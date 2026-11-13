Herzensspende für Gummibärchen

Am 9. November besuchten vier Vertreter*innen von der "Kameradschaft, Ehemalige, Reservisten und Hinterbliebene Region Hannover", kurz KERH Region Hannover, vom Deutschen Bundeswehrverband die Kinderklinik in der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) und schauten sich die vielen Vereinsprojekte von "Kleine Herzen Hannover" in einem zweistündigem Rundgang an. Ira Thorsting, Vorsitzende von "Kleine Herzen Hannover" freute sich sehr über diesen Besuch und empfing die Gäste vor der MHH-Kinderklinik bei den beiden Elefanten Carlo und Carla, die seit vielen Jahren diesen Klinik eine freundliches Gesicht geben.



Hilfen für Herzkinder und ihre Familien



Bei diesem Klinikrundgang konnten sich Detlef Loeper, Werner Belger, Ortwin und Siglinde Timm einen Eindruck von den wichtigen Vereinsprojekten verschaffen und hörten den Erklärungen der Vereinsvorsitzenden genau zu. "Seit mittlerweile über 20 Jahren sammeln wir für unsere oftmals sehr kostenintensiven Projekte enorm viele Spendengelder", betont Ira Thorsting. Und weiter: "Viele unserer Ideen waren einmalig in deutschen Kinderkliniken und wurden bundesweit mehrfach ausgezeichnet. Bei allen Ideen geht es uns immer darum, nicht nur den Herzkindern und ihren Familien zu helfen, sondern wir möchten auch die oftmals rund-um-die-Uhr arbeitenden Teams in der Klinik unterstützen." Das bestätigte auch Prof. Dr. Thomas Jack, Oberarzt der Kinderintensivstation, bei einem Treffen während des Rundgangs den Gästen. Er und sein Team haben fast alle an den Krisenhelfer-Kursen von "Kleine Herzen" teilgenommen.



Weiterbildung zur Krisenbegleitung



Deshalb hat Thorsting vor 14 Jahren gemeinsam mit ihrem Vereinsteam und mit Dr. Michael Sasse, Ltd. Oberarzt der Päd. Intensivmedizin der MHH überlegt, wie sie seinen Mitarbeiten helfen kann, um mit ihren enorm belastenden Berufen besser fertig zu werden. Sie gründete nach vielen Gesprächen und Recherchen eine Weiterbildung zur Krisenbegleitung für Pflegekräfte, Ärzte, Therapeuten und für alle, die in deutschen Kinderkliniken arbeiten. "Wir haben diese Weiterbildungskurse wissenschaftlich begleiten und evaluieren lassen. Die Ergebnisse waren unglaublich positiv, und alle meine Hoffnungen und Ideen für dieses Projekt wurden bestätigt. Die teilnehmenden Ärzte können sich somit ihre Weiterbildungspunkte von den Ärztekammern geben lassen", freut sich Thorsting. Bisher hat der gemeinnützige Verein nur für dieses Projekte mehr als 500.000 Euro in den letzten 12 Jahren eingesetzt. "Jährlich steigen die Nachfragen und damit auch die Kosten, und für 2027 werden wir mehr als 80.000 Euro in unserem Budgetplan dafür bereitstellen", erklärt Thorsting.



Spendenübergabe, viele Fragen und Abschlussrunde



Nach dem MHH-Kinderklinikrundgang übergaben Siglinde und Ortwin Timm, Detlef Loeper und Werner Belger bei einem Kaffee einen roten Spendenumschlag mit 400 Euro. Eine Summe, die das Team erst am Abend vorher auf der Mitgliederversammlung von der KERH Region Hannover eingesammelt hatte. Diese schöne Summe möchten sie gerne für viele Gummibären-Trösterchen einsetzen, die immer in der Kinderherz-Ambulanz benötigt werden. Und auf die Idee dafür kamen sie, als während des Klinikrundgangs durch die Kinderherz-Ambulanz eine Assistentin zu Ira Thorsting sagte, dass keine dieser wichtigen Trösterchen mehr da seien.



Im Anschluss dieses Besuchs in der MHH-Kinderklinik gab es noch viele Fragen an die Vereinsvorsitzende - auch auch warum die "Kleinen Herzen" sich seit über 20 Jahren rein ehrenamtlich für diese Klinik so intensiv einsetzen, wurde bei einem Kaffee besprochen. "Für mich ist es eine Herzenssache, ein Akt der Dankbarkeit, denn ich war selbst als Mutter eines Herzkindes betroffen, dass vor über 40 Jahren hier in der Kinderklinik der Medizinischen Hochschule Hannover durch eine wichtige Herzoperation gerettet wurde", erzählt Ira Thorsting. Sie gründete zunächst vor 20 Jahren die "Initiative Kleine Herzen", als sie auf dem niedersächsischen Landespresseball in 2006 durch Zufall sehr viel Geld gewann. Sie wollte zunächst eigentlich nur "Eltern-Kind-Zimmer" auf der Kinderherzstation in der MHH bauen. "Doch nach diesem Erfolgsprojekt habe ich noch viele weitere und wichtige Projekte ins Leben gerufen und dafür Spenden gesammelt", berichtet Thorsting. Und in 2010 gründete sie dann mit einigen Freunden den gemeinnützigen Verein "Kleine Herzen Hannover - Hilfe für kranke Kinderherzen".



20 Jahre „Kleine Herzen Hannover“ und Rückblick



"Kleine Herzen Hannover" ist ein gemeinnütziger Verein, der seit 2006 einmalige und bereits mehrfach bundesweit ausgezeichnete Projekte in der Kinderherzklinik der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) anbietet, die alle auch immer „Hilfe zur Selbsthilfe“ bedeuten. Denn: Jedes Jahr werden allein in Deutschland etwa 8.500 Kinder mit einem Herzfehler geboren. Den meisten kann mit modernsten medizinischen Mitteln geholfen werden. Die Forschung macht ständig Fortschritte. Deutsche Kinderkardiologen und Kinderherzchirurgen gehören zu den besten weltweit. Für die Familien der kleinen Patienten aber bleibt die Belastung, das Monate oder Jahre dauernde Bangen. Es tut weh, ein Kind in der Klinik allein lassen zu müssen, aber nicht alle Familien haben das Glück, dort zu wohnen, wo es ein Herzzentrum gibt. „Kleine Herzen Hannover“ ist ein kleiner Verein, der bewusst auf einen Verwaltungsapparat verzichtet. Darum wird jeder Spendencent in genau definierten Projekten umgesetzt.



Einladung zum Sommerfest 2027 in der Kinderklinik



Und natürlich möchte die Vereinsvorsitzende auch weiterhin in einem ganz engen Kontakt mit ihren Sponsoren und Gästen bleiben. "Wir freuen uns, wenn wir uns bald wiedersehen und laden schon jetzt zum Sommerfest der MHH-Spieloase in 2027 ein", verabschiedete Ira Thorsting ihre sehr interessierten und engagierten Gäste.

(lifePR) (