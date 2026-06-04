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Brandschutzerziehung und -aufklärung für Kinder und Jugendliche: das Floriansdorf KiEZ Frauensee

Ob als mehrtägige Klassenfahrt oder Tagesausflug: Für Kita- und Grundschulkinder ist das Floriansdorf einen Besuch wert

(lifePR) (Heidesee OT Gräbendorf, )
Das Floriansdorf im KiEZ Frauensee – einem Kinder- und Jugenderholungszentrum in Brandenburg – existiert seit 2014 und war das erste Floriansdorf in Ostdeutschland.

Heute ist es ein beliebtes Ziel für Kitagruppen und Schulklassen, um Kindern den sicheren Umgang mit Feuer beizubringen.

Vorbild war das Floriansdorf im nordrhein-westfälischen Iserlohn, mit dem das KiEZ Frauensee bis heute eine enge Zusammenarbeit pflegt.

Das Floriansdorf im KiEZ Frauensee besteht aus vier Modulen: dem Haus der Gefahren, der Feuerakademie, die Steinzeitwelt und der Kinderfeuerwache.

Die Bausteine des Floriansdorf im KiEZ Frauensee

Im Haus der Gefahren begegnen die Kinder Situationen aus dem Alltag, die schnell brenzlig werden können – wie brennendes Fett in der Pfanne – und lernen, wie sie sich richtig verhalten.

In der Feuerakademie erwarten sie spannende Experimente mit und rund um das Feuer. Je nach Alter führen sie Experimente unter Anleitung durch geschulte Brandschutzerzieher:innen selbstständig durch.

In der Steinzeitwelt unternehmen die Kinder eine Reise in die Vergangenheit. Sie erfahren, wie die Menschheit das Feuer entdeckt hat, welche Bedeutung es für die Entwicklung der modernen Zivilisation spielte und wie sie ein Feuer mit natürlichen Hilfsmitteln entzünden.

Die Kinderfeuerwache ist für viele ein Highlight: Hier wurde die Leitstelle einer Feuerwehr nachgebaut und die Kinder erleben, wie bei einem Notruf vorgegangen wird. Außerdem können sie in die Rolle als Feuerwehrfrau bzw. Feuerwehrmann schlüpfen und einen Einsatz nachstellen – mit Sirene und Löschübung.

Schulklassen, Kitagruppen und Vereine

Das Floriansdorf kann als Freizeitmodul gebucht werden, wenn man seinen Aufenthalt selbstständig plant, oder direkt als vorgefertigtes Programm für eine 3- oder 5-Tages-Fahrt oder einen Tagesausflug.

Vorteil der Fahrten mit vorgefertigtem Programm: Übernachtungen und Vollverpflegung sind bereits im Preis enthalten. Es wird nur der Reisezeitraum gewählt, die Anzahl der Teilnehmenden genannt und die passende Unterkunft gewählt – den Rest übernimmt das KiEZ.

Falls man die Programme um weitere Aktivitäten erweitern möchte, ist das natürlich auch möglich: Ob Ausflüge, eine Führung durch den KiEZ-Tierpark, eine Runde Kettcarfahren, Basteln im Kreativzentrum und vieles mehr.

So wird jede Reise einmalig.

g. Kinder- und Jugenderholung Dubrow-Dahmetal e.V.

Brandschutzerziehung für Kinder und Jugendliche im Floriansdorf.

Das KiEZ Frauensee liegt in Brandenburg und verwandelt seit 1991 Schulfahrten, Tagesausflüge, Vereinsfahrten und Familienurlaube in unvergessliche Erlebnisse.

Das Floriansdorf ist eines der Highlights im KiEZ - hier lernen Kinder- und Jugendgruppen den sicheren Umgang mit Feuer, wie sie sich in einem Notfall korrekt verhalten und schlüpfen in die Rolle als Feuerwehrfrau bzw. Feuerwehrmann.

Im Pony- und Kleintierhof warten 70 Tiere darauf, die Gäste kennenzulernen - darunter Ziegen, Schafe, Schweine, Ponys und Kaninchen.

Jedes Jahr veranstaltet das KiEZ auch Ferienlager in den Sommer- und Herbstferien. Sei es das Hip-Hop-Camp, die Tierpark-Entdecker oder das Sommer-Teenie-Camp - hier ist für jedes Kind sicherlich etwas dabei.

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