DRINGEND: Herzkind Aiden braucht ganz dringend viele großen Herzen
Bitte unterstützen Sie diesen Spendenaufruf!
Seine Mutter Shanice Wartenberg aus Soltau dazu:
"Aiden ist 8 Jahre alt und wurde mit einem sehr komplexen angeborenen Herzfehler im Rahmen eines Heterotaxiesyndroms geboren. Zu seinen kardiologischen Diagnosen gehören ein Double-Outlet-Rechter Ventrikel, eine D-Malpositionsstellung der großen Arterien, ein kompletter atrioventrikulärer Septumdefekt, eine angeborene Pulmonalklappenstenose, eine totale suprakardiale Lungenvenenfehleinmündung sowie ein rechter Aortenbogen mit spiegelbildlicher Aufzweigung.
Zusätzlich hat Aiden ein Aspleniesyndrom ihm fehlt also die Milz. Aufgrund des Heterotaxiesyndroms sind auch seine inneren Organe anders angeordnet: Sein Magen liegt rechts, die Leber ist zentral gelegen und seine Lungen haben beidseits eine rechte Anatomie. Mein Sohn Aiden ist 8 Jahre alt und hat einen sehr schweren angeborenen Herzfehler. Seit dem 12.06. liegt er in der Charité Berlin und kämpft nach mehreren Operationen und schweren Komplikationen weiter. Sein Brustkorb konnte bis heute nicht dauerhaft verschlossen werden.
Seit dem 12. Juni befindet sich Aiden nach einer schweren Herzoperation durchgehend im Krankenhaus. Seitdem musste er zahlreiche weitere Eingriffe über sich ergehen lassen. Sein Verlauf war von schweren und teilweise lebensbedrohlichen Komplikationen geprägt. Es kam zu einer schweren Infektion mit Enterobacter cloacae und infolgedessen zu einem septischen Schock. Außerdem kam es zu einer schweren Blutung beziehungsweise einem Riss im Bereich der Aorta, wodurch Aiden akut lebensbedrohlich instabil wurde und reanimiert werden musste.
Besonders schwer ist, dass sein Brustkorb bis heute nicht vollständig verschlossen werden konnte. Er ist weiterhin offen, weil das Gewebe nicht ausreichend verheilt ist und die Situation rund um das Herz und den Brustkorb sehr kompliziert ist. Auch die Infektion mit Enterobacter cloacae besteht weiterhin.
Trotz aller bisherigen Behandlungen und der großen medizinischen Anstrengungen ist seine Situation weiterhin sehr ernst und ungewiss. Es kann sich jederzeit wieder eine schwere Komplikation entwickeln, und wir wissen nicht, wie sich sein Zustand weiterentwickeln wird. Es gibt Momente, in denen wir Hoffnung schöpfen können, aber genauso müssen wir mit der Möglichkeit rechnen, dass sich sein Zustand wieder verschlechtert. Genau diese Ungewissheit begleitet uns jeden einzelnen Tag.
Ich bin Alleinerziehende Mama und verbringe Tag und Nacht bei ihm. Gleichzeitig habe ich noch eine jüngere Tochter, die momentan bei ihrem Vater lebt. Auch für sie möchte ich weiterhin da sein und fahre deshalb trotz der Situation regelmäßig die lange Strecke nach Hause.
Durch den monatelangen Krankenhausaufenthalt sind für uns neben meinem Verdienstausfall auch erhebliche zusätzliche Kosten entstanden, insbesondere durch die regelmäßigen langen Fahrten zwischen Zuhause und Krankenhaus sowie durch weitere Ausgaben rund um unseren Alltag und Aiden.
Der Spendenaufruf soll uns helfen, diese außergewöhnlich schwere Zeit finanziell etwas aufzufangen und Aiden trotz seiner Situation auch kleine Wünsche zu erfüllen und ihm Dinge zu ermöglichen, die ihm guttun.
Mir ist wichtig zu sagen, dass es mir nicht darum geht, dass jemand selbst spenden muss. Schon das Teilen des Aufrufs und damit die Möglichkeit, weitere Menschen zu erreichen, wäre für uns eine unglaublich große Hilfe..."