Tag der offenen Tür im Rosenhof Hochdahl

Der Rosenhof Hochdahl lädt am Freitag, den 24. April 2026, zu einem Tag der offenen Tür ein. In der Zeit von 14:00 bis 17:00 Uhr haben Interessierte die Möglichkeit, das Haus und sein vielfältiges Angebot kennenzulernen.



An diesem Nachmittag können Besucherinnen und Besucher ein Muster-Appartement besichtigen, an Hausführungen teilnehmen und sich ein umfassendes Bild von den Räumlichkeiten sowie dem Betreuungskonzept im Rosenhof Hochdahl machen.



Darüber hinaus stehen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für persönliche Beratungsgespräche zur Verfügung. Zudem haben Interessierte die Möglichkeit, in zwangloser Atmosphäre mit Bewohnerinnen und Bewohnern ins Gespräch zu kommen und so authentische Einblicke in das Leben im Rosenhof zu erhalten.



Wer Lust auf Kaffee und Kuchen oder Tee und Torte hat, findet im hauseigenen Café-Restaurant eine große eine Auswahl an leckeren Spezialitäten. Außerdem haben Besucher des Tages der offenen Tür die Möglichkeit, den Nachmittag ab 17 Uhr bei einem Spargelessen im hauseigenen Restaurant ausklingen zu lassen. Um eine vorherige Reservierung unter der Telefonnummer 02104 / 94 64 14 wird gebeten.



Der Tag der offenen Tür bietet allen Interessierten eine gute Gelegenheit, die Atmosphäre im Rosenhof Hochdahl persönlich kennenzulernen und mehr über das gemeinschaftliche Leben in der Anlage zu erfahren.



Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Interessierte sind herzlich willkommen.



Termin:

Sonntag, 24. April 2026

14:00 bis 17:00 Uhr



Ort:

Rosenhof Hochdahl

Sedentaler Straße 25 -27

40699 Erkrath



Über Rosenhof:



Das Unternehmen betreibt derzeit elf Seniorenanlagen an unterschiedlichen Standorten in Deutschland: Travemünde, Ahrensburg, Hamburg, Großhansdorf (zwei Einrichtungen), Berlin (zwei Einrichtungen), Erkrath, Hochdahl, Kronberg und Bad Kissingen. Alle Häuser verfügen über einen Appartementbereich mit Ein- bis Dreizimmerappartements zwischen 30 und 120 Quadratmetern, einen eigenen ambulanten Pflegedienst sowie neun der elf Standorte über einen eigenen stationären Pflegewohnbereich. Die erste Seniorenanlage wurde 1972 in Großhansdorf eröffnet.

(lifePR) (