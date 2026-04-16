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Tag der offenen Tür im Rosenhof Hamburg

Rosenhof Seniorenwohnanlagen geben Einblicke in das Leben im Haus und präsentieren Einrichtungsideen vom Möbelhaus Deubelius

(lifePR) (Hamburg, )
Der Rosenhof Hamburg öffnet am Mittwoch, den 6. Mai 2026, von 14.00 bis 17.00 Uhr seine Türen für interessierte Besucherinnen und Besucher. Beim Tag der offenen Tür haben sie die Gelegenheit, sich vor Ort ein umfassendes Bild von der Anlage und ihren Angeboten zu machen. Die Gäste können in zwangloser Atmosphäre mit Bewohnerinnen und Bewohnern oder Mitarbeitenden ins Gespräch kommen und so authentische Einblicke in das gemeinschaftliche Leben im Rosenhof erhalten.

Ein besonderes Highlight des Nachmittags sind die seniorengerechten Möbel und Einrichtungsideen des Hamburger Möbelhauses Deubelius. Das Unternehmen präsentiert im Rosenhof Hamburg wie modernes, komfortables Leben im Alter gestaltet werden kann. Besonders für kleinere Appartements bietet Deubelius individuelle Konzepte, die optimal auf persönliche Anforderungen und räumliche Gegebenheiten zugeschnitten sind.

Wer Lust auf Kaffee und Kuchen oder Tee und Torte hat, findet im hauseigenen Café-Restaurant eine große Auswahl an leckeren Spezialitäten. Der Eintritt zum Tag der offenen Tür im Rosenhof Hamburg ist frei – um eine Anmeldung unter der Telefonnummer 040/87087337 wird gebeten. Interessierte sind herzlich willkommen.

Termin:
Mittwoch, 6. Mai 2026
14:00 bis 17:00 Uhr

Ort:
Rosenhof Hamburg
Isfeldstraße 30
22589 Hamburg-Blankenese

Über Rosenhof:

Das Unternehmen betreibt derzeit elf Seniorenanlagen an unterschiedlichen Standorten in Deutschland: Travemünde, Ahrensburg, Hamburg, Großhansdorf (zwei Einrichtungen), Berlin (zwei Einrichtungen), Erkrath, Hochdahl, Kronberg und Bad Kissingen. Alle Häuser verfügen über einen Appartementbereich mit Ein- bis Dreizimmerappartements zwischen 30 und 120 Quadratmetern, einen eigenen ambulanten Pflegedienst sowie neun der elf Standorte über einen eigenen stationären Pflegewohnbereich. Die erste Seniorenanlage wurde 1972 in Großhansdorf eröffnet.

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