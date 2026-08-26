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g. Kinder- und Jugenderholung Dubrow-Dahmetal e.V. Weg zum Frauensee 1 15754 Heidesee OT Gräbendorf, Deutschland http://frauensee.de
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Sommer, Sonne, Ferienspaß: Das war in den KiEZen Frauensee und Hölzerner See los

Vom Kanu- & SUP-Camp im KiEZ Hölzerner See bis zum Tierpark-Entdecker-Camp im KiEZ Frauensee – die Teams sorgten für jede Menge Spaß in den Sommerferien

(lifePR) (Heidesee OT Gräbendorf, )
 

Die Sommerferien sind für viele Kinder ein absolutes Highlight, auf das sie schon das ganze Schuljahr über hin fiebern.

Die KiEZe (Kinder- und Jugenderholungszentren) Frauensee und Hölzerner See haben es sich daher zur Aufgabe gemacht, ihnen mit ihren Feriencamps eine unvergessliche Zeit zu bieten und Erlebnisse, an die sie sich noch lange erinnern.

Dabei haben sie nicht nur Feriencamps für die Kleinen im Angebot, sondern auch Camps, bei denen sich Teenager wohlfühlen.

Dieses Jahr konnten sich die KiEZe wieder über eine hohe Nachfrage freuen – einige der Camps waren sogar wieder ausgebucht wie das Hip-Hop-Camp am Frauensee und das Kanu- & SUP-Camp am Hölzernen See.

Die Betreuer-Teams hatten sich im Vorfeld viele Gedanken über die Programme gemacht.

Im KiEZ Hölzerner See unternahm das Sportcamp einen Ausflug in den Kletterpark, im Kanu- & SUP-Camp konnten die Kinder eine neue Aktion ausprobieren, wo sie Pflanzen im Wald bestimmen und spannende Fakten lernen konnten, im Spiel-Spaß-Action-Camp führten die Kinder Experimente im Wasserlabor durch und das Zirkuscamp hielt die Teilnehmenden beim täglichen Training auf Trab.

Im KiEZ Frauensee konnten sie die Jugendlichen beim Action-Painting ausleben, im Fun-Kids-Camp wartete ein Bowling-Ausflug, im Action, Spaß und Abenteuer-Camp gab es das große Piratenspektakel und im Hip-Hop-Camp studierten die Teilnehmenden eine Choreografie mit dem Profi Mazze ein.

Es wurde viel gelacht, gespielt und gute Laune verbreitet. Die KiEZe blicken damit auf eine erfolgreiche Sommerferien-Saison zurück.

Die nächsten Feriencamps starten dann im Herbst. Beide KiEZe haben ein Herbstcamp im Angebot, sie finden aber in unterschiedlichen Wochen statt.

Mehr Informationen findet man auf der jeweiligen Internetseite.

g. Kinder- und Jugenderholung Dubrow-Dahmetal e.V.

Brandschutzerziehung für Kinder und Jugendliche im Floriansdorf.

Das KiEZ Frauensee liegt in Brandenburg und verwandelt seit 1991 Schulfahrten, Tagesausflüge, Vereinsfahrten und Familienurlaube in unvergessliche Erlebnisse.

Das Floriansdorf ist eines der Highlights im KiEZ - hier lernen Kinder- und Jugendgruppen den sicheren Umgang mit Feuer, wie sie sich in einem Notfall korrekt verhalten und schlüpfen in die Rolle als Feuerwehrfrau bzw. Feuerwehrmann.

Im Pony- und Kleintierhof warten 70 Tiere darauf, die Gäste kennenzulernen - darunter Ziegen, Schafe, Schweine, Ponys und Kaninchen.

Jedes Jahr veranstaltet das KiEZ auch Ferienlager in den Sommer- und Herbstferien. Sei es das Hip-Hop-Camp, die Tierpark-Entdecker oder das Sommer-Teenie-Camp - hier ist für jedes Kind sicherlich etwas dabei.

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