Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1051410

Kleine Herzen Hannover e.V. c/o Ira Thorsting Lendorfstraße 16 30974 Wennigsen-Degersen, Deutschland http://www.kleineherzen.de
Ansprechpartner:in Frau Ira Thorsting +49 179 5097103
Logo der Firma Kleine Herzen Hannover e.V. c/o Ira Thorsting

"Fury in the Slaugtherhouse" besucht MHH-Kinderklinik

Musiker mit ganz großen Herzen informieren sich in der Kinderklinik der Medizinischen Hochschule Hannover über Vereinsprojekte von "Kleine Herzen Hannover“

(lifePR) (Wennigsen-Degersen, )
Vor ein paar Wochen besuchten drei Musiker aus der Band "Fury in the Slaugtherhouse" die Kinderklinik: Kai Wingenfelder, Christof Stein-Schneider und Christian Decker ließen sich von Ira Thorsting, Gründerin und Vorsitzende von "Kleine Herzen Hannover e.V. - Hilfe für kranke Kinderherzen", einige MHH-Bereiche zeigen, die dieser Verein in den letzten 20 Jahren mit enormen Spendensummen aus- oder sogar umbauen konnte. Alles sollte schöner, heller, freundlicher und kindgerechter werden - das war der Wunsch von Ira Thorsting, die selbst als Mutter eines Herzkindes vor 40 Jahren erlebt hatte, wie wichtig "Farben für die Seele" für Herzkinder und für ihre Familien sind. Viele Projekte gründete sie ehrenamtlich im Laufe von 20 Jahren, für die sie bundesweit mehrfach ausgezeichnet wurde und für die sie enorme Spendenmittel benötigt.

Sogar die bekannte Band "Fury in the Slaugtherhouse" unterstützte den Verein "Kleine Herzen Hannover" im Mai 2025 dabei mit einem tollen Benefizkonzert im Schauspielhaus Hannover. "Alle Karten waren im Vorverkauf in Minutenschnelle ausverkauft, und das Konzert war einfach nur wunderbar. Sogar unser neunjähriges Herzkind Felix Lang hielt nichts mehr auf dem Sitz. Er sprang bei der Musik auf seinen Sitz in die Höhe und sang mit", berichtet die Vereinsgründerin. Und weiter: "Wir danken diesen großartigen Herzensmusikern unendlich für ihren Einsatz zugunsten unserer kleinen Herzen. Wir haben noch so viel vor und freuen uns über alle großen und kleinen Herzen, die uns immer wieder so wunderbar helfen. Bereits zwei ganz neue Projekte sind schon wieder einmal in der Planung", berichtet Thorsting. "Dank einer großartigen Antenne-Niedersachsen-Hörer-Spendenaktion und wieder einmal mit Unterstützung von Christof Stein-Schneider können wir auch diese wichtigen Herzensprojekte bald umsetzen", freut sich die Vereinsvorsitzende. Und weiter: "Bei einem dieser Projekte geht es auch um die psychologische Beratung der Familien von herzkranken Kindern."

Auf dem Klinikrundgang konnten die Musiker auf der Kinderintensivstation auch das wichtige Telemedizin-Projekt der MHH besichtigen und waren davon sofort begeistert. Hintergrund für dieses Projekt: Seit über 20 Jahren arbeiten die Kliniken im Pädiatrischen Intensiv Netzwerk (PIN) erfolgreich zusammen. Auf dieser Basis entwickelte die MHH neue Formen der telemedizinischen Unterstützung, die die gemeinsame Patientenversorgung erleichtern und stärken. In einem mehrstufigen Prozess entstanden zeiteffiziente Kommunikationswege, die eine niedrigschwellige, direkte Vernetzung ermöglichen. Ziel ist es, die Versorgungsqualität zu steigern und gleichzeitig Interhospitaltransporte zu reduzieren. So werden moderne, vertrauensvolle und kooperative Grundlagen geschaffen, die allen beteiligten Häusern gleichermaßen zugutekommt – und vor allem den Patientinnen und Patienten.

Videol „Fury in the Kinderklinik“: https://youtu.be/ZCSOU3dQoGI

Rückblick 10.5.2025:
Siehe dazu auch unter "Tagebuch" auf www.kleineherzen.de: 10.5.2025 - Fury in the Schauspielhaus: Hannoversche Band gibt Benefiz-Konzert für „Kleine Herzen“ oder unser Video: https://youtu.be/80nO0Rhz8eI

Website Promotion

Website Promotion

Kleine Herzen Hannover e.V. c/o Ira Thorsting

20 Jahre „Kleine Herzen Hannover“: Das ist ein gemeinnütziger Verein, der seit 2006 einmalige und bereits mehrfach bundesweit ausgezeichnete Projekte in der Kinderherzklinik der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) anbietet, die alle auch immer „Hilfe zur Selbsthilfe“ bedeuten. Denn: Jedes Jahr werden allein in Deutschland etwa 8.000 Kinder mit einem Herzfehler geboren. Den meisten kann mit modernsten medizinischen Mitteln geholfen werden. Die Forschung macht ständig Fortschritte. Deutsche Kinderkardiologen und Kinderherzchirurgen gehören zu den besten weltweit. Für die Familien der kleinen Patienten aber bleibt die Belastung, das Monate oder Jahre dauernde Bangen. Es tut weh, ein Kind in der Klinik allein lassen zu müssen, aber nicht alle Familien haben das Glück, dort zu wohnen, wo es ein Herzzentrum gibt. „Kleine Herzen Hannover“ ist ein kleiner Verein, der bewusst auf einen Verwaltungsapparat verzichtet. Darum wird jeder Spendencent in genau definierten Projekten umgesetzt.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.