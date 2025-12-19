suedwest touristik setzt Wachstumskurs fort

Die suedwest touristik, eine der größten familiengeführten Reisebüroorganisationen Deutschlands, treibt ihren Wachstumskurs weiter voran – erneut mit klarem Fokus auf Qualität, regionale Stärke und persönliche Nähe. Sechs inhabergeführte Reisebüros aus dem Süden und Südwesten der Republik haben sich entschieden, ihr unternehmerisches Erbe in die Hände des Viernheimer Unternehmens zu legen. Zwei Übernahmen erfolgten bereits im November 2025, vier weitere folgen zum 1. Januar 2026.Zum 1. November 2025 wurden das, bislang geführt von, sowie dasvonTeil der suedwest touristik. Beide Büros gelten in ihren Regionen seit Jahren als feste Größen mit hoher Beratungskompetenz und loyaler Stammkundschaft.Zum Jahresbeginn 2026 folgen vier weitere renommierte Standorte:in Ottobrunn, das vonüber viele Jahre aufgebaut wurde,in Bad Waldsee unter der Leitung von, derin Walzbachtal sowie dasin Pfungstadt, geführt vonAllen Übernahmen gemeinsam ist nicht nur die wirtschaftliche Stärke der Büros, sondern vor allem ihre tiefe regionale Verwurzelung. Es sind Reisebüros, die über Jahre hinweg Vertrauen aufgebaut, Märkte geprägt und persönliche Kundenbeziehungen gelebt haben – genau jene Qualitäten, die bei suedwest touristik im Mittelpunkt der Wachstumsstrategie stehen.„Wir sprechen hier nicht über Standorte, sondern über Lebenswerke“, sagt Carsten Burgmann, Geschäftsführer der suedwest touristik. „Wenn erfahrene Inhaberinnen und Inhaber den Entschluss fassen, ihr Unternehmen zu übergeben, dann braucht es mehr als ein gutes Angebot. Es braucht gemeinsame Werte, Respekt vor dem Erreichten und echtes Vertrauen.“Dieses Vertrauen sei in allen Fällen das Ergebnis eines engen, oft über längere Zeit gewachsenen persönlichen Austauschs gewesen. suedwest touristik versteht sich dabei bewusst nicht als klassischer Käufer, sondern als langfristiger Partner für eine geordnete, werteorientierte Nachfolge.Die Reisebüroorganisation, die zur familiengeführten Ulrich-Unternehmensgruppe gehört, verfolgt seit Jahren eine klare Philosophie: Wachstum mit unternehmerischem Augenmaß – aber ausschließlich mit starken, inhabergeprägten Büros, deren Identität erhalten bleibt. Marken, Teams und gewachsene Strukturen sollen fortgeführt und nicht ersetzt werden.„Unsere Aufgabe ist es nicht, erfolgreiche Reisebüros neu zu erfinden“, so Burgmann. „Unsere Aufgabe ist es, ihnen Stabilität, Perspektive und unternehmerische Freiheit für die Zukunft zu geben – gerade in einem Markt, der sich rasant verändert.“Die jüngsten Übernahmen unterstreichen einmal mehr die Positionierung der suedwest touristik als verlässlicher Hafen für inhabergeführte Reisebüros, die ihre Zukunft in einem starken, mittelständisch geprägten Verbund sehen.„Wir glauben an den stationären Vertrieb, an persönliche Beratung und an Unternehmertum vor Ort“, fasst Burgmann zusammen. „Dass sich erneut sechs der besten Büros in ihren jeweiligen Regionen für suedwest touristik entschieden haben, ist für uns Bestätigung und Ansporn zugleich.“Die suedwest touristik GmbH ist eine der größten inhabergeführten Reisebüro-Organisationen in Deutschland. Zu ihr gehören aktuell mehr als 40 Reisebüros im Südwesten der Republik. Philosophie des Unternehmens ist es, die lokale Identität der Unternehmen auch nach der Übernahme fortzuführen. Die Marke, die Leitung und das Team bleiben erhalten. Firmensitz der Unternehmenszentrale ist Viernheim.