1 مليون يورو لنسخة من الكتاب المقدس من مطبعة غوتنبيرغ

أحدث يوهانيس غوتنبيرغ ثورة صناعية في طريقة إنتاج الكتب بقوالب طباعة معدنية متحركة. ثم لم تمض إلا سبع سنوات على أخراج نسخة غوتنبيرغ للكتاب المقدس حتى أخرج تلميذه المبدع بيتر شوفر (Peter Schöffer) نسخة فوست وشوفر (Fust-Schöffer) القيمة للكتاب المقدس وابتكر لها قوالبه الخاصة بشكل أحدث. فهذه النسخة ليست أجل إبداع من العقود الأولى في عصر الطباعة فحسب، بل هي من النوادر العزيزة الوجود، فقد استعملت علامة المطبعة في هذا الكتاب لأول مرة: فأصبح ختم توقيع الشريكين فوست وشوفر (Fust & Schöffer) أول نموذج لعلامة الناشر.كان لنسخة فوست وشوفر للكتاب المقدس بفضل استعمال الخط غوتيكا أنتيكوا (Gotica-Antiqua) السهل القراءة قلم السبق، فإن هذا النوع من الخط أصبح للقعود المقبلة الخط السائد في ما يسمى بعصر مهد الطباعة (incunabula).تعد هذه النسخة الكاملة المطبوعة على الرق والمزخرفة بصور في منتهى الرونق من أندر النوادر لهذا الطباعة، فبفضل شكلها المبدع لا تقل أهميةً عن نسخة غوتنبيرغ للكتاب المقدس وتكون دون شك مطلوبة بين جامعي التحف والنوادر. كما يتوقع اهتمام المستثمرين البالغ بهذا النوع الخلاب من الاستثمار.ث – ج 18-22 نوفنبرح 24 نوفنبر حسب الموعد المتفق عليه25 نوفنبرKetterer KunstHolstenwall 520355 هامبورغ