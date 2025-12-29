Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1046866

Kleine Herzen Hannover e.V. c/o Ira Thorsting Lendorfstraße 16 30974 Wennigsen-Degersen, Deutschland http://www.kleineherzen.de
Ansprechpartner:in Frau Ira Thorsting +49 179 5097103
Logo der Firma Kleine Herzen Hannover e.V. c/o Ira Thorsting

„Aufgeben ist für mich und meine Familie keine Option!“

Finn (7) braucht DRINGEND einen Stammzellenspender und bittet um Hilfe!

(lifePR) (Wennigsen, )
Bitte diese Information teilen, denn es geht um die Registrierung als Stammzellenspender, um die Typisierung für Finn:
  • am Samstag, 10.1.2026
  • in der Zeit von 11:00 bis 15:00 Uhr
  • in der Turnhalle der Johannes-Gutenberg-Schule, An der Schule 7, in 38471 Rühen
"Ich bin Finn und bin 7 Jahre alt. Leider bin ich wieder im Krankenhaus und konnte Weihnachten nicht zu Hause verbringen. Denn seit meinem 5. Lebensjahr leide ich an Blutkrebs! Anfang des Jahres dachte ich, dass ich nach einer qualvollen, zweijährigen Therapie den Krebs besiegt habe. Ich konnte mit meinen Freunden in Parsau eingeschult werden und die Haare sind auch wieder da. Seit 14 Tagen weiß ich jedoch: DER KREBS IST ZURÜCK.

Aufgeben ist für mich und meine Familie aber keine Option. Deshalb brauche ich einen geeigneten Stammzellenspender. Eine entsprechende Aktion der Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) für mich ist in Planung. Mit Unterstützung meiner Familie, meiner Freunde und des SV Blau-Weiß Rühen kann bereits beim Samtgemeindeturnier in der Großturnhalle in Rühen eine Spenderregistrierung (Typisierung) erfolgen.

Ich freue mich über jeden, der sich am 10. Januar in der Zeit von 11:00 bis 15:00 Uhr beim Samtgemeindeturnier typisieren lässt. Hierzu ist nur die Abgabe eines Abstrichs aus dem Mund nötig. Die Typisierung dauert keine 5 Minuten und kann Leben retten.

Helft mir und anderen, die an dieser Diagnose leiden, und lasst euch in der DKMS mit eurer Speichelprobe registrieren. VIELEN DANK!"

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.