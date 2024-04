Irischer Frühling bei Dingle: Sechste Abfüllung der „Wheel of the Year“-Serie & exklusive Single Casks

Dingles „Wheel of the Year“-Serie orientiert sich am keltischen Rad des Jahres. Die Reihe wird schließlich aus acht limitierten Abfüllungen (und einem Bonus-Dram) bestehen. Mit dem Cónocht An Earraigh geht das sechste Erlebnis an den Start – zur Feier des Frühlingsäquinoktium. Wenn sich Tag und Nacht wieder angleichen, beginnt eine Zeit von Vitalität und Wachstum. Der kräftige Irish Single Malt Whiskey bringt dies mit satten roten Früchten, zarten Gewürzen, gerösteten Mandeln und Muscovado-Zucker zum Ausdruck. Dafür reifte er in Cabernet Sauvignon Casks nach.Zwei weitere Beispiele der Dingle-Handwerkskunst haben Feinschmecker hierzulande zudem ganz für sich allein. Der Dingle Distillery 2015/2024 – Oloroso Sherry Cask und der Dingle Distillery 2015/2024 – Bourbon Cask sind exklusive Single Casks für den deutschen Markt. Dreifach destilliert, reiften die nur in kleinen Mengen verfügbaren Single Malts jeweils rund acht Jahre lang im maritimen Mikroklima des äußersten irischen Westens.Die Dingle Distillery , ein Schwesterunternehmen der Porterhouse Brewing Company, wurde 2012 von Oliver Hughes, Liam LaHart und Peter Mosley im gleichnamigen Ort im Südwesten Irlands gegründet. Familiengeführt wird hier mit viel Handarbeit in kleinen Chargen dreifach destillierter Irish Whiskey hergestellt, der international preisgekrönt ist. Zudem produziert die Dingle Distillery Gin und Wodka.