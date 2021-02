Nachhaltige Qualität wärmstens empfohle

Wer in eine eigene Sauna investiert, will lange daran Freude haben. Keinesfalls möchte man unangenehme Erfahrungen mit Holzsplittern, unzureichender Belüftung oder gar Verbrennungen machen. Deshalb helfen Prüfsiegel und überwachte Qualitätsstandards bei der Entscheidung für eine Sauna ohne böse Überraschungen. Denn die eigene Sauna sollte man einzig und allein mit tiefster Entspannung und absoluter Ruhe verbinden. Wertige und nachhaltige Materialien, sowie einen hohen Anspruch an die Sicherheit sind Faktoren im Hintergrund, die das Wellness-Erlebnis auf lange Sicht perfekt machen.



Worauf sollte man beim Saunakauf achten? Woher kommen die, in einer Sauna verarbeiteten, Hölzer? Wie sicher ist die, darin verbaute, Elektrik? All diese Fragen stellen sich viele Sauna-Interessenten am Beginn Ihres Weges zur Traumsauna. Hersteller, die auf diese Fragen kompetent und transparent antworten können und ihre Qualitäts- und Sicherheitsstandards auch von unabhängigen Institutionen überprüfen lassen, schaffen an dieser Stelle bereits Vertrauen. Auch wenn auf den ersten Blick oft Faktoren wie Design, Extras und der Preis überzeugen, lohnt es sich einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Qualität in der Saunaherstellung sowie allerhöchste Sicherheitsstandards sorgen dafür, dass die Sauna wertig und langlebig ist.



Um Kunden den Weg zur eigenen Sauna so nachvollziehbar wie möglich zu gestalten, setzt KLAFS – neben intensiven und persönlichen Beratungen – auf Gütezeichen, die firmenunabhängig und nur unter Einhaltung strenger Qualitätsmerkmale vergeben werden. Wer die Prüfsiegel RAL Gütezeichen Saunabau oder Blauer Engel tragen darf, garantiert den Kunden geprüfte Qualität und Sicherheit sowie eine transparente Lieferkette und Holz aus nachhaltiger Fortwirtschaft.



Wer lange Freude an einer einwandfrei funktionierenden Sauna haben möchte, kann sich am unabhängigen RAL Gütezeichen Saunabau orientieren.



Die insgesamt 30 Kriterien der RAL Qualitätscheckliste umfassen die Prüfung aller wesentlichen Bestandteile einer Saunakabine von der Holzqualität, über das elektronische Steuerungsgerät und den Saunaofen bis hin zum Lüftungssystem.



Ein wichtiges Kriterium ist unteranderem eine hohe Qualität des Holzes. Denn niemand möchte unangenehme Erfahrungen mit Holzsplittern in der Sauna machen. Für Wand und Deckenelemente eignen die äußerst hochwertigen Hölzer der kanadischen Hemlocktanne und nordische Fichte besonders gut. Splitterfreie Weichholzarten mit geringer Wärmeleitfähigkeit, wie beispielsweise Abachi und Pappel, werden von der RAL Gütegemeinschaft für die Liege- und Sitzbänke empfohlen.



Die Sicherheit während des Saunabadens hat für KLAFS oberster Priorität. Auch die RAL- Qualitätsprüfung führt zahlreiche Punkte zur Sicherheit der Elektronik, des Saunaofens sowie der Be- und Entlüftung auf. So sind beispielsweise alle elektrischen Teil einer Sauna VDE-geprüft und, die Belüftung betreffend, wird ein mindestens fünffacher Luftwechsel pro Stunde gewährleistet.



Mit dem Blauen Engel tragen einige KLAFS Saunen ein weiteres Zeichen, das den Kunden bei der Lebensentscheidung „Saunakauf“ zur Orientierung helfen kann. Um den Verbrauchern den Weg zum ressourcenschonenderen Produkt und umweltbewussten Konsum einfach aufzuzeigen, entstand das Umweltzeichen Blauer Engel. Lange bevor die hitzige Debatte um den Klimawandel entflammte – bereits im Oktober 2008 – entschied sich KLAFS für dieses Siegel. Der Blaue Engel berücksichtigt den gesamten Lebensweg eines Produktes und fördert vor allem den Einsatz von Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft und von emissionsarmen Holzwerkstoffen. Viele KLAFS Saunen tragen den



Blauen Engel: alle KLAFS Elementsaunen aus unbehandeltem Hemlock- und Fichten-Holz, alle KLAFS Massivholz-Saunen aus unbehandeltem Hemlock-Holz und auch alle KLAFS Sauna S1-Varianten mit Innenausstattung aus unbehandeltem Hemlock- oder gewachstem Nussbaum-Holz tragen das Blaue Engel Umweltzeichen.



Ein kompromissloser Qualitätsanspruch ist bei KLAFS Vorrausetzungen in allen Bereichen. Für all diejenigen, die sich den Traum einer eigenen Sauna erfüllen wollen, sollte ein hoher Anspruch an Qualität ebenfalls nicht zu kurz kommen. Denn nur so ist ein langlebiges, hochwertiges und umweltschonendes Saunavergnügen garantiert. Und falls doch Reparaturen anfallen sollten, bietet KLAFS eine 10 Jahre Vor-Ort-Garantie auf alle privat genutzten Saunen.

