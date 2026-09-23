Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1072903

g. Kinder- und Jugenderholung Dubrow-Dahmetal e.V. Weg zum Frauensee 1 15754 Heidesee OT Gräbendorf, Deutschland http://frauensee.de
Ansprechpartner:in Frau Thalia Sporleder
Logo der Firma g. Kinder- und Jugenderholung Dubrow-Dahmetal e.V.

Neu im KiEZ Frauensee: Das Programm „Naturstarke Erlebnistage“ erweitert das Angebot für Schul- und Klassenfahrten

In der Brandenburger Natur werden Teamzusammenhalt und ein achtsamer Umgang mit der Tier- und Pflanzenwelt gelehrt – Wildnispädagogin Jenny Eisenschmidt macht es möglich

(lifePR) (Heidesee OT Gräbendorf, )
Das KiEZ Frauensee bietet bereits eine große Auswahl an verschiedenen Programmen für Schulklassen an. Ein Großteil ist für eine 3- oder 5-Tages-Fahrt konzipiert.

Der große Vorteil: Die Programme beinhalten thematische, auf einander abgestimmte Module. So dreht sich im Floriansdorf alles um das Feuer - Schülerinnen und Schüler erlernen den sicheren Umgang, entdecken Gefahren im Alltag und schlüpfen in die Rolle einer Feuerwehrfrau bzw. eines Feuerwehrmannes. 

Im "Tiersich gut drauf"-Programm sind die Kinder und Jugendlichen im KiEZ-eigenen Tierpark unterwegs - ein Pony- und Kleintierhof mit rund 70 Tieren. Hier lernen sie Schweine, Ziegen, Ponys, Kaninchen, Hühner und viele mehr kennen. Bei tierischen Aktionen wie Ponyreiten vergeht die Zeit auch wie im Flug.

Ein weiterer Vorteil der fertigen Programme: Im ausgeschriebenen Preis sind bereits die Übernachtungen und die Verpflegung enthalten – das nimmt jede Menge Planung und Kalkulation ab.

Nun gesellt sich ein neues Programm dazu: die „Naturstarken Erlebnistage“. Durchgeführt werden sie von der zertifizierten Wildnispädagogin und selbsternannter „Outdoor-Freak“ Jenny Eisenschmidt.

„In dem Klassenfahrt-Programm festen wir spielerisch und dauerhaft den Respekt und Zusammenhalt in der Klasse und das Selbstvertrauen eines jeden einzelnen Teilnehmenden“, erklärt sie. „Die Kinder erleben eine aufregende Zeit in der Natur: Sie schärfen ihre Sinne und erlernen Basisfähigkeiten zum Leben mit der Natur.“

Seit über 20 Jahren ist Jenny nun schon als Teamer für Natur-, Wildnis- und Erlebniscamps verschiedenster Formate tätig. Auf ihren Reisen im Ausland festigte sie ihre Kenntnisse im Naturschutz und vor allem auch im zwischenmenschlichen Miteinander.

Acht Jahre lang arbeitete sie auch in einer Wildnisstiftung: Dort trug sie als Rangerin die Verantwortung für eine 3.000 ha große Wildnisentwicklungsfläche. Außerdem führte sie eigenständig Wildniscamps, Projekttage und Naturführungen durch. Sie kann also auf einen großen Erfahrungsschatz zurückgreifen, den sie an die Kinder weitergeben möchte.

„Mir ist es ein Anliegen in Menschen die Wahrnehmung der natürlichen Prozesse zu schärfen“, sagt sie, „sich zurückzubesinnen und sich als Teil eines großen Ganzen zu sehen. In den Kindern von heute liegt die Hoffnung von morgen: Nur was ich schätze, kann ich schützen!“

g. Kinder- und Jugenderholung Dubrow-Dahmetal e.V.

Brandschutzerziehung für Kinder und Jugendliche im Floriansdorf.

Das KiEZ Frauensee liegt in Brandenburg und verwandelt seit 1991 Schulfahrten, Tagesausflüge, Vereinsfahrten und Familienurlaube in unvergessliche Erlebnisse.

Das Floriansdorf ist eines der Highlights im KiEZ - hier lernen Kinder- und Jugendgruppen den sicheren Umgang mit Feuer, wie sie sich in einem Notfall korrekt verhalten und schlüpfen in die Rolle als Feuerwehrfrau bzw. Feuerwehrmann.

Im Pony- und Kleintierhof warten 70 Tiere darauf, die Gäste kennenzulernen - darunter Ziegen, Schafe, Schweine, Ponys und Kaninchen.

Jedes Jahr veranstaltet das KiEZ auch Ferienlager in den Sommer- und Herbstferien. Sei es das Hip-Hop-Camp, die Tierpark-Entdecker oder das Sommer-Teenie-Camp - hier ist für jedes Kind sicherlich etwas dabei.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.