem weitere und auch ganz langjährige Freunde von Bundeswehrschule für Feldjäger und Stabsdienst wieder empfangen: Oberst Heiko Thieser, Schulkommandeuer SFJg/StDstBw Hannover, und Sascha Habekost, Stabsfeldwebel/Inspektionsfeldwebel, sowie Luisa Krasemann, Hauptfeldwebel, überreichen der Vereinsvorsitzenden und Gründerin von „Kleine Herzen“, Ira Thorsting, einen ganz dicken Spendenscheck für die vielen ehrenamtlich entwickelten und bundesweit bereits mehrfach ausgezeichneten Vereinsprojekte.Diesen Termin sollte man sich schon einmal vormerken und dabei sein, wenn die Präventionspuppenbühne eine kleine Vorstellung in der Spieloase der Medizinischen Hochschule Hannover gibt!Rückblicke:Handpuppen für Kleine Herzen aus 2013: https://www.youtube.com/watch?v=GEL6JJGmOrc Schule für Feldjäger und Stabsdienst der Bundeswehr: Soldaten spenden für „Kleine Herzen“, Kleine Herzen Hannover e.V. c/o Ira Thorsting, Story - lifePR und www.altkreisblitz.de/2023/08/30/soldaten-spenden-fuer-kleine-herzen/ und www.facebook.com/kleineherzenhannover/photos/freundliche-wiederholungstäterschule-für-feldjäger-und-stabsdienst-der-bundesweh/871933112859048/ und www.leine-con.de/garbsen/nachricht/soldaten-spenden-fuer-kleine-herzen-fast-2000-euro-fuer-neues-projekt und v.m.