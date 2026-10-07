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g. Kinder- und Jugenderholung Dubrow-Dahmetal e.V. Weg zum Frauensee 1 15754 Heidesee OT Gräbendorf, Deutschland http://frauensee.de
Ansprechpartner:in Frau Thalia Sporleder
Logo der Firma g. Kinder- und Jugenderholung Dubrow-Dahmetal e.V.

Feriencamps im Herbst 2026 in Brandenburg: Zwischen Kürbisschnitzen, Halloweenparty und Feuerexperimente

In den KiEZen Frauensee und Hölzerner See werden die Herbstferien für Kinder und Jugendliche zum Abenteuer

(lifePR) (Heidesee OT Gräbendorf, )
Wer jetzt noch einen Platz in einem Ferienlager für seine Kinder in den diesjährigen Herbstferien sucht, wird bei den KiEZen Frauensee und Hölzerner See fündig.

Die beiden Kinder- und Jugenderholungszentren aus Brandenburg bieten je ein Camp an: Das Camp am Frauensee deckt die Woche vom 18.10. – 24.10.2026 ab, das am Hölzernen See geht vom 25.10. – 31.10.2026.

Feuerexperimente im Floriansdorf

Im Herbstfeuer-Camp erleben Kinder von 6 – 12 Jahren spannende Experimente rund ums Feuer und machen einen Ersthelfer-Kurs.

Außerdem besuchen sie gemeinsam das „Haus der Gefahren“ – hier begegnen sie Gefahrenstellen, die im Alltag lauern, und lernen, wie sie sich in Krisensituationen richtig verhalten.

Außerdem stehen ein Besuch im KiEZ-Tierpark an, Geländespiele, Ponyreiten, Bastelspaß im Kreativzentrum und vieles mehr.

Kürbisse schnitzen und Gruselbuffet

Das Herbstcamp des KiEZ Hölzerner See trumpft mit tollen Herbstaktionen auf: Die Kinder und Jugendlichen von 6 – 17 Jahren schnitzen Kürbisse, machen ein Lagerfeuer und nehmen an einer Nachtaktion teil.

Außerdem gibt es einen Tagesausflug mit dem Reisebus und ein Grillabend darf auch nicht fehlen. Hier ist jede Menge los.

Ein Highlight ist auch das Gruselbuffet – das darf man nicht verpassen.

Für welches Camp man sich auch entscheidet – es wird auf jeden Fall nicht langweilig.

g. Kinder- und Jugenderholung Dubrow-Dahmetal e.V.

Willkommen im Abenteuer- und Wasserparadies in Brandenburg!

Der g. Kinder- und Jugenderholung Dubrow-Dahmetal e.V. ist Trägerverein des KiEZ Hölzerner See, einem Kinder- und Jugenderholungszentrums in Brandenburg.

Seit 1994 finden Schulklassen, Kitagruppen, Vereine und Familien auf dem Gelände Unterkünfte und Freizeitaktivitäten, die ihren Aufenthalt unvergesslich machen. Eines der Hauptthemen des KiEZes ist die Umweltbildung im Bereich "Wasser". Dazu gibt es eine Wasserwelt, die sich aus drei Bausteinen zusammensetzt: das Wasserwerk, das Haus des Wassers und den Wasserwald.

Kinder und Jugendliche lernen hier die Bedeutung von "Wasser" für das Ökosystem kennen und können spannende Experimente im Wasserlabor durchführen. Sport-Fans haben zudem die Möglichkeit, sich Kanus, SUPs und ein Tretboot auszuleihen und damit den Hölzernen See zu erkunden.

Jedes Jahr bietet das KiEZ auch eigene Ferienlager in den Oster-, Sommer- und Herbstferien. Jedes Feriencamp hat ein eigenes Thema und unterschiedliche Highlights.

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