Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1058177

g. Kinder- und Jugenderholung Dubrow-Dahmetal e.V. Weg zum Frauensee 1 15754 Heidesee OT Gräbendorf, Deutschland http://frauensee.de
Ansprechpartner:in Frau Thalia Sporleder
Logo der Firma g. Kinder- und Jugenderholung Dubrow-Dahmetal e.V.

Ein Herz für Kinder am KiEZ Hölzerner See: Spendenaktion für Jugendliche aus der Ukraine

Das KiEZ Hölzerner See plant, diesen Sommer ein Feriencamp für Jugendliche aus der Ukraine durchzuführen

(lifePR) (Heidesee OT Gräbendorf, )
Kein Kind auf dieser Welt sollte Krieg erleben oder in Angst leben müssen. Und doch ist es für viele die traurige Realität. Das KiEZ Hölzerner See möchten ihnen wenigstens für eine kurze Zeit die Ängste und Sorgen nehmen. Über GoFundMe kann man das Projekt unterstützen.

Seit Anfang 2022 wehrt sich die Ukraine gegen den Angriffskrieg Russlands – davor besetzte und annektierte Russland 2014 bereits die ukrainische Halbinsel Krim. Die Menschen sind mutig und geben nicht auf, aber sie leben auch in ständiger Angst.

Gerade die Kinder und Jugendlichen, die eigentlich sorgenfrei aufwachsen sollten, leiden unter den Umständen.

Das KiEZ Hölzerner See möchte dem, im Rahmen seiner Möglichkeiten, entgegenwirken.

Deswegen plant es für dieses Jahr ein Sommercamp für 15 Jugendliche und zwei Betreuende aus der Ukraine. Die Kosten für Unterkunft und Verpflegung übernimmt das KiEZ.

Doch für die An- und Abreise und Freizeitaktivitäten benötigt es finanzielle Unterstützung – deswegen wurde eine GoFundMe-Aktion ins Leben gerufen.

Es ist nicht das erste Mal, dass das KiEZ Hölzerner See ein Feriencamp für Kinder aus der Ukraine veranstaltet. In 2025 konnte das Kinder- und Jugenderholungszentrum bereits 15 ukrainische Jugendliche für eine Woche ihre Ängste vergessen lassen.

„Diese Zeit hat sowohl den Kindern als auch den Mitarbeitenden im KiEZ viel bedeutet“, sagt David Hoffmeister, Geschäftsführer des KiEZ Hölzerner See. „Deswegen hoffen wir, dass das Camp auch dieses Jahr wieder stattfinden kann.“

Wer den Kindern helfen möchte, wenigstens für eine Woche ein Stück Normalität zurückzuerhalten, kann für das Projekt „Ein Ort, der Herzen heilt – Ferien vom Krieg“ auf der GoFundMe-Webseite spenden.

g. Kinder- und Jugenderholung Dubrow-Dahmetal e.V.

Willkommen im Abenteuer- und Wasserparadies in Brandenburg!

Der g. Kinder- und Jugenderholung Dubrow-Dahmetal e.V. ist Trägerverein des KiEZ Hölzerner See, einem Kinder- und Jugenderholungszentrums in Brandenburg.

Seit 1994 finden Schulklassen, Kitagruppen, Vereine und Familien auf dem Gelände Unterkünfte und Freizeitaktivitäten, die ihren Aufenthalt unvergesslich machen. Eines der Hauptthemen des KiEZes ist die Umweltbildung im Bereich "Wasser". Dazu gibt es eine Wasserwelt, die sich aus drei Bausteinen zusammensetzt: das Wasserwerk, das Haus des Wassers und den Wasserwald.

Kinder und Jugendliche lernen hier die Bedeutung von "Wasser" für das Ökosystem kennen und können spannende Experimente im Wasserlabor durchführen. Sport-Fans haben zudem die Möglichkeit, sich Kanus, SUPs und ein Tretboot auszuleihen und damit den Hölzernen See zu erkunden.

Jedes Jahr bietet das KiEZ auch eigene Ferienlager in den Oster-, Sommer- und Herbstferien. Jedes Feriencamp hat ein eigenes Thema und unterschiedliche Highlights.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.