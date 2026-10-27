„Die Clinic Clowns sind Bewahrer des Lachens in freudlosen Zeiten!“

Clinic-Clownin Quasti freute sich gemeinsam mit Dr. Michael Sasse, Ltd. Oberarzt der Päd. Intensivmedizin der Medizinischen Hochschule Hannover, und Ira Thorsting, Gründerin und Vorsitzende „Kleine Herzen Hannover e.V.“, über den Besuch von vier Vertretern aus dem weltweit tätigen Recycling-Unternehmen Befesa. Die Gäste übergaben Ira Thorsting eine Urkunde über den „Second Award Charity Projects Contest 2026“. „Dieser Preis hat es in sich, denn wir haben dadurch 10.000 Euro für unser wichtiges Clinic-Clowns bekommen. Diese Summe benötigen wir jährlich, um mit den roten Nasen Fröhlichkeit in die MHH-Kinderherzklinik zu bringen“, betont die Vereinsvorsitzende.



Die Gäste wurden auf eine Abenteuer-Reise mit einem Klinik-Rundgang eingeladen, und Dr. Michael Sasse erklärte ihnen die MHH-Kinderklinik-Welt auf seiner Kinderintensivstation: „Die Clinic Clowns kümmern sich um die, die keine Freude haben, aber umso mehr von Angst, Trauer und bisweilen auch Wut. Sie kümmern sich um Kinder in Kliniken, Kinder in einem Meer aus Schmerz, aus Angst vor fremden Leuten die ihnen allzu oft bedrohlich vorkommen, fernab ihrer gewohnten schützenden Umgebung, oft ohne Freunde, Geschwister und Eltern, ohne ihren kompletten Zoo der Kuscheltiere, ohne den gewohnten Geruch des eigenen Kopfkissens und heimlich stibitzte Süßigkeiten aus den Verstecken von Oma und Opa“, erzählte der den sehr interessierten Gästen. Und weiter: „Unsere Clinic-Clowns kümmern sich auch um Seniorinnen und Senioren in Pflegeheimen die den endgültigen Verlust ihrer Selbstständigkeit erfahren haben, den Verlust des geliebten Partners, der gewohnten Umgebung in der alles an der richtigen Stelle lag, der Einschränkung ihrer körperlichen Fähigkeiten, dass Leiden am zunehmenden Vergessen und die oft der Einsamkeit mehr und mehr anheimfallen.“



Dr. Sasse: „Allen gemeinsam ist ein fremdbestimmtes Leben, ein Aufstehen am Morgen das bestimmt wird durch die Abläufe der Einrichtungen, essen wenn es der Küche passt und nicht dem eigenen Hungerbedürfnis nach und mit der Gewissheit, niemals mehr das Lieblingsgericht nach dem Rezept der eigenen Großmutter zu bekommen. Widerrede kaum möglich, es wird gemacht was die anderen wollen! Wie kann hier ein Streben nach Glück gelingen?“ Seine Antwort: „Lachen machen! Das ist der Zauber! Niemand muss sich der Illusion hingeben, dass Wissenschaft, Medikamente, komplizierte Operationen oder lebenserhaltende Maschinen allein gesundmachen. Ohne Freude und Glück keine Heilung, ohne Lachen kein Leben. Und hierzu braucht es die Clinic Clowns. Ihre Anarchie befreit von den starren Regeln des Alltags, ihr absurden Ideen sprengen die Ketten des Formalen, ihr Lachen-Machen ist die rettende Insel in einem Meer von Angst und Trauer.“



Sein Fazit: „Die Clinic Clowns sind Bewahrer des Lachens in freudlosen Zeiten! Frei nach dem Talmud: Wer ein einziges Lachen schenkt, der beschenkt die ganze Welt!“



„Unsere Gäste waren sichtlich beeindruckt von den vielen Erlebnissen in der MHH-Kinderklinik“, betont Ira Thorsting. „Wir haben ihnen viele weitere Vereinsprojekte zeigen können.“ Die Vereinsvorsitzende bat ihre Gäste um eine kleine Rückmeldung: „Uns geht es natürlich immer darum, wie werden unsere Projekte gesehen, welche Ideen haben vielleicht unsere Gäste, was könnten wir noch besser machen?“ Seit über 20 Jahren bezieht Thorsting nicht nur die Klinikteams, Patienten und ihre Familien in eine Art „Ideen-Fabrik“ ein und fragt nach. So auch beim Befesa-Team, und Oliver Herrmann meint dazu: „Es war beeindruckend zu sehen, was Frau Thorsting mit den gesammelten Spenden bereits bewirken konnte. Besonders beeindruckt hat mich auch das Engagement der Clinic-Clowns, die den Kindern auf der Intensivstation in einer schwierigen Zeit ein Stück Leichtigkeit und Freude schenken.“



Cynthia Caicedo: „Für mich war es sehr beeindruckend zu sehen, was sich Frau Thorsting alles vorgenommen hatte und was sie alles erreicht hat. Sie ist ein Beispiel dafür, dass nichts unmöglich ist, egal wie groß die Schwierigkeiten auch sein mögen. Es hat mich sehr bewegt, als sie sagte: „Lachen und Spielen bewirken bei Kindern das, was kein Medikament heilen kann.“ Es ist sehr erfreulich zu wissen, dass Befesa mit dieser Spende die Arbeit der Clinic-Clowns während des gesamten Jahres 2027 unterstützen wird.“



Alexandra López: „Was mich an dem Besuch am meisten beeindruckt hat, war zu sehen, mit wie viel Herzblut und persönlichem Engagement sich alle dafür einsetzen, den Kindern Freude zu schenken und ihren Alltag ein Stück heller zu machen.“



María Remedios Ruiz Guijo: „Die Kleinen Herzen haben bereits unglaublich viel erreicht: von der freundlicheren und menschlicheren Gestaltung der Stationen und Flure über den Zugang zu spezialisierten Dolmetscherdiensten bis hin zur Schaffung eines unterstützenden und wertschätzenden Umfelds für Eltern, Ärztinnen und Ärzte sowie Pflegekräfte in emotional sehr belastenden Situationen. Dabei scheint ihre Kreativität, neue Ideen zu entwickeln, um Spenden zu sammeln und ihre Projekte voranzubringen, nahezu grenzenlos zu sein. Während unseres Besuchs konnten wir außerdem hautnah erleben, welche Wirkung die Clinic Clowns auf die Kinder haben. Es war berührend zu sehen, wie sich ihre Gesichter innerhalb weniger Augenblicke verändern, wie sie lachen und staunen können. Diese Begegnung hat eindrucksvoll gezeigt, wie viel Freude und Hoffnung die Arbeit der Kleinen Herzen in den oft herausfordernden Klinikalltag bringt.”

(lifePR) (