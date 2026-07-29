Straßenarbeiten im KiEZ Frauensee: Neues Großprojekt für Kinder startet in Brandenburg
Geplant ist ein Verkehrsgarten mit verschiedenen Elementen für Schul- und Kindergruppen
Auf dem Gelände findet man neben Unterkünften und dem Speisesaal mit KiEZ-eigener Küche auch verschiedene Angebote aus dem Bildungs- und Freizeitbereich. Dazu zählen das Floriansdorf, in dem Kinder und Jugendliche den sicheren Umgang mit Feuer und das richtige Verhalten bei Gefahrensituationen lernen, den KiEZ-Tierpark, das Kreativzentrum mit verschiedenen Bastelangeboten und mehr.
Nun wird das Angebot um einen großen Baustein erweitert: einen Verkehrsgarten.
Das Projekt ist Teil der Regionalen Entwicklungsstrategie der Aktionsgruppe Spreewald-PLUS und wird mit rund 128.000 Euro vom Brandenburger Ministerium für Land- und Ernährungswirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz unterstützt im Rahmen des LEADER-Programms gefördert, das kulturelle Projekte zur Weiterentwicklung des ländlichen Raums in Europa unterstützt.
Der Verkehrsgarten wurde in Zusammenarbeit mit der Polizei und dem Netzwerk Verkehrssicherheit konzipiert und soll die Verkehrserziehung und das sichere Verhalten im Straßenverkehr fördern.
Dazu vereint es verschiedene Elemente wie Ampeln, Straßenmarkierungen und -schilder, einen Kreuzungsbereich, einen Kreisverkehr sowie Straßenbahnschienen und einen beschrankten Bahnübergang. Auch bestehende Wege werden eingebunden, weswegen derzeit die Haupteinfahrt zum KiEZ Frauensee nur eingeschränkt nutzbar ist. Beschilderungen leiten Gäste zu Seiteneingängen weiter, wodurch die Unterkünfte problemlos erreichbar sind.