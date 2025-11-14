Kontakt
Menschlich – Nachhaltig – Innovativ: So gewinnen Unternehmen die Fachkräfte von morgen beim „Karriere Kick“

Spielerische Berufsorientierung für Schüler:innen am Kickertisch in Bonn

Am 15. Juli 2026 lädt die KITICON GmbH & Co. KG als Veranstalter der Berufsmesse „Karriere Kick“ von 8:30 bis 14:00 Uhr in den Telekom Dome Bonn ein. Schüler:innen und Ausbildungsvertreter:innen treten direkt am Kickertisch gegeneinander an und kommen so spielerisch ins Gespräch – eine unkomplizierte Möglichkeit für Unternehmen, die Fachkräfte von morgen kennenzulernen.

Soft Skills zeigen, Talente kennenlernen

Die Schüler:innen werden über das Smartphone zu wechselnden Teams mit Ausbildungsvertreter:innen gelost. Jede Runde dauert zwei bis drei Minuten, gefolgt von kurzen Gesprächen über Ausbildungs- und Berufsmöglichkeiten. 

So entsteht ein erster persönlicher Austausch, bei dem Schüler:innen ihre Stärken, Teamgeist und Motivation zeigen können. Auch zurückhaltende Jugendliche können hier ohne Druck ins Gespräch kommen. Die Veranstaltung bietet Unternehmen die Möglichkeit, frühzeitig Talente zu entdecken und im persönlichen Austausch für Ausbildungsplätze zu begeistern.

„Mich macht es stolz, dass wir jungen Menschen Einblicke in ihre beruflichen Perspektiven geben dürfen – authentisch, inspirierend und vor allem auf Augenhöhe. Als Vertreter der innovativsten Karrieremesse Deutschlands schaffen wir neue Möglichkeiten für echte Orientierung. Dass wir in unserer Heimatregion damit etwas bewegen können, motiviert uns als Team sehr“, kommentiert Janik Vogel, Head of Digital Experience bei KITICON und Projektleiter für den Karriere Kick.

Starke Partner vor Ort

Unternehmen wie die steep GmbH, preventech by Patrick Kelbch und die Ferdinand Voigt GmbH haben das Potenzial des Konzepts erkannt und engagieren sich als Partner des Karriere Kicks, um die Region Bonn/Rhein-Sieg zu stärken und dem Fachkräftemangel aktiv entgegenzuwirken.

Unternehmen, die auf der Suche nach Nachwuchstalenten sind, können sich jetzt einen der limitierten Ausstellerplätze unter https://karriere-kick.de/in/bonn/aussteller sichern.

KITICON GmbH & Co. KG

Über den Karriere Kick: 

Der Karriere Kick ist ein deutschlandweites Messeformat zur Berufsorientierung, entwickelt von der Kivent GmbH. Am Kickertisch treten Schüler:innen und Unternehmen spielerisch in Kontakt, um frühzeitig Talente zu entdecken und Berufswege erlebbar zu machen. Die Veranstaltungen werden lokal von verschiedenen Partnern organisiert. Weitere Informationen unter www.karriere-kick.de.

Über KITICON Global Networks:

Die 2017 gegründete Agentur KITICON Global Networks entwickelt crossmediale strategische Marketing- und Kommunikationskonzepte, individuelle Analysen sowie innovative Markeninszenierungen für Unternehmen. Von der qualitativen Beratung über die kreative Idee bis hin zur digitalen Transformation und operativen Umsetzung begleitet sie ihre Kunden auf dem Weg zu dauerhaftem Erfolg. Ihren Hauptsitz hat die Agentur in Bonn.

