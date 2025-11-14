Menschlich – Nachhaltig – Innovativ: So gewinnen Unternehmen die Fachkräfte von morgen beim „Karriere Kick“
Spielerische Berufsorientierung für Schüler:innen am Kickertisch in Bonn
Soft Skills zeigen, Talente kennenlernen
Die Schüler:innen werden über das Smartphone zu wechselnden Teams mit Ausbildungsvertreter:innen gelost. Jede Runde dauert zwei bis drei Minuten, gefolgt von kurzen Gesprächen über Ausbildungs- und Berufsmöglichkeiten.
So entsteht ein erster persönlicher Austausch, bei dem Schüler:innen ihre Stärken, Teamgeist und Motivation zeigen können. Auch zurückhaltende Jugendliche können hier ohne Druck ins Gespräch kommen. Die Veranstaltung bietet Unternehmen die Möglichkeit, frühzeitig Talente zu entdecken und im persönlichen Austausch für Ausbildungsplätze zu begeistern.
„Mich macht es stolz, dass wir jungen Menschen Einblicke in ihre beruflichen Perspektiven geben dürfen – authentisch, inspirierend und vor allem auf Augenhöhe. Als Vertreter der innovativsten Karrieremesse Deutschlands schaffen wir neue Möglichkeiten für echte Orientierung. Dass wir in unserer Heimatregion damit etwas bewegen können, motiviert uns als Team sehr“, kommentiert Janik Vogel, Head of Digital Experience bei KITICON und Projektleiter für den Karriere Kick.
Starke Partner vor Ort
Unternehmen wie die steep GmbH, preventech by Patrick Kelbch und die Ferdinand Voigt GmbH haben das Potenzial des Konzepts erkannt und engagieren sich als Partner des Karriere Kicks, um die Region Bonn/Rhein-Sieg zu stärken und dem Fachkräftemangel aktiv entgegenzuwirken.
Unternehmen, die auf der Suche nach Nachwuchstalenten sind, können sich jetzt einen der limitierten Ausstellerplätze unter https://karriere-kick.de/in/bonn/aussteller sichern.