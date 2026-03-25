5. Blaulichttag im KiEZ Frauensee: Großes Familienfest zum Bevölkerungsschutz in Brandenburg
Am 25. April 2026 erleben Besucher im KiEZ Frauensee in Heidesee spannende Einblicke in Feuerwehr, THW, DRK und Bundeswehr rund um Bevölkerungsschutz und Selbsthilfe
Jedes Jahr finden sich mehrere tausend Besucherinnen und Besucher auf dem Gelände des Kinder- und Jugenderholungszentrums ein, um Einblicke in die Arbeit der Blaulichtorganisationen zu erhalten.
Veranstaltet wird das Familienfest vom KiEZ Frauensee, unterstützt wird das KiEZ dabei vom Kreisfeuerwehrverband Dahme-Spreewald e.V. und der Gemeinde Heidesee.
Thema des diesjährigen Blaulichttages sind der Bevölkerungsschutz und die Selbsthilfe.
Bundeswehr mit eigenem Infostand
Es haben sich wieder viele verschiedene Blaulichtorganisationen als Ausstellerinnen und Aussteller angemeldet.
Mit dabei sind unter anderem das Technische Hilfswerk, das Deutsche Rote Kreuz, die Johanniter-Unfall-Hilfe, der Brand- und Katastrophenschutz des Landkreises Dahme-Spreewald und viele weitere.
Für 2026 hat sich auch die Bundeswehr mit einem eigenen Stand angemeldet.
„Gerade für das Thema Bevölkerungsschutz können sie großartige Einblicke liefern“, sagt Mathias Liebe, Geschäftsführer des Kreisfeuerwehrverband Dahme-Spreewald e.V. und einer der Hauptakteure des Blaulichttags. „Wir freuen uns sehr, dass sie dabei sind.“
Viele Aktivitäten für Groß und Klein
An ihren Ständen informieren die Blaulichtorganisationen die Gäste nicht nur über ihre Aufgaben und ihren Alltag, einige haben auch spezielle Aktionen und Spiele geplant.
So reist das Deutsche Rote Kreuz mit einem eigenen Erste-Hilfe-Parcous an, den sie im Speisesaal aufbauen werden und den kleine und große Besucherinnen und Besucher absolvieren können.
Außerdem öffnet der Pony- und Kleintierhof des KiEZ Frauensee seine Tore: Mit seinen rund 70 Tieren bringt er Kinderaugen zum Strahlen und die Mitarbeitenden können mit interessanten Hintergrundfakten begeistern. Eine Runde auf den Ponys können Kinder auch drehen.
Auch das Floriansdorf des KiEZ Frauensee ist mit einem eigenen Stand vertreten und zeigen, was Schüler:innen und Jugendgruppen bei den Bausteinen Haus der Gefahren, Steinzeit, Feuerakademie und der Kinderfeuerwache erwartet, wenn sie sie für ihre Reise ins KiEZ buchen.
Kinder und Jugendliche haben unter anderem die Möglichkeit, kleine Feuerexperimente durchzuführen und sich als Feuerwehrfrau bzw. Feuerwehrfrau bei einem Feuerlösch-Spiel auszuprobieren.
Daneben warten viele weitere Aktionen, die den Tag zu einem unvergesslichen Erlebnis machen.
Das Programm
11.00 Uhr – Eröffnung
12.00 Uhr – Podiumsdiskussion: Brandschutzaufklärung, Selbsthilfe & Frauen in der Feuerwehr
13.00 Uhr – Vorführung: Feuerlöschübung des Floriansdorf
14.00 Uhr – Vorstellung aller Hilfsorganisationen
16.00 Uhr – Preisverleihung
Mehr Informationen gibt es hier:
www.frauensee.de/veranstaltungen