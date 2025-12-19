suedwest touristik setzt Wachstumskurs fort
Sechs renommierte Reisebüros übergeben ihr Lebenswerk an die familiengeführte Grup-pe
Zum 1. November 2025 wurden das Gerolsteiner Reisebüro, bislang geführt von Sabine Busch, sowie das TUI ReiseCenter Meitingen von Harald Rudloff Teil der suedwest touristik. Beide Büros gelten in ihren Regionen seit Jahren als feste Größen mit hoher Beratungskompetenz und loyaler Stammkundschaft.
Zum Jahresbeginn 2026 folgen vier weitere renommierte Standorte: Metropol Reisen in Ottobrunn, das von Elisabeth Trötschel über viele Jahre aufgebaut wurde, Waldsee Travel – TUI TRAVELStar ReiseCenter in Bad Waldsee unter der Leitung von Susanne Kapitel, der REISESERVICE Andreas Henning in Walzbachtal sowie das TUI TRAVELStar Reisecenter in Pfungstadt, geführt von Andreas Natsch.
Allen Übernahmen gemeinsam ist nicht nur die wirtschaftliche Stärke der Büros, sondern vor allem ihre tiefe regionale Verwurzelung. Es sind Reisebüros, die über Jahre hinweg Vertrauen aufgebaut, Märkte geprägt und persönliche Kundenbeziehungen gelebt haben – genau jene Qualitäten, die bei suedwest touristik im Mittelpunkt der Wachstumsstrategie stehen.
„Wir sprechen hier nicht über Standorte, sondern über Lebenswerke“, sagt Carsten Burgmann, Geschäftsführer der suedwest touristik. „Wenn erfahrene Inhaberinnen und Inhaber den Entschluss fassen, ihr Unternehmen zu übergeben, dann braucht es mehr als ein gutes Angebot. Es braucht gemeinsame Werte, Respekt vor dem Erreichten und echtes Vertrauen.“
Dieses Vertrauen sei in allen Fällen das Ergebnis eines engen, oft über längere Zeit gewachsenen persönlichen Austauschs gewesen. suedwest touristik versteht sich dabei bewusst nicht als klassischer Käufer, sondern als langfristiger Partner für eine geordnete, werteorientierte Nachfolge.
Die Reisebüroorganisation, die zur familiengeführten Ulrich-Unternehmensgruppe gehört, verfolgt seit Jahren eine klare Philosophie: Wachstum mit unternehmerischem Augenmaß – aber ausschließlich mit starken, inhabergeprägten Büros, deren Identität erhalten bleibt. Marken, Teams und gewachsene Strukturen sollen fortgeführt und nicht ersetzt werden.
„Unsere Aufgabe ist es nicht, erfolgreiche Reisebüros neu zu erfinden“, so Burgmann. „Unsere Aufgabe ist es, ihnen Stabilität, Perspektive und unternehmerische Freiheit für die Zukunft zu geben – gerade in einem Markt, der sich rasant verändert.“
Die jüngsten Übernahmen unterstreichen einmal mehr die Positionierung der suedwest touristik als verlässlicher Hafen für inhabergeführte Reisebüros, die ihre Zukunft in einem starken, mittelständisch geprägten Verbund sehen.
„Wir glauben an den stationären Vertrieb, an persönliche Beratung und an Unternehmertum vor Ort“, fasst Burgmann zusammen. „Dass sich erneut sechs der besten Büros in ihren jeweiligen Regionen für suedwest touristik entschieden haben, ist für uns Bestätigung und Ansporn zugleich.“
Über suedwest touristik
Die suedwest touristik GmbH ist eine der größten inhabergeführten Reisebüro-Organisationen in Deutschland. Zu ihr gehören aktuell mehr als 40 Reisebüros im Südwesten der Republik. Philosophie des Unternehmens ist es, die lokale Identität der Unternehmen auch nach der Übernahme fortzuführen. Die Marke, die Leitung und das Team bleiben erhalten. Firmensitz der Unternehmenszentrale ist Viernheim.
https://suedwest-touristik.de/