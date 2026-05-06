Ferienabenteuer im KiEZ Frauensee 2026: Ferienlager für Kinder von 6 – 16 Jahren in Brandenburg

Mitten im Wald und direkt an einem See gelegen ist es der ideale Ort, um Kindern eine abenteuerreiche Woche im Ferienlager zu bieten. Dazu bietet das KiEZ eine Vielzahl an Camps in den Sommerferien an.
Auch 2026 haben Eltern wieder die Qual der Wahl: Denn jedes Ferienlager hat seine ganz eigenen Highlights.
Im Action, Spaß & Abenteuer-Camp wartet das Piratenspektakel auf die Kinder.
Im Sommer-Teenie-Camp gibt es eine große Beachparty.
Im Tierpark-Entdecker-Camp verbringen die Kinder viel Zeit im KiEZ-eigenen Tierpark und gehen den Tierpfleger:innen zur Hand.
Im Sportcamp stellen sich die Kinder Wettkämpfen in verschiedenen Einzel- und Gruppensportarten.
Im Fun-Kids-Camp unternehmen sie einen Ausflug zum Bowling.
Und für Unentschlossene gibt es im Schnupper-Camp-Karussell einen Einblick in die anderen Camps.
Feedback zu den Ferienlagern 2025
„Nichts ist wohl schöner als ein glückliches Kind. So ein unglaublich glückliches und auf sich selbst stolzes Kind haben wir kürzlich nach einer Woche Actioncamp aus dem KiEZ Frauensee abgeholt. Danke an das gesamte Team.“
„Es war eine tolle Zeit im Ferienlager, die Betreuer waren sehr nett, die Ausflüge haben Spaß gemacht und es war nie langweilig. Die Challenges waren gut überlegt und man hat im Ferienlager neue Leute kennengelernt und neue Freundschaften geschlossen.“
„Unser Kind war zum allerersten Mal im Ferienlager und war begeistert. Sie hatte Spaß und absolut kein Heimweh, sie wäre sogar gerne noch länger geblieben! Vielleicht weil es bei dem vollgepackten Programm keine Zeit dafür gab ;) Essen hat geschmeckt und war reichlich da.“
Die Vorteile der Ferienlager am Frauensee
- 24h Betreuung durch geschultes Personal
- Betreuungsschlüssel liegt bei 1:10
- Alle Betreuer:innen sind JuLeiCa-zertifiziert
- Sie haben einen Erste-Hilfe-Kurs absolviert
- Campleiter:innen haben mehrjährige Erfahrung als Betreuer:in
- Kostenlose Versorgung mit Wasser und Tee
- Übernachtungen und Vollverpflegung sind im Preis enthalten
- Alle Programmpunkte und Materialkosten sind inklusive
Wer also noch einen Platz in einem Ferienlager für sein Kind sucht, ist im KiEZ Frauensee gut beraten.
Erfahrung fürs Leben: Ferienlager-Betreuer:innen gesucht
Jedes Jahr sucht das KiEZ Frauensee auch Betreuerinnen und Betreuer für die Ferienlager, die sich um die Kinder und Jugendliche kümmern, tolle Spiele und Ausflüge mit ihnen unternehmen und ihnen bei Herausforderungen im Camp zur Seite stehen.
Voraussetzungen sind, dass man 18 bzw. als Hilfsbetreuer:in 16 Jahre alt ist, die JuLeiCa (Jugendleiter-Card) hat, einen Erste-Hilfe-Kurs absolviert und am Vorbereitungswochenende teilnimmt.
Wer keine JuLeiCa besitzt, kann an einer Schulung im KiEZ Frauensee teilnehmen.