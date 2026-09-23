Neu im KiEZ Frauensee: Das Programm „Naturstarke Erlebnistage“ erweitert das Angebot für Schul- und Klassenfahrten
In der Brandenburger Natur werden Teamzusammenhalt und ein achtsamer Umgang mit der Tier- und Pflanzenwelt gelehrt – Wildnispädagogin Jenny Eisenschmidt macht es möglich
Der große Vorteil: Die Programme beinhalten thematische, auf einander abgestimmte Module. So dreht sich im Floriansdorf alles um das Feuer - Schülerinnen und Schüler erlernen den sicheren Umgang, entdecken Gefahren im Alltag und schlüpfen in die Rolle einer Feuerwehrfrau bzw. eines Feuerwehrmannes.
Im "Tiersich gut drauf"-Programm sind die Kinder und Jugendlichen im KiEZ-eigenen Tierpark unterwegs - ein Pony- und Kleintierhof mit rund 70 Tieren. Hier lernen sie Schweine, Ziegen, Ponys, Kaninchen, Hühner und viele mehr kennen. Bei tierischen Aktionen wie Ponyreiten vergeht die Zeit auch wie im Flug.
Ein weiterer Vorteil der fertigen Programme: Im ausgeschriebenen Preis sind bereits die Übernachtungen und die Verpflegung enthalten – das nimmt jede Menge Planung und Kalkulation ab.
Nun gesellt sich ein neues Programm dazu: die „Naturstarken Erlebnistage“. Durchgeführt werden sie von der zertifizierten Wildnispädagogin und selbsternannter „Outdoor-Freak“ Jenny Eisenschmidt.
„In dem Klassenfahrt-Programm festen wir spielerisch und dauerhaft den Respekt und Zusammenhalt in der Klasse und das Selbstvertrauen eines jeden einzelnen Teilnehmenden“, erklärt sie. „Die Kinder erleben eine aufregende Zeit in der Natur: Sie schärfen ihre Sinne und erlernen Basisfähigkeiten zum Leben mit der Natur.“
Seit über 20 Jahren ist Jenny nun schon als Teamer für Natur-, Wildnis- und Erlebniscamps verschiedenster Formate tätig. Auf ihren Reisen im Ausland festigte sie ihre Kenntnisse im Naturschutz und vor allem auch im zwischenmenschlichen Miteinander.
Acht Jahre lang arbeitete sie auch in einer Wildnisstiftung: Dort trug sie als Rangerin die Verantwortung für eine 3.000 ha große Wildnisentwicklungsfläche. Außerdem führte sie eigenständig Wildniscamps, Projekttage und Naturführungen durch. Sie kann also auf einen großen Erfahrungsschatz zurückgreifen, den sie an die Kinder weitergeben möchte.
„Mir ist es ein Anliegen in Menschen die Wahrnehmung der natürlichen Prozesse zu schärfen“, sagt sie, „sich zurückzubesinnen und sich als Teil eines großen Ganzen zu sehen. In den Kindern von heute liegt die Hoffnung von morgen: Nur was ich schätze, kann ich schützen!“