Brandschutzerziehung und -aufklärung für Kinder und Jugendliche: das Floriansdorf KiEZ Frauensee
Ob als mehrtägige Klassenfahrt oder Tagesausflug: Für Kita- und Grundschulkinder ist das Floriansdorf einen Besuch wert
Heute ist es ein beliebtes Ziel für Kitagruppen und Schulklassen, um Kindern den sicheren Umgang mit Feuer beizubringen.
Vorbild war das Floriansdorf im nordrhein-westfälischen Iserlohn, mit dem das KiEZ Frauensee bis heute eine enge Zusammenarbeit pflegt.
Das Floriansdorf im KiEZ Frauensee besteht aus vier Modulen: dem Haus der Gefahren, der Feuerakademie, die Steinzeitwelt und der Kinderfeuerwache.
Die Bausteine des Floriansdorf im KiEZ Frauensee
Im Haus der Gefahren begegnen die Kinder Situationen aus dem Alltag, die schnell brenzlig werden können – wie brennendes Fett in der Pfanne – und lernen, wie sie sich richtig verhalten.
In der Feuerakademie erwarten sie spannende Experimente mit und rund um das Feuer. Je nach Alter führen sie Experimente unter Anleitung durch geschulte Brandschutzerzieher:innen selbstständig durch.
In der Steinzeitwelt unternehmen die Kinder eine Reise in die Vergangenheit. Sie erfahren, wie die Menschheit das Feuer entdeckt hat, welche Bedeutung es für die Entwicklung der modernen Zivilisation spielte und wie sie ein Feuer mit natürlichen Hilfsmitteln entzünden.
Die Kinderfeuerwache ist für viele ein Highlight: Hier wurde die Leitstelle einer Feuerwehr nachgebaut und die Kinder erleben, wie bei einem Notruf vorgegangen wird. Außerdem können sie in die Rolle als Feuerwehrfrau bzw. Feuerwehrmann schlüpfen und einen Einsatz nachstellen – mit Sirene und Löschübung.
Schulklassen, Kitagruppen und Vereine
Das Floriansdorf kann als Freizeitmodul gebucht werden, wenn man seinen Aufenthalt selbstständig plant, oder direkt als vorgefertigtes Programm für eine 3- oder 5-Tages-Fahrt oder einen Tagesausflug.
Vorteil der Fahrten mit vorgefertigtem Programm: Übernachtungen und Vollverpflegung sind bereits im Preis enthalten. Es wird nur der Reisezeitraum gewählt, die Anzahl der Teilnehmenden genannt und die passende Unterkunft gewählt – den Rest übernimmt das KiEZ.
Falls man die Programme um weitere Aktivitäten erweitern möchte, ist das natürlich auch möglich: Ob Ausflüge, eine Führung durch den KiEZ-Tierpark, eine Runde Kettcarfahren, Basteln im Kreativzentrum und vieles mehr.
So wird jede Reise einmalig.