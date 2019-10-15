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Christoph Calaminus
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1 مليون يورو لنسخة من الكتاب المقدس من مطبعة غوتنبيرغ
مزاد الذكرى السنوية لمزاد "الكتب القيمة" بمدينة هامبورغ(lifePR) ( هامبورغ, )
أحدث يوهانيس غوتنبيرغ ثورة صناعية في طريقة إنتاج الكتب بقوالب طباعة معدنية متحركة. ثم لم تمض إلا سبع سنوات على أخراج نسخة غوتنبيرغ للكتاب المقدس حتى أخرج تلميذه المبدع بيتر شوفر (Peter Schöffer) نسخة فوست وشوفر (Fust-Schöffer) القيمة للكتاب المقدس وابتكر لها قوالبه الخاصة بشكل أحدث. فهذه النسخة ليست أجل إبداع من العقود الأولى في عصر الطباعة فحسب، بل هي من النوادر العزيزة الوجود، فقد استعملت علامة المطبعة في هذا الكتاب لأول مرة: فأصبح ختم توقيع الشريكين فوست وشوفر (Fust & Schöffer) أول نموذج لعلامة الناشر.
كان لنسخة فوست وشوفر للكتاب المقدس بفضل استعمال الخط غوتيكا أنتيكوا (Gotica-Antiqua) السهل القراءة قلم السبق، فإن هذا النوع من الخط أصبح للقعود المقبلة الخط السائد في ما يسمى بعصر مهد الطباعة (incunabula).
تعد هذه النسخة الكاملة المطبوعة على الرق والمزخرفة بصور في منتهى الرونق من أندر النوادر لهذا الطباعة، فبفضل شكلها المبدع لا تقل أهميةً عن نسخة غوتنبيرغ للكتاب المقدس وتكون دون شك مطلوبة بين جامعي التحف والنوادر. كما يتوقع اهتمام المستثمرين البالغ بهذا النوع الخلاب من الاستثمار.
المعاينة الأولية:
ث – ج 18-22 نوفنبر
ح 24 نوفنبر حسب الموعد المتفق عليه
المزاد:
25 نوفنبر
المكان:
Ketterer Kunst
Holstenwall 5
20355 هامبورغ
www.ketterer-rareboks.com/www.kettererkunst.com
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