Luxustourismus trifft Exzellenz: Inspire Me Award 2025 ehrt die Besten der Branche

Glanzvolle Preisverleihung im Hamburger Hotel The Fontenay würdigt herausragende Leistungen in sechs Kategorien

(lifePR) (Bonn, )
Im Rahmen einer festlichen Veranstaltung im 5-Sterne-Hotel The Fontenay wurden am Freitagabend die Inspire Me Awards 2025 verliehen. Die Bonner Agentur KITICON Global Networks ehrte gemeinsam mit dem Reise-Fachmagazin LuxusInsider herausragende Akteure der internationalen Luxustouristik. Bereits zum fünften Mal feierte die Branche ihre innovativsten Destinationen, Produkte und Persönlichkeiten. Bei einer glamourösen Awardverleihung feierten rund 120 Gäste aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, London, Paris, Monaco und Luxemburg die Preisträger:innen.

„Der Inspire Me Award hat sich in den vergangenen Jahren zu einem festen Treffpunkt der Luxustouristik entwickelt“, erklärt Tina Kirfel, Geschäftsführerin von KITICON Global Networks und Mitinitiatorin des Awards. „Auch in diesem Jahr war die Atmosphäre außergewöhnlich – voller Energie, Wertschätzung und echter Begegnungen. Genau das möchten wir mit diesem Format immer wieder ermöglichen.“ Gemeinsam mit Iris M. Köpke und Melanie Haaß hat die Bonner Agentur den Award ins Leben gerufen und entwickelt diesen jedes Jahr konzeptionell weiter.

Die Gewinnerinnen und Gewinner 2025

In sechs Kategorien wurden 7 herausragende Leistungen ausgezeichnet:
Goosebumps Destination: Sri Lanka (entgegengenommen von Honorarkonsul Thomas Kriwat)
Newcomer Product zu Lande: andBeyond Suyian Lodge, Kenia
Newcomer Product zu Wasser: Luminara, Ritz-Carlton Yacht Collection
Top B2B-Event & Luxury Ambassador: Ulli Fink mit Vibes, die damit gleich zwei Auszeichnungen erhielt
Luxury Experience des Jahres: Eisbär Walking Safari (vertreten durch Nele Remstedt, Denkzauber)
Top Luxury Agent: Silvio Rebmann, Cube Travel – von Anbietern der Luxustouristik gewählt und vom Fachpublikum mit Standing Ovations gefeiert

„Jede Nominierung und jeder Award stehen für Begeisterung und Qualität in einer Branche, die Erlebnisse auf höchstem Niveau schafft“, ergänzt Iris M. Köpke, Chefredakteurin und Herausgeberin des LuxusInsiders.

Jury, Auswahl und Partner

Die Jury besteht aus sieben Branchenexpertinnen und -experten aus verschiedenen Fachbereichen. Die Nominierungen genauso wie das finale Voting erfolgten durch die Leserinnen und Leser des LuxusInsiders.

Unterstützt wurde der Award durch starke Partner wie Grecotel, Swan Hellenic, The Bahamas Ministry of Tourism, Belmond, Brandcraft, HanseMerkur, LAKRIDS BY BÜLOW, La mer Cosmetics, Regent Seven Seas Cruises, TEFRA Travel Logistics und Visit Monaco.

„Wir sind unseren Partnern sehr dankbar – ihre Unterstützung macht den Inspire Me Award erst möglich und trägt dazu bei, dass wir jedes Jahr einen Abend voller Wertschätzung, Inspiration und Begegnungen gestalten können“, betont Melanie Haaß, Director Business Development beim LuxusInsider.

Einblick und Ausblick

Alle Ergebnisse sowie Informationen zur Jury sind auf der Website des Inspire Me Awards verfügbar. Auch die Details zur Awardverleihung im kommenden Jahr stehen bereits fest und können online eingesehen werden. Alle Highlights des Abends im The Fontenay finden Interessent:innen in einer Bildergalerie.

KITICON GmbH & Co. KG

Die 2017 gegründete Agentur KITICON Global Networks entwickelt crossmediale strategische Marketing- und Kommunikationskonzepte, individuelle Analysen sowie innovative Markeninszenierungen für Unternehmen. Von der qualitativen Beratung über die kreative Idee bis hin zur digitalen Transformation und operativen Umsetzung begleitet sie ihre Kunden auf dem Weg zu dauerhaftem Erfolg. Ihren Hauptsitz hat die Agentur in Bonn.

Über LuxusInsider:
LuxusInsider ist das führende Luxusreisen-Fachmagazin in Deutschland. Bereits im elften Jahr begleitet der LuxusInsider die Branche und hat sich mit seinen authentischen, sehr gut recherchierten und fokussierten Berichterstattungen zum Gatekeeper der Luxus-Community entwickelt. Reiseverkäufer, Veranstalter, Hotels, Airlines und Travel Concierges, rundum alle Menschen und Marken der Branche, die sich auf das Luxussegment spezialisiert haben, sind Teil der LuxusInsider-Community.

