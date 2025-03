Lenzleuchten begrüßen den Frühling rund um Haus und Garten

Nachdem sich die trüben Tage des Winters unaufhaltsam ihrem Ende nähern, ist es an der Zeit, den Frühling angemessen zu begrüßen. Nicht nur das eigene Auge sehnt sich schließlich nach Abwechslung vom Grau in Grau, auch im eigenen Wohnumfeld möchte man Gäste endlich wieder mit einladender Blütenpracht empfangen, sei es vom Balkon, beim Blick über die vom Winter befreite Terrasse oder in Gestalt dekorativer Pflanzkübel, Schalen und Beete rund um Haus und Wohnung.



Als Gelbveilchen kannte man den aus Südosteuropa stammenden Goldlack bereits im Mittelalter, wo er sogar in Dichtung und Malerei Erwähnung fand. Wie der Goldlack (Erysimum chein) zählen auch die Lenzleuchten zu den Schöterichen aus der Familie der Kreuzblütengewächse. Dennoch ist Lenzleuchten nicht einfach ein weiterer Name für eine bekannte Pflanze, sondern steht für eine Selektion zahlreicher Neuzüchtungen, in die verschiedene Erysimum-Arten eingeflossen sind. Die Lenzleuchte ist demnach zwar eine Schwester des Goldlack jedoch nicht ihr Zwilling.



Die Gärtnerei Kientzler präsentiert die Lenzleuchten im Frühlingsflirt™-Sortiment in 20 farbenfrohen Sorten, vom leuchtend weißen Erysimum Rysi „Winter Moon“, über gelbe, rote, lila und mehrfarbige Varianten, bis zum feuerroten Erysimum Rysi „Winter Flame“ wird dabei fast das komplette Farbspektrum abgedeckt.



Der langlebige Frühlingsblüher erfreut mit seiner Farbenpracht und buschig-aufrechtem Wuchs bis in den späten Frühling, bei guter Pflege und gelegentlicher Düngung auch bis in den beginnenden Sommer. Mit 25 bis 40 cm langen Blütenständen eignen sich die Lenzleuchten besonders für die Bepflanzung von Balkonkästen oder als Terrassenbepflanzung. Sie bevorzugen dabei sonnige bis halbschattige Standorte und sollten in durchlässige Pflanzerde gesetzt werden, um bei regelmäßigem Gießen und Düngen Staunässe zu vermeiden. Für die Auspflanzung wird ein nährstoffreicher Boden empfohlen. Am geeigneten Standort entfalten die Lenzleuchten einen honigsüßen Duft, der auch Bienen und Hummeln zu begeistern versteht und damit zusätzlich einen Beitrag zur ökologischen Artenvielfalt leistet.



Mit den Lenzleuchten-Sorten „Zwerg“ und „Mango Zwerg“ bietet Kientzler außerdem flach wachsende Polster-Sorten für den Frühlingsflirt™, die als Bodendecker dicht verzweigt eine Höhe von nur 10 bis 15 cm erreichen.



Neben den farbenfrohen Lenzleuchten bietet das Frühlingsflirt™-Sortiment von Kientzler eine große Auswahl an Frühlingsblumen, Blattschmuck-Pflanzen und Zwergsträuchern, mit denen jeder Balkon, jede Terrasse und jeder Garten in ein prachtvolles Blütenmeer verwandelt wird, das hinaus ins Freie lockt, wo die ersten wärmenden Sonnenstrahlen des Frühlings locken.

