"Fury in the Slaugtherhouse" besucht MHH-Kinderklinik
Musiker mit ganz großen Herzen informieren sich in der Kinderklinik der Medizinischen Hochschule Hannover über Vereinsprojekte von "Kleine Herzen Hannover“
Sogar die bekannte Band "Fury in the Slaugtherhouse" unterstützte den Verein "Kleine Herzen Hannover" im Mai 2025 dabei mit einem tollen Benefizkonzert im Schauspielhaus Hannover. "Alle Karten waren im Vorverkauf in Minutenschnelle ausverkauft, und das Konzert war einfach nur wunderbar. Sogar unser neunjähriges Herzkind Felix Lang hielt nichts mehr auf dem Sitz. Er sprang bei der Musik auf seinen Sitz in die Höhe und sang mit", berichtet die Vereinsgründerin. Und weiter: "Wir danken diesen großartigen Herzensmusikern unendlich für ihren Einsatz zugunsten unserer kleinen Herzen. Wir haben noch so viel vor und freuen uns über alle großen und kleinen Herzen, die uns immer wieder so wunderbar helfen. Bereits zwei ganz neue Projekte sind schon wieder einmal in der Planung", berichtet Thorsting. "Dank einer großartigen Antenne-Niedersachsen-Hörer-Spendenaktion und wieder einmal mit Unterstützung von Christof Stein-Schneider können wir auch diese wichtigen Herzensprojekte bald umsetzen", freut sich die Vereinsvorsitzende. Und weiter: "Bei einem dieser Projekte geht es auch um die psychologische Beratung der Familien von herzkranken Kindern."
Auf dem Klinikrundgang konnten die Musiker auf der Kinderintensivstation auch das wichtige Telemedizin-Projekt der MHH besichtigen und waren davon sofort begeistert. Hintergrund für dieses Projekt: Seit über 20 Jahren arbeiten die Kliniken im Pädiatrischen Intensiv Netzwerk (PIN) erfolgreich zusammen. Auf dieser Basis entwickelte die MHH neue Formen der telemedizinischen Unterstützung, die die gemeinsame Patientenversorgung erleichtern und stärken. In einem mehrstufigen Prozess entstanden zeiteffiziente Kommunikationswege, die eine niedrigschwellige, direkte Vernetzung ermöglichen. Ziel ist es, die Versorgungsqualität zu steigern und gleichzeitig Interhospitaltransporte zu reduzieren. So werden moderne, vertrauensvolle und kooperative Grundlagen geschaffen, die allen beteiligten Häusern gleichermaßen zugutekommt – und vor allem den Patientinnen und Patienten.
Videol „Fury in the Kinderklinik“: https://youtu.be/ZCSOU3dQoGI
Rückblick 10.5.2025:
Siehe dazu auch unter "Tagebuch" auf www.kleineherzen.de: 10.5.2025 - Fury in the Schauspielhaus: Hannoversche Band gibt Benefiz-Konzert für „Kleine Herzen“ oder unser Video: https://youtu.be/80nO0Rhz8eI