Pressemitteilung BoxID: 770584 (Ketterer Kunst GmbH & Co KG)
Ketterer Kunst GmbH & Co KG
Joseph-Wild-Str. 18
81829 München, de
http://www.kettererkunst.com
Ansprechpartner
Christoph Calaminus
+49 (40) 374961-0

1 مليون يورو لنسخة من الكتاب المقدس من مطبعة غوتنبيرغ

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مزاد الذكرى السنوية لمزاد "الكتب القيمة" بمدينة هامبورغ

الكتاب المقدس باللاتينية – نسخة فوست شوفر / مجلدان 2, 14 أغسطس 1462 مـ / الثمن المقدر: € 1.000.000 (lifePR) ( هامبورغ, )
(ك ك)، مصدرها المباشر هو مطبعة غوتنبيرغ، وهي الأولى في تاريخ طباعة الكتب، إنها تحفة فنية فريدة: النسخة اللاتينية للكتاب المقدس التي طبعها يوهانيس فوست (Johannes Fust) وبيتر شوفر (Peter Schöffer) اللذان واصلا عمل يوهانيس غوتنبيرغ، وقد طبعت النسخة في حياة مخترع طباعة الكتب. يعلن عنها للمزاد في 25 نوفنبر 2019 بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والستين لشركة كيترر كونست (Ketterer Kunst) في إطار مزاد الكتب القيمة بمدينة هامبورغ. يقدر ثمن النسخة بـ1 ملوين يورو.

أحدث يوهانيس غوتنبيرغ ثورة صناعية في طريقة إنتاج الكتب بقوالب طباعة معدنية متحركة. ثم لم تمض إلا سبع سنوات على أخراج نسخة غوتنبيرغ للكتاب المقدس حتى أخرج تلميذه المبدع بيتر شوفر (Peter Schöffer) نسخة فوست وشوفر (Fust-Schöffer) القيمة للكتاب المقدس وابتكر لها قوالبه الخاصة بشكل أحدث. فهذه النسخة ليست أجل إبداع من العقود الأولى في عصر الطباعة فحسب، بل هي من النوادر العزيزة الوجود، فقد استعملت علامة المطبعة في هذا الكتاب لأول مرة: فأصبح ختم توقيع الشريكين فوست وشوفر (Fust & Schöffer) أول نموذج لعلامة الناشر.

كان لنسخة فوست وشوفر للكتاب المقدس بفضل استعمال الخط غوتيكا أنتيكوا (Gotica-Antiqua) السهل القراءة قلم السبق، فإن هذا النوع من الخط أصبح للقعود المقبلة الخط السائد في ما يسمى بعصر مهد الطباعة (incunabula).

تعد هذه النسخة الكاملة المطبوعة على الرق والمزخرفة بصور في منتهى الرونق من أندر النوادر لهذا الطباعة، فبفضل شكلها المبدع لا تقل أهميةً عن نسخة غوتنبيرغ للكتاب المقدس وتكون دون شك مطلوبة بين جامعي التحف والنوادر. كما يتوقع اهتمام المستثمرين البالغ بهذا النوع الخلاب من الاستثمار.

المعاينة الأولية:

ث – ج 18-22 نوفنبر
ح 24 نوفنبر حسب الموعد المتفق عليه

المزاد:  

25 نوفنبر

المكان:

Ketterer Kunst
Holstenwall 5
20355 هامبورغ       

www.ketterer-rareboks.com/www.kettererkunst.com
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