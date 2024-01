Stehende Züge sorgen für fallende Preise

Nein, es ist kein Aprilscherz. Die Rabattaktion von Bahnreisen-Spezialist Ameropa gibt es wirklich. Während GDL-Chef Claus Weselsky die Mitglieder der Lokführer-Gewerkschaft ab Mittwoch in den sechstägigen Streik schickt, bietet der Reiseveranstalter einen Streikrabatt. Wer zwischen Mittwoch, dem 24.01.2024, und dem voraussichtlichen Streikende am Montag, dem 29.01.2024, eine Ameropa-Reise bucht, bekommt fünf Prozent Rabatt auf den Gesamtpreis.„Unsere Rabattaktion ist ein kleines Trostpflaster für die aufgrund der vielen Streiks zuletzt arg gebeutelten Bahnkunden“, sagt Tim Dunker, Geschäftsführer des auf Bahnreisen spezialisierten Veranstalters Ameropa, mit dem jährlich eine halbe Million Bundesbürger in den Urlaub fahren.Interessierte benötigen für die Buchung über das Reiseportal www.ameropa.de , die Service-Hotline (Tel. +49 61720 109-777) oder in einem der 6.000 Partner-Reisebüros lediglich einen Rabattcode. Nicht ohne Augenzwinkern lautet dieser in Anlehnung an den Vornamen von GDL-Boss Weselsky „CLAUS24“. Die Ermäßigung gilt für alle Städte-, Bahn- und Urlaubsreisen des Veranstalters in Deutschland und in ganz Europa. Einschränkungen hinsichtlich Reisedauer und Reisezeit gibt es keine. Lediglich die weltweiten Bahn-Erlebnisreisen wie der Glacier-Express oder der Venice Simplon-Orient-Express sind von der Aktion ausgenommen.Als Reiseveranstalter mit über 70 Jahren Erfahrung ist Ameropa auf Städte-, Bahn- und Urlaubsreisen in Deutschland und Europa sowie auf weltweite Bahn-Erlebnisreisen spezialisiert. Darüber hinaus liegt der Fokus auf europaweiten Rad- und Wanderreisen. Für den Kurzurlaub in Deutschland bietet Ameropa attraktive Pakete mit Hotelübernachtung und Bahnanreise sowie Erlebnissen vor Ort. Mit etwa 500.000 Reisenden jährlich ist das Unternehmen mit Sitz in Bad Homburg einer der größten Reiseveranstalter in Deutschland. Sämtliche Angebote sind online auf www.ameropa.de , in über 6.000 Reisebüros sowie telefonisch unter der Rufnummer +49 (0)6172 109-777 buchbar.