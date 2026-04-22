Ein Herz für Kinder am KiEZ Hölzerner See: Spendenaktion für Jugendliche aus der Ukraine
Das KiEZ Hölzerner See plant, diesen Sommer ein Feriencamp für Jugendliche aus der Ukraine durchzuführen
Seit Anfang 2022 wehrt sich die Ukraine gegen den Angriffskrieg Russlands – davor besetzte und annektierte Russland 2014 bereits die ukrainische Halbinsel Krim. Die Menschen sind mutig und geben nicht auf, aber sie leben auch in ständiger Angst.
Gerade die Kinder und Jugendlichen, die eigentlich sorgenfrei aufwachsen sollten, leiden unter den Umständen.
Das KiEZ Hölzerner See möchte dem, im Rahmen seiner Möglichkeiten, entgegenwirken.
Deswegen plant es für dieses Jahr ein Sommercamp für 15 Jugendliche und zwei Betreuende aus der Ukraine. Die Kosten für Unterkunft und Verpflegung übernimmt das KiEZ.
Doch für die An- und Abreise und Freizeitaktivitäten benötigt es finanzielle Unterstützung – deswegen wurde eine GoFundMe-Aktion ins Leben gerufen.
Es ist nicht das erste Mal, dass das KiEZ Hölzerner See ein Feriencamp für Kinder aus der Ukraine veranstaltet. In 2025 konnte das Kinder- und Jugenderholungszentrum bereits 15 ukrainische Jugendliche für eine Woche ihre Ängste vergessen lassen.
„Diese Zeit hat sowohl den Kindern als auch den Mitarbeitenden im KiEZ viel bedeutet“, sagt David Hoffmeister, Geschäftsführer des KiEZ Hölzerner See. „Deswegen hoffen wir, dass das Camp auch dieses Jahr wieder stattfinden kann.“
Wer den Kindern helfen möchte, wenigstens für eine Woche ein Stück Normalität zurückzuerhalten, kann für das Projekt „Ein Ort, der Herzen heilt – Ferien vom Krieg“ auf der GoFundMe-Webseite spenden.