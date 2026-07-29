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g. Kinder- und Jugenderholung Dubrow-Dahmetal e.V. Weg zum Frauensee 1 15754 Heidesee OT Gräbendorf, Deutschland http://frauensee.de
Ansprechpartner:in Frau Thalia Sporleder
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Straßenarbeiten im KiEZ Frauensee: Neues Großprojekt für Kinder startet in Brandenburg

Geplant ist ein Verkehrsgarten mit verschiedenen Elementen für Schul- und Kindergruppen

(lifePR) (Heidesee OT Gräbendorf, )
Das KiEZ Frauensee – ein Kinder- und Jugenderholungszentrum südlich von Berlin – ist ein beliebtes Reiseziel für Schulklassen, Kitagruppen, Vereine und Familien. Es gehört zu insgesamt 13 KiEZen in Deutschland, die sich als „multifunktionale Gruppenunterkünfte für Erholungs-, Bildungs-, Freizeit- und Sportaufenthalte“ beschreiben.

Auf dem Gelände findet man neben Unterkünften und dem Speisesaal mit KiEZ-eigener Küche auch verschiedene Angebote aus dem Bildungs- und Freizeitbereich. Dazu zählen das Floriansdorf, in dem Kinder und Jugendliche den sicheren Umgang mit Feuer und das richtige Verhalten bei Gefahrensituationen lernen, den KiEZ-Tierpark, das Kreativzentrum mit verschiedenen Bastelangeboten und mehr.

Nun wird das Angebot um einen großen Baustein erweitert: einen Verkehrsgarten.

Das Projekt ist Teil der Regionalen Entwicklungsstrategie der Aktionsgruppe Spreewald-PLUS und wird mit rund 128.000 Euro vom Brandenburger Ministerium für Land- und Ernährungswirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz unterstützt im Rahmen des LEADER-Programms gefördert, das kulturelle Projekte zur Weiterentwicklung des ländlichen Raums in Europa unterstützt.

Der Verkehrsgarten wurde in Zusammenarbeit mit der Polizei und dem Netzwerk Verkehrssicherheit konzipiert und soll die Verkehrserziehung und das sichere Verhalten im Straßenverkehr fördern.

Dazu vereint es verschiedene Elemente wie Ampeln, Straßenmarkierungen und -schilder, einen Kreuzungsbereich, einen Kreisverkehr sowie Straßenbahnschienen und einen beschrankten Bahnübergang. Auch bestehende Wege werden eingebunden, weswegen derzeit die Haupteinfahrt zum KiEZ Frauensee nur eingeschränkt nutzbar ist. Beschilderungen leiten Gäste zu Seiteneingängen weiter, wodurch die Unterkünfte problemlos erreichbar sind.

g. Kinder- und Jugenderholung Dubrow-Dahmetal e.V.

Brandschutzerziehung für Kinder und Jugendliche im Floriansdorf.

Das KiEZ Frauensee liegt in Brandenburg und verwandelt seit 1991 Schulfahrten, Tagesausflüge, Vereinsfahrten und Familienurlaube in unvergessliche Erlebnisse.

Das Floriansdorf ist eines der Highlights im KiEZ - hier lernen Kinder- und Jugendgruppen den sicheren Umgang mit Feuer, wie sie sich in einem Notfall korrekt verhalten und schlüpfen in die Rolle als Feuerwehrfrau bzw. Feuerwehrmann.

Im Pony- und Kleintierhof warten 70 Tiere darauf, die Gäste kennenzulernen - darunter Ziegen, Schafe, Schweine, Ponys und Kaninchen.

Jedes Jahr veranstaltet das KiEZ auch Ferienlager in den Sommer- und Herbstferien. Sei es das Hip-Hop-Camp, die Tierpark-Entdecker oder das Sommer-Teenie-Camp - hier ist für jedes Kind sicherlich etwas dabei.

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