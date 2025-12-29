„Aufgeben ist für mich und meine Familie keine Option!“

- am Samstag, 10.1.2026
- in der Zeit von 11:00 bis 15:00 Uhr
- in der Turnhalle der Johannes-Gutenberg-Schule, An der Schule 7, in 38471 Rühen
Aufgeben ist für mich und meine Familie aber keine Option. Deshalb brauche ich einen geeigneten Stammzellenspender. Eine entsprechende Aktion der Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) für mich ist in Planung. Mit Unterstützung meiner Familie, meiner Freunde und des SV Blau-Weiß Rühen kann bereits beim Samtgemeindeturnier in der Großturnhalle in Rühen eine Spenderregistrierung (Typisierung) erfolgen.
Ich freue mich über jeden, der sich am 10. Januar in der Zeit von 11:00 bis 15:00 Uhr beim Samtgemeindeturnier typisieren lässt. Hierzu ist nur die Abgabe eines Abstrichs aus dem Mund nötig. Die Typisierung dauert keine 5 Minuten und kann Leben retten.
Helft mir und anderen, die an dieser Diagnose leiden, und lasst euch in der DKMS mit eurer Speichelprobe registrieren. VIELEN DANK!"