Neuer Verkehrsgarten im KiEZ Frauensee: Verkehrserziehung für Kinder spielerisch gestaltet für mehr Sicherheit im Straßenverkehr
Neues Angebot für Schülerinnen und Schüler im Kinder- und Jugenderholungszentrum in Brandenburg - gefördert vom Brandenburger Ministerium für Land- und Ernährungswirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz
Die letzten Monate waren für die Gäste des KiEZes mit Unannehmlichkeiten verbunden. Durch Bauarbeiten an der Zufahrtsstraße konnte das Gelände nur über Umwege durch die Seitentore erreicht werden.
Doch damit ist nun Schluss, denn sie endlich ist fertig: die neue Straße. Und damit steht auch der Verkehrsgarten - das eigentliche Herzstück dieses Projektes.
Dieser soll das Programmangebot des KiEZes erweitern - man erhofft sich, dass gerade Grunschulen das neue Angebot nutzen und damit die Sicherheit von Schülerinnen und Schülern im Straßenverkehr zu fördern.
Das Konzept des Verkehrsgartens wurde gemeinsam mit der Polizei und dem Netzwerk Verkehrssicherheit erarbeitet. Esvereint verschiedene Elemente aus dem echten Straßenverkehr wie Ampeln, Straßenmarkierungen und -schilder, mehrere Kreuzungsbereiche, einen Kreisverkehr sowie Straßenbahnschienen und einen beschrankten Bahnübergang.
Der Verkehrsgarten ist Teil der Regionalen Entwicklungsstrategie der Lokalen Aktionsgruppe Spreewald-PLUS und wird mit rund 128.000 Euro vom Brandenburger Ministerium für Land- und Ernährungswirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz im Rahmen des LEADER-Programms gefördert.
Dieses unterstützt kulturelle Projekte zur Weiterentwicklung des ländlichen Raums in Europa.