Feriencamps im Herbst 2026 in Brandenburg: Zwischen Kürbisschnitzen, Halloweenparty und Feuerexperimente
In den KiEZen Frauensee und Hölzerner See werden die Herbstferien für Kinder und Jugendliche zum Abenteuer
Die beiden Kinder- und Jugenderholungszentren aus Brandenburg bieten je ein Camp an: Das Camp am Frauensee deckt die Woche vom 18.10. – 24.10.2026 ab, das am Hölzernen See geht vom 25.10. – 31.10.2026.
Feuerexperimente im Floriansdorf
Im Herbstfeuer-Camp erleben Kinder von 6 – 12 Jahren spannende Experimente rund ums Feuer und machen einen Ersthelfer-Kurs.
Außerdem besuchen sie gemeinsam das „Haus der Gefahren“ – hier begegnen sie Gefahrenstellen, die im Alltag lauern, und lernen, wie sie sich in Krisensituationen richtig verhalten.
Außerdem stehen ein Besuch im KiEZ-Tierpark an, Geländespiele, Ponyreiten, Bastelspaß im Kreativzentrum und vieles mehr.
Kürbisse schnitzen und Gruselbuffet
Das Herbstcamp des KiEZ Hölzerner See trumpft mit tollen Herbstaktionen auf: Die Kinder und Jugendlichen von 6 – 17 Jahren schnitzen Kürbisse, machen ein Lagerfeuer und nehmen an einer Nachtaktion teil.
Außerdem gibt es einen Tagesausflug mit dem Reisebus und ein Grillabend darf auch nicht fehlen. Hier ist jede Menge los.
Ein Highlight ist auch das Gruselbuffet – das darf man nicht verpassen.
Für welches Camp man sich auch entscheidet – es wird auf jeden Fall nicht langweilig.