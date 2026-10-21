Willkommenstag des Oberstufenzentrums Dahme-Spreewald im KiEZ Hölzerner See
Die neuen Auszubildenden der Abteilung 3 des Oberstufenzentrums konnten sich bei einem Teamtag besser kennenlernen und neue Fähigkeiten erwerben
Ob ein mehrtägiger Aufenthalt oder der Tagesausflug – alle sind hier herzlich willkommen. Auch die Planung und Organisation eines Teamtages machen die Mitarbeitenden möglich.
Das Oberstufenzentrum Dahme-Spreewald hat dieses Angebot für die neuen Auszubildenen der Abteilung 3 mit Sitz in Königs Wusterhausen genutzt.
Unter der Überschrift „Willkommenstag“ bereitete das KiEZ Hölzerner See mit Unterstützung der Kooperationspartner Kurzzeithelden und Qualitytime Events verschiedene Übungen vor, um die Kommunikation, die Teamarbeit und Fähigkeiten zur Problemlösung auszubauen.
Los ging es dabei mit einer kreativen Übung: Es wurden Beutel bemalt, um als Erinnerungsstück an den Tag mitzunehmen.
Danach teilte man sich in Gruppen auf und durchlief die Stationen wie Bogenschießen, Fire Experience, Wasserrettung, Egg Drop, Kistenklettern und mehr. Sehr beliebt war auch das Grillen zum Mittag.
Die Aktionen fanden allesamt im Outdoor-Bereich statt, das KiEZ bietet aber auch Räumlichkeiten zum Mieten an.
Im KiEZ Hölzerner See wird jeder Teamtag individuell und unvergesslich.